Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою, - Шмигаль

Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава українського уряду Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером", - написав Шмигаль.

