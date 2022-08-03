Пелоси встретилась с президентом Тайваня
Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова.
С таким заявлением выступила в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече с президентом Тайваня Цай Инвэнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сейчас как никогда важна солидарность Америки с Тайванем, сказала Пелоси, добавив, что решимость "США сохранить демократию на Тайване и в остальном мире остается непреклонной".
"Мы благодарим вас за ваше лидерство. Мы хотим, чтобы мир признал это", - сказала Пелоси.
Она призвала к расширению межпарламентского сотрудничества.
"Сегодня мир стоит перед выбором между демократией и автократией. Решимость Америки сохранить демократию здесь, на Тайване, и во всем мире остается непоколебимой", - заявила Пелоси.
Спикер также заявила, что новое законодательство США, направленное на усиление американской индустрии чипов для конкуренции с Китаем, предлагает больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня.
Цай в свою очередь сказала Пелоси, что она является одним из самых преданных друзей Тайваня, и поблагодарила ее за непоколебимую поддержку на международной арене.
Цай добавила, что Тайвань является надежным партнером Соединенных Штатов и будет продолжать работать с США над укреплением сотрудничества в области безопасности, экономического развития и цепочек поставок
Напомним, 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань.
Правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита Пелоси на Тайвань.
Пекин уже объявил о военных стрельбах вокруг острова и ввел ограничения на торговлю с Тайванем.
