Враг пытается наступать на Харьковском, Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, без успеха, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 04.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются 162 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник сосредотачивает основные усилия на Востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжает боевые действия по удержанию временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь не обнаружена. С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Большая Рыбица Сумской области. Вел воздушную разведку.

На Харьковском направлении враг вел огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

Читайте также: ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов на Харьковском направлении, - Генштаб

На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха. Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством.

В Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Возле четырех последних населённых пунктов для ударов задействовал авиацию. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории. Остается интенсивность обстрелов по вооружению танков и артиллерии позиций наших войск вдоль линии столкновения. Не прекращается воздушная разведка БПЛА. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленый Гай, Белая Криница, Балка Хуторская и Ивановка. Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового наши воины остановили и отогнали оккупантов назад.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.