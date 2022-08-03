РУС
Новости
Оккупанты обстреляли Чугуев из "Ураганов": погибший и одна раненая - граждане РФ

Сегодня в 12:50 российские войска обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетными снарядами. Есть один погибший, двое ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Фейсбуке.

"Погибший и одна раненая - граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела", - говорится в сообщении.

+9
Якась зла іронія - Чухуїв, Ізюм, навіть Північна Салтовка - осередки найбільш ватного населення Харківщини.
03.08.2022 16:12 Ответить
+7
з одної сторони він хороший руський, але ж з іншого боку також хороший руський...
03.08.2022 16:18 Ответить
+5
його дом на сахаліні
03.08.2022 16:13 Ответить
Якась зла іронія - Чухуїв, Ізюм, навіть Північна Салтовка - осередки найбільш ватного населення Харківщини.
03.08.2022 16:12 Ответить
Чого це дом громадянина ерефії у Чугуєві7 Шо за уйня?
03.08.2022 17:00 Ответить
Я взагалі не про це. А про те, що містечка у Хар. області вздовж Сіверського Донця завжди відрізнялися якоюсь підвищеною ватністю та любовью до кацапів. Може на це є історичні причини, бо там були москальскі гарнізони ще за часів імперії.
Ну а Північна Салтівка з самого початку заселялася понаєхами з "черноземья РСФСР" для роботи на харківських заводах.
03.08.2022 17:13 Ответить
Харків по всім переписам населення на 70 % був Українським, не пиши майню висосану з пальця.
03.08.2022 17:22 Ответить
Не знаю звідки ви свою маячню висмоктали, але щось я не пам'ятаю по всіх переписах графи або питання: "Ви відчуваєте себе як українець чи як ватник?"
03.08.2022 17:41 Ответить
Почав писати розгорнуту відповідь, потім на іншій вкладці оновив коменти, та на цій редагування теж зникло.
Тому стисло - чому Золочів та Деркачі ніколи не були в окупації, не дивлячись на свою близкість до кордону з кацапією, а Куп'янськ та Ізюм - з першого дня?
Не тому, що Золочів заснований виходцями зі Львівщини, а Деркачі та села поруч - то козацьки землі?
03.08.2022 18:01 Ответить
Харьков, но не Чугуев. Это две большие разницы.
03.08.2022 18:19 Ответить
А Чугуев в большей части заселили переселенцы с Дона - донские козаки.
Особенно район Чугуева - Осиновку вдоль Северского Донца.
Потом при императоре там стояли русские гусарские эскадроны.
Кстати, отец Ефима Репина был одним из этих военных.
03.08.2022 18:22 Ответить
його дом на сахаліні
03.08.2022 16:13 Ответить
Ну чего ты так?

у меня знакомый, с 2005 прож. в Украине, вид на жительство пост., топовые должности занимал в частных и с иностранным капиталом, готов убивать рузьских.

единственный недостаток - он видит в зеле великого антикризисного менегера. но не видит кто в кризис завел(((
03.08.2022 16:53 Ответить
Ну звичайно. медведчук, ківа, шарій - вони ж громадянство України мають, а вони що, краще за громадян РФ, які давно живуть в Україні?

Знаєте скільки громадян РФ пролило свою кров за Україну з 2014 року? Скільки тисяч справ про здобуття українського громадянства натомість російської перебувало на розгляді до війни, і так і не було розглянуто?

Лише дурень може стверджувати, що паспорт дає характеристику людині. Потрібно розділяти громадянство та русню. Скільки русні живе в Німеччині та Ізраїлі, адже в них давно вже інші громадянства!
03.08.2022 17:16 Ответить
з одної сторони він хороший руський, але ж з іншого боку також хороший руський...
03.08.2022 16:18 Ответить
Здохніть кацапи.
03.08.2022 17:32 Ответить
***...Мабуть чекали "асвабадітєля"....Прийшов....
03.08.2022 17:54 Ответить
 
 