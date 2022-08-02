Под ракетный удар попала военная часть в Червоноградском районе, - Львовская ОВА

В результате ракетного удара произошли два взрыва на территории воинской части в Червоноградском районе Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению попадание. Червоноградский район. Военная часть. Два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет сбили силы ПВО на подлете", - сказал чиновник.

