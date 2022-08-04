Росіяни обстріляли Харків, влучили в адмінбудівлю, - Терехов
Під час обстрілів у ніч на 4 серпня росіяни поцілили в адміністративну будівлю в Немишлянському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти в Немишлянському районі міста, в адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.
Терехов уточнив, що внаслідок обстрілів обійшлося без потерпілих і пожеж.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
used to be найспокійніший з усіх районів
мій дім ще тримається
таке бажання знайти москаля адже тут їх забагато в встромити у печінку адже ніззя блін
Можна почати з цього:
завод "Авангард" (москва, вул.Клаои цеткін 33) - виготовляє ракети С300, С400