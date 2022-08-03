УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8427 відвідувачів онлайн
Новини
8 286 30

Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню

тайвань,пелосі,цай

Американська делегація прибула на Тайвань, щоб підтвердити прихильність підтримці острова.

З такою заявою виступила в середу спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зараз як ніколи важлива солідарність Америки з Тайванем, сказала Пелосі, додавши, що рішучість "США зберегти демократію на Тайвані і в решті світу залишається непохитною".

"Ми дякуємо вам за ваше лідерство. Ми хочемо, щоб світ визнав це", - сказала Пелосі.

Вона закликала до розширення міжпарламентського співробітництва.

"Сьогодні світ стоїть перед вибором між демократією і автократією. Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані, і в усьому світі залишається непохитною", - заявила Пелосі.

Читайте: Китай запровадив санкції проти Тайваню

Спікерка також заявила, що нове законодавство США, спрямоване на посилення американської індустрії чіпів для конкуренції з Китаєм, пропонує більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню.

Президент Тайваню Цай своєю чергою сказала Пелосі, що вона є одним з найвідданіших друзів Тайваню, і подякувала їй за непохитну підтримку на міжнародній арені.

Цай додала, що Тайвань є надійним партнером Сполучених Штатів і буде продовжувати працювати з США над зміцненням співпраці в галузі безпеки, економічного розвитку і ланцюжків постачання.

Дивіться: Пелосі на Тайвані зустрічають в кольорах України. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 серпня Пелосі прибула на Тайвань.

Уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту Пелосі на Тайвань.

Пекін вже оголосив про військові стрільби навколо острова і ввів обмеження на торгівлю з Тайванем.

Автор: 

Китай (4816) США (24064) Тайвань (190) Пелосі Ненсі (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Смілива жінка.
Київ 1 травня.
показати весь коментар
03.08.2022 08:54 Відповісти
+27
Слава Тайваню та слава Україні
показати весь коментар
03.08.2022 09:04 Відповісти
+15
Ненсі Пелосі жінка з яйцями на відміну від багатох чоловіків...Респект.
показати весь коментар
03.08.2022 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смілива жінка.
Київ 1 травня.
показати весь коментар
03.08.2022 08:54 Відповісти
І, хоча вона вже леді в роках, але видно, що в молодості була - ух...
показати весь коментар
03.08.2022 09:23 Відповісти
ага, от вона з Дж.Кеннеді

показати весь коментар
03.08.2022 09:41 Відповісти
Легенда
показати весь коментар
03.08.2022 10:19 Відповісти
Тут вона схожа на Тетяну Чорновол.
показати весь коментар
03.08.2022 10:57 Відповісти
а навколо острова все кружляла Непереможна Армада Великого Китаю...
показати весь коментар
03.08.2022 08:58 Відповісти
Погрожуючи США - останнім китайським попередженням . . Про яке світом вже ходять анекдоти .
показати весь коментар
03.08.2022 09:03 Відповісти
Та хай кружляють, на Тайвані є дуже ******* армія з потенційною мобілізацією до мільйона людей

