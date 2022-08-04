УКР
Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою, - Шмигаль

Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава українського уряду Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером", - написав Шмигаль.

Спільна робота - ви даєте гроші а ми їх розкрадаємо .
04.08.2022 21:09
Як активізувати?
Конкретно?
Що - почнете лишатися після роботи?
Братимете її додому?
Га?
04.08.2022 21:19
04.08.2022 21:49
Боротьба з корупцією теж важлива.
04.08.2022 21:25
Не так сталось як гадалось. https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo

04.08.2022 21:37
Украине сегодня не нужны ЗАЙМЫ (она не будет в состоянии выплатить кредиты в будущем), ей нужна БЕСКОРЫСТНАЯ и БЕЗВОЗВРАТНАЯ помощь!
04.08.2022 21:47
Украине нужно правительство, которое ходит в костюмах по-проще и без карманов!
И военно-гражданские трибуналы из пенсионеров и инвалидов войны. При назначении прокуроров - вдовы погибших солдат идут вне конкурса.
Может быть тогда мы за пяток лет и выгребем авгиевые барыжно-юридические конюшни из постсоветских товароведов и завмагов, которые как раковая опухоль жрут Украину.
05.08.2022 09:24
 
 