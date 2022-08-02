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Новини Війна
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Чотири крилаті ракети знищено над Миколаївщиною, - повітряне командування "Південь"

ракета,крилата

02 серпня, близько 17.30 години, у небі над Миколаївщиною, було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"Пуски крилатих ракет здійснювались із російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В небі над Вінниччиною сили ППО збили 2 ракети, - ОВА

Автор: 

крилаті ракети (1073) Миколаївська область (2282) ППО (3224)


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Топ коментарі
+6
Обожнюю наше ППО !
Слава Героям Захисникам !
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02.08.2022 19:47
+6
Респект ППО!
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02.08.2022 19:59
+6
Герої наші, стільки життів врятували!

Слава ЗСУ!!!
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02.08.2022 20:00
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.......не плохо, очень не плохо .......подозреваю таки "импорт" работает......
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02.08.2022 19:44 Відповісти
Еще одно судно подорвалось на мине в устье Быстрое

Сегодня подорвался плавкран, который должен был поднять лоцманский катер «Орлик», также подорвавшийся на мине днем ранее 😔

Пока информации о масштабе повреждений плавкрана и пострадавших нет.

Напомним, с момента открытия Быстрого повреждения получили баржа с буксиром и два катера. Сейчас судоходный канал снова закрыт для судопроходов.
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02.08.2022 19:45 Відповісти
Обожнюю наше ППО !
Слава Героям Захисникам !
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02.08.2022 19:47 Відповісти
Аналоговнєт збиваються.От би по літаку чимось хитрим,було б супер.
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02.08.2022 19:49 Відповісти
Редактори, бляха Х-555 не і снує в природі. Є х-55, Х-55СМ (обидві КРПБ ).
Двіешники.
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02.08.2022 19:49 Відповісти
Є така . Х - 555 модифікая Х- 55 . .
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02.08.2022 19:59 Відповісти
Х-555 розробили в МКБ "Райдуга". Це неядерна крилата ракета великої дальності, що створена на базі стратегічної крилатої ракети зі збільшеною дальністю польоту Х-55СМ. Ракета оснащена ******** системою наведення. Крилата ракета Х-555 прийнята на озброєння дальньої авіації росії та у 2015 році застосовувалася в Сирії. Дальність дії ракети - не менше 2000 кілометрів. Швидкість - 720-830 кілометрів на годину.
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02.08.2022 20:46 Відповісти
Мінус 55 млн. дол. для Рашки. Це чудово, ваньки дохнуть від куль ЗСУ, а немиті мокшанські шльойндри малі вилупки від хвороб бо Пуйло за 10 хвилин тратить по 55 млн. замість лііків і налагодження нормального життя в Мокшандії.
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02.08.2022 19:54 Відповісти
Респект ППО!
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02.08.2022 19:59 Відповісти
Герої наші, стільки життів врятували!

Слава ЗСУ!!!
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02.08.2022 20:00 Відповісти
Подтверждаю, было сбито километр от меня, на свои глаза видел как падали
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02.08.2022 20:01 Відповісти
Это работа ПВО Одессы. В Николаеве ПВО НЕТ...
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02.08.2022 20:58 Відповісти
Какая нафиг Одесса? Это в Николаевской области двумя залпами так хорошо отработали
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02.08.2022 21:27 Відповісти
Что ты чешешь? То что сбили над Николаевской областью не значит . что сбила ПВО Николаева. В 21-00 сегодня начались обстрелы города. И где твое ПВО, придурок?
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02.08.2022 21:46 Відповісти
 
 