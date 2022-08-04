Резников об обвинениях Amnesty International: Сомнение в праве украинцев сопротивляться действиям РФ - это извращение
Министр обороны Алексей Резников ответил на обвинение организации Аmnesty International в якобы нарушении ВСУ правил войны.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, единственная причина, почему сотни тысяч украинцев до сих пор живы - это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины.
"Это доказывают факты просто зверского поведения российских оккупантов:
- россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;
- россияне совершают массовые убийства военнопленных;
- россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;
- россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.
Любые попытки поставить под сомнение право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его не маскировали бы", - отметил Резников.
Попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет, считает министр.
"Украина - правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе - юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", - подытожил он.
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".
Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб звіт про ЗСУ не було оприлюднено https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8?src=hashtag_click #новини https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #війна https://twitter.com/hashtag/liga?src=hashtag_click #liga
І її - не послухалися ... , а можливо і послали : "не заваджай нам заробляти гроші"
А тому і потрібно, щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
Потом еще что-то. Я не помню как это завершилось, но была какая-то кампания в мае-июне.
Теперь вот это.
Цель России с помощью этих "правозащитников" обезоружить Украину и её возможность повлиять на войну.
якщо є один шлях вижити і порушити закон чи бути вбитим, що б вони обрали?
Amnesty International is a disgrace. "She was raped because she wore a shirt skirt and that way she endangered herself and provoked a rapist" logic. By publishing the disgraceful accusation, you just validated ALL future bombings of schools, hospitals ( using your logic on you)
Amnesty International - это позор. «Ее изнасиловали, потому что она носила юбку-рубашку и таким образом подвергала себя опасности и провоцировала логику насильника». Опубликовав позорное обвинение, вы только что подтвердили ВСЕ будущие взрывы школ, больниц (используя вашу логику на вас)
...теперь слушаем зелёные никчемные вопли(
https://www.facebook.com/groups/165760013957695/permalink/1306981246502227/
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.
Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!