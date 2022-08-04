РУС
Резников об обвинениях Amnesty International: Сомнение в праве украинцев сопротивляться действиям РФ - это извращение

резніков

Министр обороны Алексей Резников ответил на обвинение организации Аmnesty International в якобы нарушении ВСУ правил войны.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, единственная причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы - это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины.

"Это доказывают факты просто зверского поведения российских оккупантов:

- россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;

- россияне совершают массовые убийства военнопленных;

- россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;

- россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.

Читайте также: Минобороны ответило на обвинение Amnesty International: Надо требовать остановить агрессию РФ

Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали бы", - отметил Резников.

Попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет, считает министр.

"Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе - юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - подытожил он.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".

Автор: 

Amnesty International (206) Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+28
Идет отечественная война а нас еще всякая гнида будет упрекать что мы защищаемся. У кремлевской Орды видно дела совсем плохо идут раз уже пустил на нас в атаку своих кремлевских гнид, которые продавливают *перемирие*
04.08.2022 17:15 Ответить
04.08.2022 17:15 Ответить
+25
Надо их контору в Украине просто ЗАКРЫТЬ, как пособников страны - террориста
04.08.2022 17:18 Ответить
04.08.2022 17:18 Ответить
+24
Резнікову та українській владі-потрібно взагалі припинити виправдовуватисть та щось доводити усякому лайну...
04.08.2022 17:18 Ответить
04.08.2022 17:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идет отечественная война а нас еще всякая гнида будет упрекать что мы защищаемся. У кремлевской Орды видно дела совсем плохо идут раз уже пустил на нас в атаку своих кремлевских гнид, которые продавливают *перемирие*
04.08.2022 17:15 Ответить
04.08.2022 17:15 Ответить
отечественная - это гражданская?
04.08.2022 18:07 Ответить
04.08.2022 18:07 Ответить
Ні, ВІТЧИЗНЯНА це коли ти воюєш з загарбниками ( рашка), громадянська - коли війна йде між громадянами однієї країни, що не про нашу Вітчизняну війну проти рашки і її загарбників
04.08.2022 18:14 Ответить
04.08.2022 18:14 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 17:18 Ответить
Резнікову та українській владі-потрібно взагалі припинити виправдовуватисть та щось доводити усякому лайну...
04.08.2022 17:18 Ответить
04.08.2022 17:18 Ответить
І тихо робити свою справу, ЗСУ відвойовувати територію.
04.08.2022 17:24 Ответить
04.08.2022 17:24 Ответить
Ну а де наші правові інстанції? Думаю потрібно подати до Міжнародного суду на цю "організацію" з якої "стирчать" проросійські вуха! і виставити їм багатомільйонні виплати державі Україні, можливо тоді вони "прозріють"? Подати свідчення, факти звірств рашистів на нашій землі, знищення українських міст та селищ, катування, грабежі!!! в кінці то кінців організувати їм "екскурсії" по розбомбленим містам, показати звірине лице "руського міра" !!! Дипломати не проїдайде задаром свій хліб ! Активніше розказуйте правду про війну рашистів з Україною! ви ще повністю не відкрили другий фронт на світовій арені!!! є ще країни що не "відають", що в центрі Європи ведеться така жахлива війна, яку розв'язала росія!!!! Дійте, не підтирайте "соплі"!!!
04.08.2022 17:39 Ответить
04.08.2022 17:39 Ответить
Надо их контору в Украине просто ЗАКРЫТЬ, как пособников страны - террориста
04.08.2022 17:18 Ответить
04.08.2022 17:18 Ответить
Yes
04.08.2022 18:12 Ответить
04.08.2022 18:12 Ответить
Не просто закрити, а судити як колись судили пособників гітлера.
04.08.2022 18:34 Ответить
04.08.2022 18:34 Ответить
Вже писав :




Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб звіт про ЗСУ не було оприлюднено https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?src=hashtag_click #новини https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна https://twitter.com/hashtag/liga?src=hashtag_click #liga

