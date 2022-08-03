Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню
Американська делегація прибула на Тайвань, щоб підтвердити прихильність підтримці острова.
З такою заявою виступила в середу спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на зустрічі з президенткою Тайваню Цай Інвень, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Зараз як ніколи важлива солідарність Америки з Тайванем, сказала Пелосі, додавши, що рішучість "США зберегти демократію на Тайвані і в решті світу залишається непохитною".
"Ми дякуємо вам за ваше лідерство. Ми хочемо, щоб світ визнав це", - сказала Пелосі.
Вона закликала до розширення міжпарламентського співробітництва.
"Сьогодні світ стоїть перед вибором між демократією і автократією. Рішучість Америки зберегти демократію тут, на Тайвані, і в усьому світі залишається непохитною", - заявила Пелосі.
Спікерка також заявила, що нове законодавство США, спрямоване на посилення американської індустрії чіпів для конкуренції з Китаєм, пропонує більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню.
Президент Тайваню Цай своєю чергою сказала Пелосі, що вона є одним з найвідданіших друзів Тайваню, і подякувала їй за непохитну підтримку на міжнародній арені.
Цай додала, що Тайвань є надійним партнером Сполучених Штатів і буде продовжувати працювати з США над зміцненням співпраці в галузі безпеки, економічного розвитку і ланцюжків постачання.
Нагадаємо, 2 серпня Пелосі прибула на Тайвань.
Уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту Пелосі на Тайвань.
Пекін вже оголосив про військові стрільби навколо острова і ввів обмеження на торгівлю з Тайванем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Київ 1 травня.
товаристч Си... с штаны наложил СкреПОНОСом...
Также китайские товарищи отметили, что личные оскорбления в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, коими пестрили тексты провластных информационных ресурсов, так же получат оценку уже в ближайшее время и реакция не заставит себя ждать. Не смотря на то, что ко времени вечернего доклада президенту, ситуация в российском информационном поле изменилась, и риторика относительно позиций китайского руководства вернулась в рамки уважения и пиетета, Путин нелицеприятно несколько минут поносил первого заместителя руководителя Администрации президента Алексея Громова.
После доклада президент дал распоряжение Лаврову сделать запрос китайской стороне на телефонный разговор с Си Цзиньпином, на что уже через час китайская сторона ответила решительным отказом. Путин распорядился не оставлять попыток и всё же надеется на то, что китайское руководство сменит гнев на милость и Си Цзиньпин всё же соизволит выслушать извинения и полную поддержку от президента России.
По реакции людей в российском руководстве на ситуацию с визитом в Тайвань Ненси Пилоси и реакцию на него Китая, наиболее интересно высказался в узком кругу мэр Москвы Сергей Собянин. Не смотря на "узкий круг" лиц слышавших изречение мэра Москвы, цитата всё же попала на стол президенту. "Видимо в XXI веке больше нет долбо...бов готовых начать большую войну " С.С. Собянин."