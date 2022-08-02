Чотири крилаті ракети знищено над Миколаївщиною, - повітряне командування "Південь"
02 серпня, близько 17.30 години, у небі над Миколаївщиною, було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"Пуски крилатих ракет здійснювались із російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 Kryva Bereza
показати весь коментар02.08.2022 19:47
+6 metal35
показати весь коментар02.08.2022 19:59
+6 irenka ko
показати весь коментар02.08.2022 20:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сегодня подорвался плавкран, который должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днем ранее 😔
Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.
Напомним, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.
Слава Героям Захисникам !
Двіешники.
Слава ЗСУ!!!