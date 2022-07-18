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МВФ (3281) прогноз (698) экономика (3803)

МВФ анонсирует существенное ухудшение экономического прогноза: "Шок за шоком"

мвф

Международный валютный фонд "существенно" сократит свой прогноз глобального экономического роста в своем следующем обзоре.

Об этом заявила директор Департамента стратегии, политики и анализа МВФ Джейла Пазарбашиоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Она акцентировала внимание на таких проблемах, как повышение цен на продовольствие и энергоносители, замедление потоков капитала на развивающиеся рынки, продолжающаяся пандемия и замедление роста экономики в Китае.

Представитель МВФ также напомнила, что после начала полномасштабной российско-украинской войны фонд уже ухудшил прогноз роста мирового ВВП с 4,4% до 3,6%.

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"Это шок за шоком после шока, действительно бьющих по мировой экономике", - подчеркнула она.

В июльском выпуске World Economic Outlook фонд еще раз "существенно ухудшит прогноз", анонсировала Пазарбашиоглу.

Напомним, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что перспективы мировой экономики "существенно ухудшились" с апреля, и она не может исключить возможную глобальную рецессию в 2023 году ввиду повышенных рисков.
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da che ani tam nojut - poki esho v pljusah vse
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18.07.2022 15:00 Ответить
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18.07.2022 15:05 Ответить
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18.07.2022 15:14 Ответить
мировая экономика и будет катиться в пропасть..У мира была возможность избежать этого кризиса и этого усиления голода в бедных странах.А нужно было всего лишь в 14 году резко "всем миром" обуздать россию и не дать ей окупировать даже Крым,а остановить.такие возможности были.Но Обаме не захотелось портить себе настроение ввязавшись в серьёзное тпротивостояние с путиным.Меркель,эта сторонница российского бизнеса.тоже готовилась к переизбранию.Олланд и некоторые итальянские и нидерландские чиновники не захотели лишних проблем перед "уходом из высоких должностей".,поскольку готовили себя для продолжения политической карьеры..Вот путин увидел безнаказанность и неготовность запада защищать мировой порядок и сохранения неизменности границ.Крайне слабые,а точнее чисто декоративные санкции к россии добавили убеждённость кремлёвского руководства в безнаказанности,а российский народ увидел "сильную россию".Вот и начались проблемы не только для Украины,они затронули запад.Но до сих пор запад избегает настоящих санкций к россии,а ООНовское руководство просто отстранилось от активного вмешательства,тихо намекнув,что видит прекращение войны в капитуляции Украины.Ошибаются!!! будут кризисами и спадом экономики платить.а Украина не пойдёт на капитуляцию.даже если украинская власть уже этого захочет,народ сам продолжит войну за освобождение и изберёт народных лидеров страны,независимо,примет их запад или нет
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18.07.2022 15:18 Ответить
еще после Чечни надо было сделать, а не обамовскими кнопками перезагрузку вызывать.
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18.07.2022 15:55 Ответить
voobshe ta krizis ne ot parashi - no udobno na ee vse povesitj - ja ne protiv
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18.07.2022 16:24 Ответить
Я не розумію Китай. Це ж головний постачальник товарів у світі, його економіка напряму залежить від купівельної спроможності світу. Якщо світова економіка і далі так стрімко падатиме, він же теж завалиться, при тому, дуже швидко.
Навіщо йому дешеві енергоносії з раїсі, якщо вони потрібні в більшості саме на виробництво товарів, які просто не будуть купляти з-за кризи?
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18.07.2022 15:19 Ответить
Китай має бути економічно знищений поки він є комуністичним! А про енергоносії- а що заважає Китаю перепродавати їх в тридорога, а не пускати на виробничі цілі? Та ще й влаштовувати політичний шантаж по типу газового шантажу рашистів.
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18.07.2022 16:07 Ответить
Так вам всім і треба
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18.07.2022 16:26 Ответить
 
 