Правительство предлагает МВФ активизировать работу над новой программой, - Шмыгаль
Правительство предлагает активизировать совместную работу по новой программе с МВФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
"Пока ВСУ противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины. Поддержка партнеров важна. Сообщил об этом в разговоре с Альфредом Каммером", - написал Шмыгаль.
