Латвия приостановила соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве

латвія

На этой неделе приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается в заявлении МИД в официальном издании "Latvijas Vеstnesis".

Действие указанного соглашения было приостановлено 1 августа. В этот же день было приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества.

С понедельника приостановлено также действие соглашения между Латвией и Россией от 2010 года об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов двух стран.

Читайте также: Латвия с августа приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов РФ

16 мая приостановлено действие соглашения между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на прибыль и капитал и протокола к нему.

Также 16 мая было приостановлено действие статьи 13 соглашения между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

Статья 13 соглашения предусматривала, что в соответствии с международной практикой Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массового захоронения воинов на территории страны, а также не создает препятствий для захоронения умерших военных пенсионеров и членов их семей и совершение погребальных обрядов.

Точно так же российская сторона обеспечивает уход за мемориальными сооружениями и местами захоронения латышей, ливов и граждан Латвии, погибших в результате войн и репрессий на территории России.

Читайте также: Латвия призвала ограничить въезд россиян в ЕС после теракта в Оленовке, - Ринкевич

+7
война в Украине а умнеют другие.
показать весь комментарий
04.08.2022 20:51 Ответить
+6
показать весь комментарий
04.08.2022 21:13 Ответить
+5
Дивно, що тільки зараз. Диверсанти вже заїхали
показать весь комментарий
04.08.2022 20:51 Ответить
Лише "призупинила"? Не скасувала? Тобто, висловила стурбованість.
показать весь комментарий
04.08.2022 20:48 Ответить
Це логічно...
Погодьтесь, сумнівно намагатись "розвинути" якісь єкономічні стосунки, з країною, люди якої вперто взяли курс на те, щоб дегратувати до стану мавп, повикидати нарешті ці невдобні палки, та позалазити газад на дерево...
показать весь комментарий
04.08.2022 20:51 Ответить
Дивно, що тільки зараз. Диверсанти вже заїхали
показать весь комментарий
04.08.2022 20:51 Ответить
Большинство из них заехало уже в 1970-80ые. Или демобилизовались из Прибалтийского военного округа в 1989-1991.
показать весь комментарий
05.08.2022 01:38 Ответить
война в Украине а умнеют другие.
показать весь комментарий
04.08.2022 20:51 Ответить
А шефир что в ответ предпримет?
показать весь комментарий
04.08.2022 20:53 Ответить
буде вам москалі
показать весь комментарий
04.08.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 21:13 Ответить
Маленька Латвія має яйця розміром з Сатурн. Велика мінетчина взагалі їх не має. Про францію, італію взагалі нема шо й говорити...
показать весь комментарий
04.08.2022 22:10 Ответить
Молодці! Гуртом і кацапів легко бити.
показать весь комментарий
05.08.2022 01:35 Ответить
 
 