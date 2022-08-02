РУС
Под ракетный удар попала военная часть в Червоноградском районе, - Львовская ОВА

ракета

В результате ракетного удара произошли два взрыва на территории воинской части в Червоноградском районе Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению попадание. Червоноградский район. Военная часть. Два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет сбили силы ПВО на подлете", - сказал чиновник.

Читайте также: Нанесен ракетный удар по Червоноградскому району, – Львовская ОВА

Автор: 

обстрел (29014) Козицкий Максим (98) Львовская область (2987)
+84
Пане Президенте, де наші ракети, де наші ППО? Вас вибрали як прораба будувати дороги, чи захистити Україну, як гаранта Конституції і Верховного головнокомандувача? Чому немає артилерії, САУ "Богдана", чому немає "Вільха М"? Чому немає "Нептуна"? Чому немає "Грім 2"? Чому ДБР вилучила клістрони від ЗРК і протримали їх в себе довгий час, навіть під час активної фази війни? Чому перекрили канал постачання цих клістронів для ЗРК, хто у цьому винен? Чому не закуплялися жодного снаряду 152 і 155 калібрів? Чому не виконувалося оборонне замовлення? Чому скорочували армію? І нарешті хто з вас, Ви чи єрмак будуит нести відповідальність за знищення військових в частинах, коли їх призвали і не захистили, бо хтось всі гроші зарив в асфальт?
02.08.2022 21:14 Ответить
+55
У Львові сєпарні понаїхало повно. Повно наркоманів і алкашів, мені знайомі мєнти розказують, що кожного дня "приймають" цей донєцко-луганський контєнгєнт. Сюди така "інтєлєгєнция" поперла, шо самі мєнти в шоці! А шо, бабло держава халявне платить, по школах, садочках, монастирях халявне житло........... Гуманітарні халявні макарони, кетчупи, цукерки і шмотки роздають валом............ На війну не призвуть....... Жизнь маліна!
02.08.2022 21:23 Ответить
+45
Тому що він не Пан, не Президент, і не Головнокомандуючий. А лише паяц, що намагається виконувати роль.
02.08.2022 21:24 Ответить
Страница 2 из 2
Вони і з цим її не завершать.
02.08.2022 21:35 Ответить
А Козицький так і сказав "Червоноградському районі?" У нас існує паралельна географія(
Добре, що шість збили. Погано, що є влучання, і зовсім погано, якщо-таки влучили в ЗРК, як повідомляв Ігнат.
02.08.2022 21:38 Ответить
Ворожа агентура працює, місцеве СБУ, - спить... До того ж не факт, що навіть якщо "контріки" і затримають ворожих агентів, то місцевий "суд" заарештує їх і відправить за грати, тому як майже всі цивільні "суди" у нас "самі гуманні у Світі"! Але ж "чомусь" виключно стосовно всілякої СВОЛОТИ, яка так чи інакше загрожує безпеці України. Питання до "зеленої" влади, - ви за Україну, або ж за московію?! Якщо ЗА УКРАЇНУ, тоді ЧОМУ ЩЕ в країні НЕ НАЛАГОДЖЕНА РОБОТА СУДІВ ВІЙСЬКОВИХ ТРИБУНАЛІВ, які і повинні займатись справами, пов'язаними з безпекою Держави на всіх рівнях? До того ж, чому ДОСІ "монобільшістю" у ВРУ НЕ ПОСИЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за держзраду, корупцію під час війни (воєнного стану), колабораціонізм, шпіонаж, тощо?! Мабуть тому, що таких, як "нардеп" льошка ковальов, в лавах "зелених" ще доГуя?! Тому і затягування з вирішенням цих питань з боку влади вже виглядає "ну дуууже дивно" та ставить перед "пересічними" купу запитань, на які немає відповідей! Якби ******** владі в майбутньому за це не поплатитись...
02.08.2022 21:46 Ответить
Розї.........................али ЗРК це значить Львівщина стала вразливішою !
Хреново значить працює місцеве СБУ, 400 000 пєрєсєлєнцав, серед яких певно є диверсанти..............................
02.08.2022 21:53 Ответить
зато ты тут працюєшь не покладая клаві, красноперій.
02.08.2022 22:10 Ответить
Представляю сколько там с переселенцами приехало шпионов.
02.08.2022 22:03 Ответить
В нормальной армии снимают жилье в окрестностях и с утра уже на построении. Совковые тупари будут держать всех в казарме, по уставу.
02.08.2022 22:04 Ответить
Зе выделил каждому солдату отдельное жилье...а Турборежиме...казарменное положение отменил его братан дЕрмак...
02.08.2022 22:07 Ответить
Білосрашка та рашисти поруч- досі проблеми з ППО?
02.08.2022 23:11 Ответить
Навели і корегували сто відсотків ...там зараз крім людей і гівна перевдягненого понаїхало...
Місцеві не повинні бути байдужими і стояти осторонь, не сцикати звернутись в поліцію або тероборону , попередити військових якшо є хоч якась підозра... бо байдужість призводить до біди...
На півдні в N теж десь так прилетіло ...коли почали місцеві обговорювати, з'ясувалося шо за два дні одна сусідка дорогою додому бачила як три чужих неподалік знімали на телефони місцевість ще й номер автівки запам'ятала і навіть записала, але чого не попередила нікого ? -та просто злякалася шо вони ії "вичислять" ...
02.08.2022 23:26 Ответить
давно вже не треба щоб там були військові,

всі старі військові об'єкти скомпрометовані,

треба шукати нові підходи
03.08.2022 00:11 Ответить
Нахрена тарабаніть, що попали у в/ч?
Написали б - знов гахнули в ставок. Позбирали рибу.
03.08.2022 03:58 Ответить
Поки до влади не прийдуть націоналісти в цій державі ніколи не буде порядку. я знаю багато проти і скажуть з за них війна але якщо б не вони в країні була б повна розруха. при владі б були люди кремля і ми всі балакали російською . іна декілька століть щеб нам віддалили від цивілізованого розвитку
03.08.2022 07:17 Ответить
Це вірно,але в Україні на жаль є 73% дебілів які ніколи не допустять до влади націоналістів.Ось тому нами керують виключно євреї...
03.08.2022 07:36 Ответить
Хто навів, а це точно наведення...
Дійсно, такого дрантя приіхало на Львівщину...жах...
03.08.2022 08:25 Ответить
Суди гуманні,до держзрадників,особливо ,,шпаринка" про угоду з прокурором чи судом.як би не хаяли,нквд,та смерш,і трійки,але варіантів інших нема.або топити ,,навідників" тихесенько десь у відстійниках.
03.08.2022 10:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 