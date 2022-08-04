Россияне обстреляли Харьков, попали в админздание, - Терехов

Во время обстрелов в ночь на 4 августа россияне попали в административное здание в Немышлянском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Снова неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянском районе города, в административное здание", - говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что в результате обстрелов обошлось без пострадавших и пожаров.

