Рашисты ударили по Днепропетровщине: Ранения получил 73-летний мужчина, повреждены несколько десятков домов

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину, повреждены десятки частных домов. Ранения получил 73-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В обед враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. Ранен 73-летний мужчина. Он в больнице.

В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью россияне нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждены детский сад, церковь и линия электропередач, - Резниченко

обстрел (29050) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4359)
Американцям, коли вони в 90-х роках годували кацапів, треба було виставити вимогу: знищити всі ракети до РСЗВ...
03.08.2022 16:08 Ответить
Треба, врешті, з'ясувати де у них базуються ті "Урагани" й зберігається БК для них, та вжарити туди. І розрахунки відправити до Кобзона.
03.08.2022 16:09 Ответить
Так відправляють і склади нищать, просто їх багато.
03.08.2022 16:11 Ответить
 
 