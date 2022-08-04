РУС
Враг пытается наступать на Харьковском, Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, без успеха, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 04.08.2022.

"Слава Украине! Продолжаются 162 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник сосредотачивает основные усилия на Востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжает боевые действия по удержанию временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь не обнаружена. С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Большая Рыбица Сумской области. Вел воздушную разведку.

На Харьковском направлении враг вел огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

Читайте также: ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов на Харьковском направлении, - Генштаб

На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха. Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством.

В Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Возле четырех последних населённых пунктов для ударов задействовал авиацию. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, ведет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытался прорвать оборону недалеко от Марьинки, понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории. Остается интенсивность обстрелов по вооружению танков и артиллерии позиций наших войск вдоль линии столкновения. Не прекращается воздушная разведка БПЛА. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленый Гай, Белая Криница, Балка Хуторская и Ивановка. Вражеские наступательные действия в районах Белогорки и Лозового наши воины остановили и отогнали оккупантов назад.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Генштаб ВС
+14
Пески. Вот так поближе выглядит "результат глобального прорыва восточного фронта" , о чем ******* орки. И это кусок серой зоны. Напомню , что атака отбита. По сути гандоны зашли на минное поле.
04.08.2022 19:01 Ответить
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
04.08.2022 18:56 Ответить
+6
Авдеевка. Все атаки с двух основных направлений отбиты. Наступление на Красногоровку , севернее Авдеевки ,также отбито.
04.08.2022 19:05 Ответить
Ворог намагається наступати на Харківському, Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, успіху не має

Як казав Іван Франко:

Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!
04.08.2022 18:53 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
04.08.2022 18:56 Ответить
https://www.bbc.com/russian/live/news-62342291 А ВВС заявляє прямо : «Украинские войска (еще) 30 июля были вынуждены отойти с позиций в районе шахты "Бутовка-Донецкая", которые были одним из рубежей обороны Авдеевки еще на начальном этапе войны в 2015 году. Теперь российские войска начали активный штурм города. "На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески", - заявил заместитель главы главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов. Ранее пророссийские сепаратисты размещали в сети пропагандистские видео с "Бутовки", указывал накануне ночью вашингтонский Институт изучения войны».
04.08.2022 19:00 Ответить
ЗСУ відійшли з двох позицій: у районі Авдіївки (шахта "Бутівка") та у напрямку Бахмута (Семигір'я). Зайняли оборону на південь від Авдіївки та на східних околицях Кодеми, - замначальника Генштабу Громов
04.08.2022 19:07 Ответить
Пески. Вот так поближе выглядит "результат глобального прорыва восточного фронта" , о чем ******* орки. И это кусок серой зоны. Напомню , что атака отбита. По сути гандоны зашли на минное поле.
04.08.2022 19:01 Ответить
какие ваши доказательства ?
04.08.2022 19:35 Ответить
Нове кацапське лайно. Їди кудись
04.08.2022 19:42 Ответить
эй синдромо даунито хромосом, повара пригожина, я не хохол. и что ты там вякаешь?
04.08.2022 19:52 Ответить
Украина победит, а ваше русо говно проиграет, оставив в наших землях десятки тысяч трупов ваших второсортных бурятов. почему второсортных ? а потому что московских и питерских ваши сюда не присылают.
04.08.2022 20:19 Ответить
Воины 53 ОМБР учат кацапского оккупанта танцевать гопак https://t.me/operativnoZSU
04.08.2022 20:23 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/35093
04.08.2022 20:25 Ответить
Египтянин, скоро ты пойдешь к фараонам...
04.08.2022 19:49 Ответить
поскольку даунито хромосом ты мне не отвечаешь, я как НЕ ХОХОЛ, отправляю тебя в спам.
повару пригожину привет.
04.08.2022 19:56 Ответить
да-да дауненок, уже взяли КИев а Зеленский бежал в Польшу. это тулил депутатка володин еще в феврале. ))) а повар пригожин, ну как подмастерье к Константину Ивлеву который ведет шоу "на ножах" может и подойдет. только потренировать надо. ))
04.08.2022 20:14 Ответить
А ти під ким , ботяра ?
04.08.2022 19:58 Ответить
Піски ми вже залишили.
04.08.2022 19:35 Ответить
Зачем гнать туфту , сколько населённых пунктов сдали между Горловкой и Бахмутом ?
04.08.2022 19:04 Ответить
Скільки? Просвіти нас.
04.08.2022 19:11 Ответить
Авдеевка. Все атаки с двух основных направлений отбиты. Наступление на Красногоровку , севернее Авдеевки ,также отбито.
04.08.2022 19:05 Ответить
Дякуємо і бережіть себе
04.08.2022 19:12 Ответить
эй, вас повар пригожин, в государственном центре занятости населения набирал, поскольку все частные кадровые агенства от твоего резюме отказались?
04.08.2022 19:54 Ответить
дауненок, где ты работаешь ПОД ПРОКСИ, расскажешь на озере Селигер. если конечно тебя туда позовут, поскольку низовых тролей туда не приглашают, а начальника с тебя не вышло. как премьер мишустик сделает минималку в раше хотя бы 16 000 рэ, расскажешь о своем росте благосостояния. ))
04.08.2022 20:01 Ответить
даунито хромосом, меня не удивляет, что ты смог заинтересовать только государственный центр занятости населения. они обязаны работать со всеми даунито , отказывать не имеют права.
и тебе придется обломаться. мой КБМ по ОСАГО = 0,6.
не тормози, сникерсни.
04.08.2022 20:10 Ответить

