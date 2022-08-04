РУС
Известной террористке Качуре россияне даже не дали должности выше заместителя командира, - блогер NecroMancer. ДОКУМЕНТ

Ольга Качура, фактически командовавшая реактивным артиллерийским дивизионом "армии ДНР", по документам была только заместителем командира и подчинялась российскому военному.

Об этом пишет блогер NecroMancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"А самое смешное в этом всем то, что бравая "Корса" по документам была лишь заместителем, а командиром РеАДна (реактивный артиллерийский дивизион. - Ред.) считался какой-то ихтамнет", - написал он.

Блогер напомнил, что то же самое было с террористом Гиви - Михаилом Толстых, который де-факто командовал незаконной вооруженной группировкой "Сомали Батальон", но по документам был лишь заместителем командира. Официально "Сомали" возглавлял полковник вооруженных сил РФ Румилов.

Читайте: В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка

О ликвидации Ольги Качуры стало известно 3 августа. Террористка До 2014 года служила в милиции в Горловке, затем перешла на сторону России и присоединилась к формированиям Безлера. Командовала дивизионом РСЗО "Град". Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы.

+16
У нее на лице все написано - тварина
04.08.2022 09:08 Ответить
+14
Опущенка.
04.08.2022 09:06 Ответить
+14
мені це якось пох...
Мене більше турбує
"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Говнуковича, який був заступником начальника податкової
та крав безбожно
04.08.2022 09:28 Ответить
Опущенка.
04.08.2022 09:06 Ответить
наверно была на концерте 95 квартала в апреле 2014-го в Горловке
04.08.2022 10:03 Ответить
У нее на лице все написано - тварина
04.08.2022 09:08 Ответить
Зачем же? - Освободительница Рейкьявика как минимум. И Антарктиды впридачу, они там по соседству же, сразу возле угнетенных провинций Курдистана))
04.08.2022 09:14 Ответить
яка сумна новина.., вона якось зупинить інших зрадників?, вони готові бути навіть на посаді нашийника для улюбленого пса руського куратора, аби служити окупантам, тьфу, гидота....
04.08.2022 09:13 Ответить
теперь оно пошло на повышение - будет в одном котле с Кабздохом париться
04.08.2022 09:16 Ответить
Дамбасяцька зрадниця.
04.08.2022 09:17 Ответить
мені це якось пох...
Мене більше турбує
"Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Говнуковича, який був заступником начальника податкової
та крав безбожно
04.08.2022 09:28 Ответить
отримала білет на концерт Квартала 95
04.08.2022 09:35 Ответить
Ця істота результат генетичних експериментів-вінігрет з зеків, кацапів і ще чорт знає кого. Коротше "народ бамбасу"
04.08.2022 09:35 Ответить
Ви бачили її пику, яке просування по службі?
04.08.2022 09:42 Ответить
Тю , на бамбаські гроші вона красуня. Вони стоко вип'ють.
04.08.2022 09:49 Ответить
Ну и рожа у тебя Шарикова... 🦍
04.08.2022 09:44 Ответить
Помилуйте, ну какой из бывшей милиционерки комдивизиона реактивной артиллерии? Общеизвестный факт, что должности комбатов-комдивизионов и выше все заняты потерявшимися-заблудившимися и ушедшими в отпуск. А вот почему в нашей милиции так много предателей, вот тут бы как раз и хотелось послушать министра, его замов и советников, а то они у нас умничают на все темы подряд, а здесь язычки свои поджали
04.08.2022 09:45 Ответить
Якась постна *****... А де про присвоєніє званія генерала? Де про "нєзабудєм **********"? Душілін, давай по новой!
04.08.2022 09:46 Ответить
какой ужас....в пропорциональном отношении среди всех категорий менты-самые предательские..И вся эта хрень до 14 года (а то и до 24.02.22) ошивалась возле поддержания законности и власти??? ..Кадровые провалы-вот как называется такое украинское бедствие.Независимо от того,кто президент,кадры в "ментуру" набираются по одному шаблону-"не умеющие ничего делать"," сомнительное образование" ,"протекция" и "ментовать-не лопатой работать,но лопатой грести деньги, выдавленные у населения".....Почему "менты".а не полиция? да потому,что даже сейчас они не стали полицией,а продолжают ментовать.Причём при любом президенте и любой власти,даже оккупантской.
04.08.2022 09:48 Ответить
Ура 👏👏!!
04.08.2022 09:48 Ответить
Цій огидній коблі пуйло дало хіроя расісі. Значить завалили цінну для них потвору.
04.08.2022 09:54 Ответить
Воно герой днр. Чорним по білому. Нічого цінного.
04.08.2022 13:11 Ответить
Экскремент начатый Шариковыми 7 ноября 1917 года закончился 24 Августа 1991 года...
Хмырь мавзолейный назвал распад советского дерьма .геополитической катасрофой века...🤣🦍😝
Ой ржунимагу...
04.08.2022 09:57 Ответить
хочется надеятся, что перед тем, как это говно сдохло, оно хорошо помучалось.
04.08.2022 10:17 Ответить
Мене більше цікавить, що влада робить для звільнення азовців, які повелися на брехливі обіцянки влади, ООН, червоного хреста здатися, а не це лайно.
04.08.2022 10:29 Ответить
То що, зарезервована камера тепер вільна?, тепер би туди ермака з татаровим!
04.08.2022 11:48 Ответить
 
 