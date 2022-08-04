УКР
Новини Санкції проти Росії
1 911 12

Латвія призупинила угоду з Росією про економічне співробітництво

латвія

Цього тижня призупинено угоду між урядами Латвії та Росії про економічне співробітництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється у заяві МЗС в офіційному виданні "Latvijas Vеstnesis".

Дія зазначеної угоди була припинена 1 серпня. Цього ж дня було припинено дію угоди між урядами Латвії та Росії щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

З понеділка призупинено також дію угоди між Латвією та Росією від 2010 року про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів двох країн.

16 травня призупинено дію угоди між урядами Латвії та Росії про запобігання подвійному оподаткуванню та ухилення від сплати податків стосовно податку на прибуток і капітал і протоколу до нього.

Також 16 травня було припинено дію статті 13 угоди між урядами Латвії та Росії щодо соціального захисту російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

Стаття 13 угоди передбачала, що відповідно до міжнародної практики Латвія забезпечує догляд, благоустрій та збереження меморіальних споруд і місць масового поховання воїнів на території країни, а також не створює перешкод для поховання померлих військових пенсіонерів і членів їх родин і вчинення похоронних обрядів.

Так само російська сторона забезпечує догляд за меморіальними спорудами та місцями поховання латишів, ливів і громадян Латвії, які загинули в результаті воєн і репресій на території Росії.

Автор: 

Латвія (1398) санкції (12582)
Топ коментарі
+7
война в Украине а умнеют другие.
04.08.2022 20:51 Відповісти
04.08.2022 20:51 Відповісти
+6
04.08.2022 21:13 Відповісти
04.08.2022 21:13 Відповісти
+5
Дивно, що тільки зараз. Диверсанти вже заїхали
04.08.2022 20:51 Відповісти
04.08.2022 20:51 Відповісти
Лише "призупинила"? Не скасувала? Тобто, висловила стурбованість.
04.08.2022 20:48 Відповісти
04.08.2022 20:48 Відповісти
Це логічно...
Погодьтесь, сумнівно намагатись "розвинути" якісь єкономічні стосунки, з країною, люди якої вперто взяли курс на те, щоб дегратувати до стану мавп, повикидати нарешті ці невдобні палки, та позалазити газад на дерево...
04.08.2022 20:51 Відповісти
04.08.2022 20:51 Відповісти
Дивно, що тільки зараз. Диверсанти вже заїхали
04.08.2022 20:51 Відповісти
04.08.2022 20:51 Відповісти
Большинство из них заехало уже в 1970-80ые. Или демобилизовались из Прибалтийского военного округа в 1989-1991.
05.08.2022 01:38 Відповісти
05.08.2022 01:38 Відповісти
война в Украине а умнеют другие.
04.08.2022 20:51 Відповісти
04.08.2022 20:51 Відповісти
А шефир что в ответ предпримет?
04.08.2022 20:53 Відповісти
04.08.2022 20:53 Відповісти
буде вам москалі
04.08.2022 21:02 Відповісти
04.08.2022 21:02 Відповісти
04.08.2022 21:13 Відповісти
04.08.2022 21:13 Відповісти
Маленька Латвія має яйця розміром з Сатурн. Велика мінетчина взагалі їх не має. Про францію, італію взагалі нема шо й говорити...
04.08.2022 22:10 Відповісти
04.08.2022 22:10 Відповісти
Молодці! Гуртом і кацапів легко бити.
05.08.2022 01:35 Відповісти
05.08.2022 01:35 Відповісти
 
 