Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою, - Шмигаль
Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Глава українського уряду Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
"Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером", - написав Шмигаль.
Конкретно?
Що - почнете лишатися після роботи?
Братимете її додому?
Га?
И военно-гражданские трибуналы из пенсионеров и инвалидов войны. При назначении прокуроров - вдовы погибших солдат идут вне конкурса.
Может быть тогда мы за пяток лет и выгребем авгиевые барыжно-юридические конюшни из постсоветских товароведов и завмагов, которые как раковая опухоль жрут Украину.