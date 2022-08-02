Чотири крилаті ракети знищено над Миколаївщиною, - повітряне командування "Південь"

02 серпня, близько 17.30 години, у небі над Миколаївщиною, було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"Пуски крилатих ракет здійснювались із російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

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