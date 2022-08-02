Четыре крылатые ракеты уничтожены над Николаевщиной, - воздушное командование "Південь"

02 августа, около 17.30 часов, в небе над Николаевщиной, были обнаружены и уничтожены четыре вражеские крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"Пуски крылатых ракет осуществлялись из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря", - говорится в сообщении.