тормоз, просто интересно, где ты взял КБМ 0,46 если максимлаьный 0,5 ???
привычка врать даже там где не надо.
04.08.2022 20:18 Ответить
ты скажи даунито повара, а зачем ты на этом сайте?
04.08.2022 20:24 Ответить
тормозной а зачем под прокси?
04.08.2022 20:26 Ответить
тормоз просто интересно, где ты взял КБМ 0,46 если максимальный 0,5????
привычка врать даже там где не надо.
04.08.2022 20:19 Ответить
даунито вам до 16 000 рэ мнималку поднимут или 15 200 оставят?
04.08.2022 20:16 Ответить
И КБМ 0,46.
При максимальном 0,5. Впрочем, у тебя есть шанс. Ты резко становишься главным в центробанке и вводишь КБМ 0,46.
Вам вообще какой то конкурс устраивали или всех тормозов брали?
04.08.2022 20:21 Ответить
Тобі вірю більше; білше, ніж навіть ВВС.
Дякую!
04.08.2022 19:31 Ответить
Шо, опять надо поднимать хай в сетях, чтобы командование быстрее слало подкрепления, а не выполняло оманские договорняки ?
04.08.2022 19:37 Ответить
Всім плювати на твій хай, диван
04.08.2022 19:53 Ответить
Да хоть унитаз, мне глубоко *****, как ты меня назовешь. Если это поможет нашим пацанам на передке. Плевать не плевать, а в Песках помогло.
04.08.2022 22:00 Ответить
Обстріляли Невельське, Нетайлове ... - ясно, і коли зізнаємось, що втратили Піски..
04.08.2022 19:38 Ответить
Піски ми не втратили , так як надійшла надійна підмога !

Так що , русоФашисти , вам скоро всім настанеикирдик на нашій землі !
04.08.2022 21:21 Ответить
Зізнаємось , але лише тоді коли про це скаже речник нашого Генштабу ,, не раніше . . То ж - не рви пупа .. Дістав вже , скиглити тут !
Що за наріт ,, надивляться всякої х.йні на кацапських ресурсах , і починають нити . ! .
04.08.2022 21:39 Ответить
04.08.2022 20:38 Ответить
Москалям ця війна вилізе боком. Ще від афганської не відійшли як потрібно. Через 200 років від прізвища Бандери в москалів серцевий напад буде.
04.08.2022 21:29 Ответить
Нужно чтобы в штаны срались едва услышав украïнську
23.08.2022 19:15 Ответить
 
 