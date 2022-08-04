УКР
Росіяни обстріляли Харків, влучили в адмінбудівлю, - Терехов

харків

Під час обстрілів у ніч на 4 серпня росіяни поцілили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянському районі міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

Терехов уточнив, що внаслідок обстрілів обійшлося без потерпілих і пожеж.

psia krew немишлянський район це приватний сектор
used to be найспокійніший з усіх районів
мій дім ще тримається
таке бажання знайти москаля адже тут їх забагато в встромити у печінку адже ніззя блін
04.08.2022 07:04 Відповісти
Немишлянський район і Немишля - це велика різниця, або ж ви не місцеий?
04.08.2022 07:58 Відповісти
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію московії, по той час московія безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
04.08.2022 07:24 Відповісти
Скажу навіть більше: поки не будуть зруйновані ВСІ РАКЕТНІ ЗАВОДИ кацапів - обстріли триватимуть нескінченно!
Можна почати з цього:
завод "Авангард" (москва, вул.Клаои цеткін 33) - виготовляє ракети С300, С400
04.08.2022 08:45 Відповісти
 
 