Четыре крылатые ракеты уничтожены над Николаевщиной, - воздушное командование "Південь"
02 августа, около 17.30 часов, в небе над Николаевщиной, были обнаружены и уничтожены четыре вражеские крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".
"Пуски крылатых ракет осуществлялись из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Сегодня подорвался плавкран, который должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днем ранее 😔
Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.
Напомним, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.
Слава Героям Захисникам !
Двіешники.
Слава ЗСУ!!!