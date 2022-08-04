РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11326 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 424 4

Россияне обстреляли Харьков, попали в админздание, - Терехов

харків

Во время обстрелов в ночь на 4 августа россияне попали в административное здание в Немышлянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Снова неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянском районе города, в административное здание", - говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что в результате обстрелов обошлось без пострадавших и пожаров.

Читайте: В ближайшие дни РФ усилит ракетные удары по Харькову и области, - ОВА

обстрел (29065) Харьков (7728)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
psia krew немишлянський район це приватний сектор
used to be найспокійніший з усіх районів
мій дім ще тримається
таке бажання знайти москаля адже тут їх забагато в встромити у печінку адже ніззя блін
показать весь комментарий
04.08.2022 07:04 Ответить
Немишлянський район і Немишля - це велика різниця, або ж ви не місцеий?
показать весь комментарий
04.08.2022 07:58 Ответить
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію московії, по той час московія безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
показать весь комментарий
04.08.2022 07:24 Ответить
Скажу навіть більше: поки не будуть зруйновані ВСІ РАКЕТНІ ЗАВОДИ кацапів - обстріли триватимуть нескінченно!
Можна почати з цього:
завод "Авангард" (москва, вул.Клаои цеткін 33) - виготовляє ракети С300, С400
показать весь комментарий
04.08.2022 08:45 Ответить
 
 