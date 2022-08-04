РУС
Правительство предлагает МВФ активизировать работу над новой программой, - Шмыгаль

Правительство предлагает активизировать совместную работу по новой программе с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Пока ВСУ противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины. Поддержка партнеров важна. Сообщил об этом в разговоре с Альфредом Каммером", - написал Шмыгаль.

Спільна робота - ви даєте гроші а ми їх розкрадаємо .
04.08.2022 21:09 Ответить
Як активізувати?
Конкретно?
Що - почнете лишатися після роботи?
Братимете її додому?
Га?
04.08.2022 21:19 Ответить
04.08.2022 21:49 Ответить
Боротьба з корупцією теж важлива.
04.08.2022 21:25 Ответить
Не так сталось як гадалось. https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo

04.08.2022 21:37 Ответить
Украине сегодня не нужны ЗАЙМЫ (она не будет в состоянии выплатить кредиты в будущем), ей нужна БЕСКОРЫСТНАЯ и БЕЗВОЗВРАТНАЯ помощь!
04.08.2022 21:47 Ответить
Украине нужно правительство, которое ходит в костюмах по-проще и без карманов!
И военно-гражданские трибуналы из пенсионеров и инвалидов войны. При назначении прокуроров - вдовы погибших солдат идут вне конкурса.
Может быть тогда мы за пяток лет и выгребем авгиевые барыжно-юридические конюшни из постсоветских товароведов и завмагов, которые как раковая опухоль жрут Украину.
05.08.2022 09:24 Ответить
 
 