Оккупанты обстреляли Чугуев из "Ураганов": погибший и одна раненая - граждане РФ
Сегодня в 12:50 российские войска обстреляли Чугуев из РСЗО, по предварительным данным - "Ураган", кассетными снарядами. Есть один погибший, двое ранены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Фейсбуке.
"Погибший и одна раненая - граждане РФ. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела", - говорится в сообщении.
Ну а Північна Салтівка з самого початку заселялася понаєхами з "черноземья РСФСР" для роботи на харківських заводах.
Тому стисло - чому Золочів та Деркачі ніколи не були в окупації, не дивлячись на свою близкість до кордону з кацапією, а Куп'янськ та Ізюм - з першого дня?
Не тому, що Золочів заснований виходцями зі Львівщини, а Деркачі та села поруч - то козацьки землі?
Особенно район Чугуева - Осиновку вдоль Северского Донца.
Потом при императоре там стояли русские гусарские эскадроны.
Кстати, отец Ефима Репина был одним из этих военных.
у меня знакомый, с 2005 прож. в Украине, вид на жительство пост., топовые должности занимал в частных и с иностранным капиталом, готов убивать рузьских.
единственный недостаток - он видит в зеле великого антикризисного менегера. но не видит кто в кризис завел(((
Знаєте скільки громадян РФ пролило свою кров за Україну з 2014 року? Скільки тисяч справ про здобуття українського громадянства натомість російської перебувало на розгляді до війни, і так і не було розглянуто?
Лише дурень може стверджувати, що паспорт дає характеристику людині. Потрібно розділяти громадянство та русню. Скільки русні живе в Німеччині та Ізраїлі, адже в них давно вже інші громадянства!