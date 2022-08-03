Рашисты ударили по Днепропетровщине: Ранения получил 73-летний мужчина, повреждены несколько десятков домов
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину, повреждены десятки частных домов. Ранения получил 73-летний мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В обед враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. Ранен 73-летний мужчина. Он в больнице.
В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. На месте работают специалисты – выясняют масштабы разрушений", - говорится в сообщении.