І її - не послухалися ... , а можливо і послали : "не заваджай нам заробляти гроші"
05.08.2022 01:08 Ответить
05.08.2022 01:08 Ответить
Тут на формі скептично запитували, чому важливо прийняти резолюцію, що ***** і касапи є спонсорами терористів (якщо, власне, не терористами).
А тому і потрібно, щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
04.08.2022 17:19 Ответить
04.08.2022 17:19 Ответить
fucking bleeding heart liberal scum.
04.08.2022 17:19 Ответить
04.08.2022 17:19 Ответить
Олексій Резніков - все правильно сказано, не давайте спуску Amnesty International. Пусть виправдовуються.
04.08.2022 17:19 Ответить
04.08.2022 17:19 Ответить
Дійсно є правила ВІЙНИ, але якщо агресор взагалі не називає це війною, які можуть бути питання?
04.08.2022 17:23 Ответить
04.08.2022 17:23 Ответить
Нет правил войны, так как их никто не соблюдает. Будь во Франции война, то глава Амнести хвалила бы бравых французских солдат, которые там будут убивать кого угодно. Просто это не её война. Французы те еще "моралисты", достаточно вспомнить их любимую французскую революцию, чей главный символ голова графини в руки мятежника.
04.08.2022 17:25 Ответить
04.08.2022 17:25 Ответить
Амнести просто в данном случае транслирует русскую пропаганду.
04.08.2022 17:23 Ответить
04.08.2022 17:23 Ответить
Это одна из тех либеральных организаций, у которой "сердце кровоточит" за ВСЕХ. В одной фразе a bleeding heart liberal может пожалеть убитого русским Украинского ребенка и русского,который в процессе того убийства поранил себе пальчик.
04.08.2022 17:28 Ответить
04.08.2022 17:28 Ответить
Ничего их не беспокоит. Они просто хотят винить всех. Тоесть, как раз наоборот.
04.08.2022 17:32 Ответить
04.08.2022 17:32 Ответить
Первое что Россия начала делать это говорить что нельзя показывать их трупы - их трупы перестали показывать.
Потом еще что-то. Я не помню как это завершилось, но была какая-то кампания в мае-июне.
Теперь вот это.

Цель России с помощью этих "правозащитников" обезоружить Украину и её возможность повлиять на войну.
04.08.2022 17:27 Ответить
04.08.2022 17:27 Ответить
Это именно та самая слабость Запада на которую рассчитывает Путин. Путин знает что часть элит Запада аморальны - они верят что всё не так однозначно. Пример та же грузинская война, где Путин убедил отчет правозащитников написать, что по мнению там жителей "грузины обстреливали их село". И все схавали. Вот тут то же самое. Правозащитники должны работать на Россию, так как они аморальны.
04.08.2022 17:31 Ответить
04.08.2022 17:31 Ответить
інформацію про українських військових у школах і лікарнях Амнести інтернешнл отримує напрямму від рашистських генералів після того, як ті рашисти закидують бомбами і ракетами ті самі школи і лікарні. Дуже зручно (рашистам), а амнесті просто проститутки. Взагалі якийсь міжнародний судовий позов не завадив би. Цих плядей треба виводити на чисту воду
04.08.2022 17:29 Ответить
04.08.2022 17:29 Ответить
Такі заяви міністрів це Ганьба. Пролізло бидло невиховане у владу й ганьбить Україну.
04.08.2022 17:31 Ответить
04.08.2022 17:31 Ответить
да пошлите нафиг это продажную организацию она даже ответа не стоит проститутки за деньги раши а за их преступления без границ язык из жопы не вынимают
04.08.2022 17:33 Ответить
04.08.2022 17:33 Ответить
Тотальнии пресінг Амнесті
04.08.2022 17:36 Ответить
04.08.2022 17:36 Ответить
Ну а де наші правові інстанції? Думаю потрібно подати до Міжнародного суду на цю "організацію" з якої "стирчать" проросійські вуха! і виставити їм багатомільйонні виплати державі Україні, можливо тоді вони "прозріють"? Подати свідчення, факти звірств рашистів на нашій землі, знищення українських міст та селищ, катування, грабежі!!! в кінці то кінців організувати їм "екскурсії" по розбомбленим містам, показати звірине лице "руського міра" !!! Дипломати не проїдайде задаром свій хліб ! Активніше розказуйте правду про війну рашистів з Україною! ви ще повністю не відкрили другий фронт на світовій арені!!! є ще країни що не "відають", що в центрі Європи ведеться така жахлива війна, яку розв'язала росія!!!! Дійте, не підтирайте "соплі"!!!
04.08.2022 17:40 Ответить
04.08.2022 17:40 Ответить
Amnesty International, а хто запитатися в них забув? Видворити і не коментувати. Думку ватних прихлєбатєлей не цікавить.
04.08.2022 17:41 Ответить
04.08.2022 17:41 Ответить
А що вони там говорили з приводу Бучі, Гостомеля, Макарова? Чого туди з них ніхто не поїхав і не подивився?
04.08.2022 17:43 Ответить
04.08.2022 17:43 Ответить
Аmnesty International - організація із збоченими принципами гуманності. Організація, що старанно, із лупою у руках, вишукує хоч якісь порушення правил оборони з боку жертви, яку на її очах катують
04.08.2022 17:50 Ответить
04.08.2022 17:50 Ответить
Україна, як потерпіла сторона, має право на все, що вважає потрібним. Агресор позбавляється при тому будь яких прав.
04.08.2022 17:53 Ответить
04.08.2022 17:53 Ответить
Ще одна "консерва" засмерділа слідом за Шредером.
04.08.2022 17:59 Ответить
04.08.2022 17:59 Ответить
Вся ця контора - збоченці.
04.08.2022 18:01 Ответить
04.08.2022 18:01 Ответить
масові вбивства кацапами українців і використання москалями забороненої зброї то значить норм,

