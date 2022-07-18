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МВФ (3051) прогноз (1374) економіка (913)

МВФ анонсує суттєве погіршення економічного прогнозу: "Шок за шоком"

мвф

Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

Про це заявила директорка Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашиоглу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Вона акцентувала увагу на таких проблемах, як підвищення цін на продовольство та енергоносії, уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються, триваюча пандемія та уповільнення росту економіки в Китаї.

Представниця МВФ також нагадала, що після початку повномасштабної російсько-української війни фонд уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.

"Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці", - наголосила вона.

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У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", анонсувала Пазарбашиоглу.

Нагадаємо, раніше голова МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня, і вона не може виключити можливу глобальну рецесію у 2023 році з огляду на підвищені ризики.

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da che ani tam nojut - poki esho v pljusah vse
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18.07.2022 15:00 Відповісти
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18.07.2022 15:05 Відповісти
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18.07.2022 15:14 Відповісти
мировая экономика и будет катиться в пропасть..У мира была возможность избежать этого кризиса и этого усиления голода в бедных странах.А нужно было всего лишь в 14 году резко "всем миром" обуздать россию и не дать ей окупировать даже Крым,а остановить.такие возможности были.Но Обаме не захотелось портить себе настроение ввязавшись в серьёзное тпротивостояние с путиным.Меркель,эта сторонница российского бизнеса.тоже готовилась к переизбранию.Олланд и некоторые итальянские и нидерландские чиновники не захотели лишних проблем перед "уходом из высоких должностей".,поскольку готовили себя для продолжения политической карьеры..Вот путин увидел безнаказанность и неготовность запада защищать мировой порядок и сохранения неизменности границ.Крайне слабые,а точнее чисто декоративные санкции к россии добавили убеждённость кремлёвского руководства в безнаказанности,а российский народ увидел "сильную россию".Вот и начались проблемы не только для Украины,они затронули запад.Но до сих пор запад избегает настоящих санкций к россии,а ООНовское руководство просто отстранилось от активного вмешательства,тихо намекнув,что видит прекращение войны в капитуляции Украины.Ошибаются!!! будут кризисами и спадом экономики платить.а Украина не пойдёт на капитуляцию.даже если украинская власть уже этого захочет,народ сам продолжит войну за освобождение и изберёт народных лидеров страны,независимо,примет их запад или нет
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18.07.2022 15:18 Відповісти
еще после Чечни надо было сделать, а не обамовскими кнопками перезагрузку вызывать.
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18.07.2022 15:55 Відповісти
voobshe ta krizis ne ot parashi - no udobno na ee vse povesitj - ja ne protiv
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18.07.2022 16:24 Відповісти
Я не розумію Китай. Це ж головний постачальник товарів у світі, його економіка напряму залежить від купівельної спроможності світу. Якщо світова економіка і далі так стрімко падатиме, він же теж завалиться, при тому, дуже швидко.
Навіщо йому дешеві енергоносії з раїсі, якщо вони потрібні в більшості саме на виробництво товарів, які просто не будуть купляти з-за кризи?
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18.07.2022 15:19 Відповісти
Китай має бути економічно знищений поки він є комуністичним! А про енергоносії- а що заважає Китаю перепродавати їх в тридорога, а не пускати на виробничі цілі? Та ще й влаштовувати політичний шантаж по типу газового шантажу рашистів.
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18.07.2022 16:07 Відповісти
Так вам всім і треба
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18.07.2022 16:26 Відповісти
 
 