Ворог намагається наступати на Харківському, Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, успіху не має, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 04.08.2022.

"Слава Україні! Триває 162 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує основні зусилля на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та республіки білорусь не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха. Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею.

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнав втрат та відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території. Залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка БпЛА. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка. Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Генштаб ЗС (7136)
Пески. Вот так поближе выглядит "результат глобального прорыва восточного фронта" , о чем ******* орки. И это кусок серой зоны. Напомню , что атака отбита. По сути гандоны зашли на минное поле.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Авдеевка. Все атаки с двух основных направлений отбиты. Наступление на Красногоровку , севернее Авдеевки ,также отбито.
Ворог намагається наступати на Харківському, Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, успіху не має

Як казав Іван Франко:

Не тратьте, куме, сили -
Спускайтеся на дно!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
https://www.bbc.com/russian/live/news-62342291 А ВВС заявляє прямо : «Украинские войска (еще) 30 июля были вынуждены отойти с позиций в районе шахты "Бутовка-Донецкая", которые были одним из рубежей обороны Авдеевки еще на начальном этапе войны в 2015 году. Теперь российские войска начали активный штурм города. "На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески", - заявил заместитель главы главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов. Ранее пророссийские сепаратисты размещали в сети пропагандистские видео с "Бутовки", указывал накануне ночью вашингтонский Институт изучения войны».
ЗСУ відійшли з двох позицій: у районі Авдіївки (шахта "Бутівка") та у напрямку Бахмута (Семигір'я). Зайняли оборону на південь від Авдіївки та на східних околицях Кодеми, - замначальника Генштабу Громов
Пески. Вот так поближе выглядит "результат глобального прорыва восточного фронта" , о чем ******* орки. И это кусок серой зоны. Напомню , что атака отбита. По сути гандоны зашли на минное поле.
какие ваши доказательства ?
Нове кацапське лайно. Їди кудись
эй синдромо даунито хромосом, повара пригожина, я не хохол. и что ты там вякаешь?
Украина победит, а ваше русо говно проиграет, оставив в наших землях десятки тысяч трупов ваших второсортных бурятов. почему второсортных ? а потому что московских и питерских ваши сюда не присылают.
Воины 53 ОМБР учат кацапского оккупанта танцевать гопак https://t.me/operativnoZSU
https://t.me/operativnoZSU/35093
Египтянин, скоро ты пойдешь к фараонам...
поскольку даунито хромосом ты мне не отвечаешь, я как НЕ ХОХОЛ, отправляю тебя в спам.
да-да дауненок, уже взяли КИев а Зеленский бежал в Польшу. это тулил депутатка володин еще в феврале. ))) а повар пригожин, ну как подмастерье к Константину Ивлеву который ведет шоу "на ножах" может и подойдет. только потренировать надо. ))
А ти під ким , ботяра ?
Піски ми вже залишили.
Зачем гнать туфту , сколько населённых пунктов сдали между Горловкой и Бахмутом ?
Скільки? Просвіти нас.
Авдеевка. Все атаки с двух основных направлений отбиты. Наступление на Красногоровку , севернее Авдеевки ,также отбито.
Дякуємо і бережіть себе
эй, вас повар пригожин, в государственном центре занятости населения набирал, поскольку все частные кадровые агенства от твоего резюме отказались?
дауненок, где ты работаешь ПОД ПРОКСИ, расскажешь на озере Селигер. если конечно тебя туда позовут, поскольку низовых тролей туда не приглашают, а начальника с тебя не вышло. как премьер мишустик сделает минималку в раше хотя бы 16 000 рэ, расскажешь о своем росте благосостояния. ))
даунито хромосом, меня не удивляет, что ты смог заинтересовать только государственный центр занятости населения. они обязаны работать со всеми даунито , отказывать не имеют права.
и тебе придется обломаться. мой КБМ по ОСАГО = 0,6.
не тормози, сникерсни.
тормоз, просто интересно, где ты взял КБМ 0,46 если максимлаьный 0,5 ???
привычка врать даже там где не надо.
ты скажи даунито повара, а зачем ты на этом сайте?
тормозной а зачем под прокси?
тормоз просто интересно, где ты взял КБМ 0,46 если максимальный 0,5????
привычка врать даже там где не надо.
даунито вам до 16 000 рэ мнималку поднимут или 15 200 оставят?
И КБМ 0,46.
При максимальном 0,5. Впрочем, у тебя есть шанс. Ты резко становишься главным в центробанке и вводишь КБМ 0,46.
Вам вообще какой то конкурс устраивали или всех тормозов брали?
Тобі вірю більше; білше, ніж навіть ВВС.
Дякую!
Шо, опять надо поднимать хай в сетях, чтобы командование быстрее слало подкрепления, а не выполняло оманские договорняки ?
Всім плювати на твій хай, диван
Да хоть унитаз, мне глубоко *****, как ты меня назовешь. Если это поможет нашим пацанам на передке. Плевать не плевать, а в Песках помогло.
Обстріляли Невельське, Нетайлове ... - ясно, і коли зізнаємось, що втратили Піски..
Піски ми не втратили , так як надійшла надійна підмога !

Так що , русоФашисти , вам скоро всім настанеикирдик на нашій землі !
Зізнаємось , але лише тоді коли про це скаже речник нашого Генштабу ,, не раніше . . То ж - не рви пупа .. Дістав вже , скиглити тут !
Що за наріт ,, надивляться всякої х.йні на кацапських ресурсах , і починають нити . ! .
Москалям ця війна вилізе боком. Ще від афганської не відійшли як потрібно. Через 200 років від прізвища Бандери в москалів серцевий напад буде.
Нужно чтобы в штаны срались едва услышав украïнську
