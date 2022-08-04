Зеленский собирал заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Обсудили обеспечение Сил Обороны необходимым вооружением
4 августа 2022 под председательством Президента Украины Владимир Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"В ходе заседания, в котором приняли участие ключевые руководители сектора безопасности и обороны, был рассмотрен ряд неотложных вопросов безопасности. Первым в повестке дня обсужден вопрос о состоянии обеспечения Сил Обороны необходимым вооружением и военной техникой.
Была также заслушана информация о состоянии выполнения решений Ставки Верховного Главнокомандующего, принятых на предыдущих заседаниях, и отмечена персональная ответственность руководителей сектора безопасности и обороны за выполнение приказов и директив Верховного Главнокомандующего Украины", - говорится в сообщении.
Также заслушали доклад о продолжении действия Сводного плана территориальной обороны и отчет о ходе всеобщей мобилизации.
Относительно всех рассмотренных вопросов повестки дня были приняты соответствующие решения.
Єднаймося, українці!
"Ста́вка Верхо́вного Головнокома́ндування (СВГК) - надзвичайний орган вищого військового управління, що здійснював в роки радянсько-німецької війни стратегічне керівництво Збройними силами Радянського Союзу."
"Ставка Верховного головнокомандувача (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ставка Верховного главнокомандующего) - орган вищого польового управління військами (силами) і місце перебування Верховного головнокомандувача https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Російської імператорської армії на театрі військових дій (діючою армією і флотом) під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової війни ."
Яку ж іще назву могли придумати зелені неосовки...
Головне придумали таке вираження "Ставка", попробували, нарід промовчав і запустили на повному серйозі. Це те ж саме, як "слуга наріду", також це використовував сралін. У мене склалося таке враження, що пуйло повторює гітлера, а Боневтік сраліна.
Стаття 7 закону України "Про збройні сили України":
В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.
Зеленський збирав Ставки (за дорученням Баума) на засіданні Верховного Головнокомандувача)
Були непублічні домовленості з міжнародними організаціями. Ті обіцяли якось проконтролювати процес і вели перемовини з РФ про сдачу в полон. Кремлівські, як завжди, нічого не виконали і щоб сховати сліди своїх злочинів вбили полонених. Після злочину в Оленівці всі валять один на одного. А захисники Азовсталі дійсно вірили в гарантії і домовленості, тому і здалися.
Зараз всім сторонам вигідно цю тему заговорити. В Росії прийняли закон, що азовці не підлягають обміну. Сьогодні по деяким данними наші захопили в полон 24 кадировця. Не розумію чому Рада не прийме закон, що бойовики Кадирова та вагнеровці - ультрарадикальні терористи і не підлягають обміну. І змусити Кадирова та ЧВК самим з Путіним вирішувати питання обміну.
Волонтёров пригласили? Хотя бы самых крупных.... Они бы тебе рассказали... И про идиотство НБУ.... И про таможню... И про твою тупую налоговую политику...