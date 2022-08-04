Росіяни обстріляли Харків, влучили в адмінбудівлю, - Терехов

Під час обстрілів у ніч на 4 серпня росіяни поцілили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянському районі міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

Терехов уточнив, що внаслідок обстрілів обійшлося без потерпілих і пожеж.

