Рашисты ударили по Днепропетровщине: Ранения получил 73-летний мужчина, повреждены несколько десятков домов

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину, повреждены десятки частных домов. Ранения получил 73-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В обед враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. Ранен 73-летний мужчина. Он в больнице.



В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", - говорится в сообщении.

