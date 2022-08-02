Під ракетний удар потрапила військова частина у Червоноградському районі, - Львівська ОВА

Внаслідок ракетного удару сталися два вибухи на території військової частини у Червоноградському районі Львівської області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль влучання. Червоноградський район. Військова частина. Два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет збили сили ППО на підльоті", - сказав чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдано ракетного удару по Червоноградському району, – Львівська ОВА