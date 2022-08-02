РУС
Четыре крылатые ракеты уничтожены над Николаевщиной, - воздушное командование "Південь"

02 августа, около 17.30 часов, в небе над Николаевщиной, были обнаружены и уничтожены четыре вражеские крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Південь".

"Пуски крылатых ракет осуществлялись из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря", - говорится в сообщении.

крылатые ракеты (896) Николаевская область (2196) ПВО (3024)
+6
Обожнюю наше ППО !
Слава Героям Захисникам !
02.08.2022 19:47 Ответить
+6
Респект ППО!
02.08.2022 19:59 Ответить
+6
Герої наші, стільки життів врятували!

Слава ЗСУ!!!
02.08.2022 20:00 Ответить
.......не плохо, очень не плохо .......подозреваю таки "импорт" работает......
02.08.2022 19:44 Ответить
Еще одно судно подорвалось на мине в устье Быстрое

Сегодня подорвался плавкран, который должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днем ранее 😔

Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.

Напомним, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.
02.08.2022 19:45 Ответить
Обожнюю наше ППО !
Слава Героям Захисникам !
02.08.2022 19:47 Ответить
Аналоговнєт збиваються.От би по літаку чимось хитрим,було б супер.
02.08.2022 19:49 Ответить
Редактори, бляха Х-555 не і снує в природі. Є х-55, Х-55СМ (обидві КРПБ ).
Двіешники.
02.08.2022 19:49 Ответить
Є така . Х - 555 модифікая Х- 55 . .
02.08.2022 19:59 Ответить
Х-555 розробили в МКБ "Райдуга". Це неядерна крилата ракета великої дальності, що створена на базі стратегічної крилатої ракети зі збільшеною дальністю польоту Х-55СМ. Ракета оснащена ******** системою наведення. Крилата ракета Х-555 прийнята на озброєння дальньої авіації росії та у 2015 році застосовувалася в Сирії. Дальність дії ракети - не менше 2000 кілометрів. Швидкість - 720-830 кілометрів на годину.
02.08.2022 20:46 Ответить
Мінус 55 млн. дол. для Рашки. Це чудово, ваньки дохнуть від куль ЗСУ, а немиті мокшанські шльойндри малі вилупки від хвороб бо Пуйло за 10 хвилин тратить по 55 млн. замість лііків і налагодження нормального життя в Мокшандії.
02.08.2022 19:54 Ответить
Респект ППО!
02.08.2022 19:59 Ответить
Герої наші, стільки життів врятували!

Слава ЗСУ!!!
02.08.2022 20:00 Ответить
Подтверждаю, было сбито километр от меня, на свои глаза видел как падали
02.08.2022 20:01 Ответить
Это работа ПВО Одессы. В Николаеве ПВО НЕТ...
02.08.2022 20:58 Ответить
Какая нафиг Одесса? Это в Николаевской области двумя залпами так хорошо отработали
02.08.2022 21:27 Ответить
Что ты чешешь? То что сбили над Николаевской областью не значит . что сбила ПВО Николаева. В 21-00 сегодня начались обстрелы города. И где твое ПВО, придурок?
02.08.2022 21:46 Ответить
 
 