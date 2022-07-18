МВФ анонсує суттєве погіршення економічного прогнозу: "Шок за шоком"

Міжнародний валютний фонд "суттєво" скоротить свій прогноз глобального економічного зростання у своєму наступному огляді.

Про це заявила директорка Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашиоглу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Вона акцентувала увагу на таких проблемах, як підвищення цін на продовольство та енергоносії, уповільнення потоків капіталу на ринки, що розвиваються, триваюча пандемія та уповільнення росту економіки в Китаї.

Представниця МВФ також нагадала, що після початку повномасштабної російсько-української війни фонд уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.

"Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці", - наголосила вона.

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У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", анонсувала Пазарбашиоглу.

Нагадаємо, раніше голова МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що перспективи світової економіки "суттєво погіршилися" з квітня, і вона не може виключити можливу глобальну рецесію у 2023 році з огляду на підвищені ризики.