показати весь коментар
03.08.2022 09:06 Відповісти
так я і натякаю на безпорадність китайської армади
показати весь коментар
03.08.2022 10:06 Відповісти
Ненсі Пелосі жінка з яйцями на відміну від багатох чоловіків...Респект.
показати весь коментар
03.08.2022 08:58 Відповісти
Китайці можуть на знак протесту хіба що посмакати у дядька Сема
показати весь коментар
03.08.2022 09:02 Відповісти
Слава Тайваню та слава Україні
показати весь коментар
03.08.2022 09:04 Відповісти
РабZeя энд Манджурия против визита...
товаристч Си... с штаны наложил СкреПОНОСом...
показати весь коментар
03.08.2022 09:04 Відповісти
Бачив би ти вскукарєкі пітушні на рабZZєє, від всяких там дон-донів до пропагандонів "Што с їблом, дон?" (с)
показати весь коментар
03.08.2022 09:27 Відповісти
Чіпи ,тільки чіпи в противагу Китаю. Незалежність країни кажете.
показати весь коментар
03.08.2022 09:09 Відповісти
Ви все сказали правильно, суть прильоту Ненсі Пелосі на Тайвань полягає в тайванських чіпах, які менше ніж китайські, і налагодити їх спільне виробництво. Китай намагається зараз робити 2 міліметрові чіпи, Америка зараз використовує 7 мм чіпи-ось у цьому весь приїзд і полягає. У кого менше будуть чіпи той переможе у війні за лідерство у світі. Це стосується й України, якщо в Америки будуть чіпи менше, ніж у Китаю, за допомогою Америки Україна переможе, і Китай та Росії допомогти не зможе і Тайвань не захопить.
показати весь коментар
03.08.2022 09:46 Відповісти
Так ото вони усе ЧІПАМИ міряються !
показати весь коментар
03.08.2022 12:01 Відповісти
Свободу Уйгурам китая...
показати весь коментар
03.08.2022 09:10 Відповісти
Кацапський імперець Єль Мюрід (Анатолій Несміян) прокоментував - "Слишком явно (Си Дзыньпин) обозначил свои "красные черты" и слишком демонстративно о них вытерли ноги американцы." Во как !
показати весь коментар
03.08.2022 09:24 Відповісти
"великий" Си героически нюхнул пелотку у Пелоси
показати весь коментар
03.08.2022 09:30 Відповісти
Китай попердел-попердел и спердился.....
показати весь коментар
03.08.2022 09:41 Відповісти
Китай вирішив спустити пар на русні. )) "Дорогие подписчики и гости канала! Вчера в вечернем докладе президенту России Владимиру Путину по линии МИД РФ пришли неприятные известия. Китайские товарищи выразили крайнее раздражение издевательской позицией "большинства" российских информационных ресурсов подконтрольных власти касательно якобы "беззубой" и "неубедительной" реакции китайского руководства на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Ненси Пилоси.

Также китайские товарищи отметили, что личные оскорбления в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, коими пестрили тексты провластных информационных ресурсов, так же получат оценку уже в ближайшее время и реакция не заставит себя ждать. Не смотря на то, что ко времени вечернего доклада президенту, ситуация в российском информационном поле изменилась, и риторика относительно позиций китайского руководства вернулась в рамки уважения и пиетета, Путин нелицеприятно несколько минут поносил первого заместителя руководителя Администрации президента Алексея Громова.

После доклада президент дал распоряжение Лаврову сделать запрос китайской стороне на телефонный разговор с Си Цзиньпином, на что уже через час китайская сторона ответила решительным отказом. Путин распорядился не оставлять попыток и всё же надеется на то, что китайское руководство сменит гнев на милость и Си Цзиньпин всё же соизволит выслушать извинения и полную поддержку от президента России.

По реакции людей в российском руководстве на ситуацию с визитом в Тайвань Ненси Пилоси и реакцию на него Китая, наиболее интересно высказался в узком кругу мэр Москвы Сергей Собянин. Не смотря на "узкий круг" лиц слышавших изречение мэра Москвы, цитата всё же попала на стол президенту. "Видимо в XXI веке больше нет долбо...бов готовых начать большую войну " С.С. Собянин."
показати весь коментар
03.08.2022 10:07 Відповісти
Китай вже дав "потужну і сильну відповідь".Заборонив завіз китайського піску на Тайвань і вивіз в Китай фруктів з Тайваню...Так що ті бетеери,шо шастали по китайським пляжам налякали більше самих китайців...
показати весь коментар
03.08.2022 10:16 Відповісти
в знак протеста Китай пригрозил утопить 10 сау
показати весь коментар
03.08.2022 10:21 Відповісти
Потрібно, щоб ця бабуля хоч на півроку стала президентом США. Проблема мордору зникла б через тиждень.
показати весь коментар
03.08.2022 10:26 Відповісти
Ви помилково вважаєте, що в США авторитаризм, але це не так. Президент там не має такого впливу, щоб самостійно приймати рішення.
показати весь коментар
03.08.2022 11:36 Відповісти
Ну якусь ,,бяку" Китай руками північної кореї може сша і створити.загребуть жар чужими..ракетами.
показати весь коментар
03.08.2022 11:55 Відповісти
 
 