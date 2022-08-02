Під ракетний удар потрапила військова частина у Червоноградському районі, - Львівська ОВА
Внаслідок ракетного удару сталися два вибухи на території військової частини у Червоноградському районі Львівської області.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль влучання. Червоноградський район. Військова частина. Два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет збили сили ППО на підльоті", - сказав чиновник.
Добре, що шість збили. Погано, що є влучання, і зовсім погано, якщо-таки влучили в ЗРК, як повідомляв Ігнат.
Хреново значить працює місцеве СБУ, 400 000 пєрєсєлєнцав, серед яких певно є диверсанти..............................
Місцеві не повинні бути байдужими і стояти осторонь, не сцикати звернутись в поліцію або тероборону , попередити військових якшо є хоч якась підозра... бо байдужість призводить до біди...
На півдні в N теж десь так прилетіло ...коли почали місцеві обговорювати, з'ясувалося шо за два дні одна сусідка дорогою додому бачила як три чужих неподалік знімали на телефони місцевість ще й номер автівки запам'ятала і навіть записала, але чого не попередила нікого ? -та просто злякалася шо вони ії "вичислять" ...
всі старі військові об'єкти скомпрометовані,
треба шукати нові підходи
Написали б - знов гахнули в ставок. Позбирали рибу.
Дійсно, такого дрантя приіхало на Львівщину...жах...