якщо є один шлях вижити і порушити закон чи бути вбитим, що б вони обрали?
04.08.2022 18:03 Ответить
04.08.2022 18:03 Ответить
Nika Melkozerova

@NikaMelkozerova

·

https://twitter.com/NikaMelkozerova/status/1555181300339953665 1 ч

Amnesty International is a disgrace. "She was raped because she wore a shirt skirt and that way she endangered herself and provoked a rapist" logic. By publishing the disgraceful accusation, you just validated ALL future bombings of schools, hospitals ( using your logic on you)

Amnesty International - это позор. «Ее изнасиловали, потому что она носила юбку-рубашку и таким образом подвергала себя опасности и провоцировала логику насильника». Опубликовав позорное обвинение, вы только что подтвердили ВСЕ будущие взрывы школ, больниц (используя вашу логику на вас)
04.08.2022 18:03 Ответить
04.08.2022 18:03 Ответить
це не amnesty international, а Иванушки International
04.08.2022 18:05 Ответить
04.08.2022 18:05 Ответить
Что эти поцы выпустят этот доклад ,зекрыс предупреждали ещё около месяца назад -вместо того ,чтоб быть подготовленными ,как минимум,они тчетно старались сбить Порошенко рейтинг

...теперь слушаем зелёные никчемные вопли(
04.08.2022 18:06 Ответить
04.08.2022 18:06 Ответить
Нагадайте їм. цим відео

https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/1306981246502227/
04.08.2022 18:11 Ответить
04.08.2022 18:11 Ответить
Кацапські в ійська на нашій землі. тому відповідь одна наші війська зараз вимушенізнаходиться там, де вони є і робить те ,що треба і якби не загарбник вони були б у казармах, а сотні тисяч бійців у своїх сімях, Така ж відповіть і всим тим ,хто каже: ето же наши попали, ось туди ,сюди , Та не попали, якби не війна.
04.08.2022 18:16 Ответить
04.08.2022 18:16 Ответить
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.

Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!

Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...

Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.

Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!
04.08.2022 18:16 Ответить
04.08.2022 18:16 Ответить
Відповідь одна ,Наші війська там ,де потрібно і якби не загарбник то збройні сили булиб у казармах ,а сотні тисяч захисників по своїх домівках. Така ж відповідь і тим хто каже -ето ж наші- попали туди ,попали сюди, Ніхто б нікуди не попав,якби ворог не прийшов з війною.
04.08.2022 18:22 Ответить
04.08.2022 18:22 Ответить
Це продажна організація ліберастів
04.08.2022 18:30 Ответить
04.08.2022 18:30 Ответить
Збочення - це "зелена" команда, яка допустила такий ляп. Чому не працювали з цією організацією і не довели правду? Немає коли, бо ганяємося за Порошенко? Проводили "комбінації" по фальшуванню якихось там ніби "ботоферм", відіків з Польщі про приховування від армії бронетранспортерів паном Порошенко для зебілів? Кого ви навибирали 73%? В країні війна і дуже серйозний ворог, а вони борються за вибори і головна їх мета не перемога, а знищення політичного конкурента.
04.08.2022 18:36 Ответить
04.08.2022 18:36 Ответить
Для сторони, супроти якої ведется насилля чи збройний напад не може бути якихось рамок, всі засоби законні коли особа чи країна захищає себе, а от нападник повинен вести свою війну по правилам. На прикладі особистой , особ , Верховний суд постановив, своїми словами скажу, що коли до вас проникли в дім один бандит чи більше, чи напали на вас декілька бандитів, то що з ними не зробите, то все буде правильно, і поняття про межі необхідної самооборони немає
04.08.2022 19:44 Ответить
04.08.2022 19:44 Ответить
Чи варто звертати увагу на якихось збоченців?!
04.08.2022 20:21 Ответить
04.08.2022 20:21 Ответить
Не треба перед сосками промосковським взагалі говорити! правильно за кожного вбитого українця вбивати трьох кацапів - виходячи із пропорції населення.
04.08.2022 21:40 Ответить
04.08.2022 21:40 Ответить
 
 