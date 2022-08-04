Известной террористке Качуре россияне даже не дали должности выше заместителя командира, - блогер NecroMancer. ДОКУМЕНТ

Ольга Качура, фактически командовавшая реактивным артиллерийским дивизионом "армии ДНР", по документам была только заместителем командира и подчинялась российскому военному.

Об этом пишет блогер NecroMancer, сообщает Цензор.НЕТ.

"А самое смешное в этом всем то, что бравая "Корса" по документам была лишь заместителем, а командиром РеАДна (реактивный артиллерийский дивизион. - Ред.) считался какой-то ихтамнет", - написал он.

Блогер напомнил, что то же самое было с террористом Гиви - Михаилом Толстых, который де-факто командовал незаконной вооруженной группировкой "Сомали Батальон", но по документам был лишь заместителем командира. Официально "Сомали" возглавлял полковник вооруженных сил РФ Румилов.

Читайте: В оккупированном Херсоне россияне запасаются надувными лодками, - разведка

О ликвидации Ольги Качуры стало известно 3 августа. Террористка До 2014 года служила в милиции в Горловке, затем перешла на сторону России и присоединилась к формированиям Безлера. Командовала дивизионом РСЗО "Град". Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы.