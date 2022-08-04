Резников об обвинениях Amnesty International: Сомнение в праве украинцев сопротивляться действиям РФ - это извращение

Министр обороны Алексей Резников ответил на обвинение организации Аmnesty International в якобы нарушении ВСУ правил войны.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, единственная причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы - это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины.

"Это доказывают факты просто зверского поведения российских оккупантов:

- россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;

- россияне совершают массовые убийства военнопленных;

- россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;

- россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.

Читайте также: Минобороны ответило на обвинение Amnesty International: Надо требовать остановить агрессию РФ

Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали бы", - отметил Резников.

Попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет, считает министр.

"Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе - юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - подытожил он.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".