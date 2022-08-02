Под ракетный удар попала военная часть в Червоноградском районе, - Львовская ОВА
В результате ракетного удара произошли два взрыва на территории воинской части в Червоноградском районе Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению попадание. Червоноградский район. Военная часть. Два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет сбили силы ПВО на подлете", - сказал чиновник.
Добре, що шість збили. Погано, що є влучання, і зовсім погано, якщо-таки влучили в ЗРК, як повідомляв Ігнат.
Хреново значить працює місцеве СБУ, 400 000 пєрєсєлєнцав, серед яких певно є диверсанти..............................
Місцеві не повинні бути байдужими і стояти осторонь, не сцикати звернутись в поліцію або тероборону , попередити військових якшо є хоч якась підозра... бо байдужість призводить до біди...
На півдні в N теж десь так прилетіло ...коли почали місцеві обговорювати, з'ясувалося шо за два дні одна сусідка дорогою додому бачила як три чужих неподалік знімали на телефони місцевість ще й номер автівки запам'ятала і навіть записала, але чого не попередила нікого ? -та просто злякалася шо вони ії "вичислять" ...
всі старі військові об'єкти скомпрометовані,
треба шукати нові підходи
Написали б - знов гахнули в ставок. Позбирали рибу.
Дійсно, такого дрантя приіхало на Львівщину...жах...