УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Війна
53 741 116

Під ракетний удар потрапила військова частина у Червоноградському районі, - Львівська ОВА

ракета

Внаслідок ракетного удару сталися два вибухи на території військової частини у Червоноградському районі Львівської області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль влучання. Червоноградський район. Військова частина. Два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань  встановлюються. Шість ракет збили сили ППО на підльоті", - сказав чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдано ракетного удару по Червоноградському району, – Львівська ОВА

Автор: 

обстріл (30361) Козицький Максим (126) Львівська область (2522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+84
Пане Президенте, де наші ракети, де наші ППО? Вас вибрали як прораба будувати дороги, чи захистити Україну, як гаранта Конституції і Верховного головнокомандувача? Чому немає артилерії, САУ "Богдана", чому немає "Вільха М"? Чому немає "Нептуна"? Чому немає "Грім 2"? Чому ДБР вилучила клістрони від ЗРК і протримали їх в себе довгий час, навіть під час активної фази війни? Чому перекрили канал постачання цих клістронів для ЗРК, хто у цьому винен? Чому не закуплялися жодного снаряду 152 і 155 калібрів? Чому не виконувалося оборонне замовлення? Чому скорочували армію? І нарешті хто з вас, Ви чи єрмак будуит нести відповідальність за знищення військових в частинах, коли їх призвали і не захистили, бо хтось всі гроші зарив в асфальт?
показати весь коментар
02.08.2022 21:14 Відповісти
+55
У Львові сєпарні понаїхало повно. Повно наркоманів і алкашів, мені знайомі мєнти розказують, що кожного дня "приймають" цей донєцко-луганський контєнгєнт. Сюди така "інтєлєгєнция" поперла, шо самі мєнти в шоці! А шо, бабло держава халявне платить, по школах, садочках, монастирях халявне житло........... Гуманітарні халявні макарони, кетчупи, цукерки і шмотки роздають валом............ На війну не призвуть....... Жизнь маліна!
показати весь коментар
02.08.2022 21:23 Відповісти
+45
Тому що він не Пан, не Президент, і не Головнокомандуючий. А лише паяц, що намагається виконувати роль.
показати весь коментар
02.08.2022 21:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вони і з цим її не завершать.
показати весь коментар
02.08.2022 21:35 Відповісти
А Козицький так і сказав "Червоноградському районі?" У нас існує паралельна географія(
Добре, що шість збили. Погано, що є влучання, і зовсім погано, якщо-таки влучили в ЗРК, як повідомляв Ігнат.
показати весь коментар
02.08.2022 21:38 Відповісти
Ворожа агентура працює, місцеве СБУ, - спить... До того ж не факт, що навіть якщо "контріки" і затримають ворожих агентів, то місцевий "суд" заарештує їх і відправить за грати, тому як майже всі цивільні "суди" у нас "самі гуманні у Світі"! Але ж "чомусь" виключно стосовно всілякої СВОЛОТИ, яка так чи інакше загрожує безпеці України. Питання до "зеленої" влади, - ви за Україну, або ж за московію?! Якщо ЗА УКРАЇНУ, тоді ЧОМУ ЩЕ в країні НЕ НАЛАГОДЖЕНА РОБОТА СУДІВ ВІЙСЬКОВИХ ТРИБУНАЛІВ, які і повинні займатись справами, пов'язаними з безпекою Держави на всіх рівнях? До того ж, чому ДОСІ "монобільшістю" у ВРУ НЕ ПОСИЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за держзраду, корупцію під час війни (воєнного стану), колабораціонізм, шпіонаж, тощо?! Мабуть тому, що таких, як "нардеп" льошка ковальов, в лавах "зелених" ще доГуя?! Тому і затягування з вирішенням цих питань з боку влади вже виглядає "ну дуууже дивно" та ставить перед "пересічними" купу запитань, на які немає відповідей! Якби ******** владі в майбутньому за це не поплатитись...
показати весь коментар
02.08.2022 21:46 Відповісти
Розї.........................али ЗРК це значить Львівщина стала вразливішою !
Хреново значить працює місцеве СБУ, 400 000 пєрєсєлєнцав, серед яких певно є диверсанти..............................
показати весь коментар
02.08.2022 21:53 Відповісти
зато ты тут працюєшь не покладая клаві, красноперій.
показати весь коментар
02.08.2022 22:10 Відповісти
Представляю сколько там с переселенцами приехало шпионов.
показати весь коментар
02.08.2022 22:03 Відповісти
В нормальной армии снимают жилье в окрестностях и с утра уже на построении. Совковые тупари будут держать всех в казарме, по уставу.
показати весь коментар
02.08.2022 22:04 Відповісти
Зе выделил каждому солдату отдельное жилье...а Турборежиме...казарменное положение отменил его братан дЕрмак...
показати весь коментар
02.08.2022 22:07 Відповісти
Білосрашка та рашисти поруч- досі проблеми з ППО?
показати весь коментар
02.08.2022 23:11 Відповісти
Навели і корегували сто відсотків ...там зараз крім людей і гівна перевдягненого понаїхало...
Місцеві не повинні бути байдужими і стояти осторонь, не сцикати звернутись в поліцію або тероборону , попередити військових якшо є хоч якась підозра... бо байдужість призводить до біди...
На півдні в N теж десь так прилетіло ...коли почали місцеві обговорювати, з'ясувалося шо за два дні одна сусідка дорогою додому бачила як три чужих неподалік знімали на телефони місцевість ще й номер автівки запам'ятала і навіть записала, але чого не попередила нікого ? -та просто злякалася шо вони ії "вичислять" ...
показати весь коментар
02.08.2022 23:26 Відповісти
давно вже не треба щоб там були військові,

всі старі військові об'єкти скомпрометовані,

треба шукати нові підходи
показати весь коментар
03.08.2022 00:11 Відповісти
Нахрена тарабаніть, що попали у в/ч?
Написали б - знов гахнули в ставок. Позбирали рибу.
показати весь коментар
03.08.2022 03:58 Відповісти
Поки до влади не прийдуть націоналісти в цій державі ніколи не буде порядку. я знаю багато проти і скажуть з за них війна але якщо б не вони в країні була б повна розруха. при владі б були люди кремля і ми всі балакали російською . іна декілька століть щеб нам віддалили від цивілізованого розвитку
показати весь коментар
03.08.2022 07:17 Відповісти
Це вірно,але в Україні на жаль є 73% дебілів які ніколи не допустять до влади націоналістів.Ось тому нами керують виключно євреї...
показати весь коментар
03.08.2022 07:36 Відповісти
Хто навів, а це точно наведення...
Дійсно, такого дрантя приіхало на Львівщину...жах...
показати весь коментар
03.08.2022 08:25 Відповісти
Суди гуманні,до держзрадників,особливо ,,шпаринка" про угоду з прокурором чи судом.як би не хаяли,нквд,та смерш,і трійки,але варіантів інших нема.або топити ,,навідників" тихесенько десь у відстійниках.
показати весь коментар
03.08.2022 10:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 