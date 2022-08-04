РУС
Задержка предоставления макрофинансовой помощи для Украины – преступление или ошибка, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка предоставления макрофинансовой помощи Украине является "преступлением или ошибкой".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он заявил в традиционном видеообращении.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам стран Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат", - сказал глава государства.

"8 миллиардов евро для Украины затормозились. Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это преступление или ошибка. И сложно сказать, что хуже в условиях полномасштабной войны", - сказал он.

"Какая европейская страна это тормозит, называть не хочу. Хочется верить, что это все-таки ошибка и она будет исправлена", – сказал президент.

Зеленский Владимир (21680) помощь (8063) финансы (348)
+74
Звільняй дерьмака, здавай бабцю, олень!
показать весь комментарий
04.08.2022 23:11 Ответить
+72
Воно спочатку витратило мільярди на дороги, потім віддало гроші коломойському, а тепер має шось до заходу
показать весь комментарий
04.08.2022 23:17 Ответить
+58
а піднімати собі зарплати то як помилка чи непорозуміння?
показать весь комментарий
04.08.2022 23:14 Ответить
Фельдмаршал пошёл в разнос 😂
показать весь комментарий
05.08.2022 06:53 Ответить
Шо там по бабкам, кто тормозит? Я не понял!
показать весь комментарий
05.08.2022 06:56 Ответить
Фрау Штази тормозит...😝
показать весь комментарий
05.08.2022 07:01 Ответить
Зеленський просит чтобы Коломойський бабло вернул свое и зеленського в Украину.
Колосовский видать немного притормаживает.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:11 Ответить
Коломойский )
показать весь комментарий
05.08.2022 16:13 Ответить
А ти Яневтік ВСЕ зробив про що тебе просять наші союзники?? Ні!! Ти ігноруєш їх вимоги!! Оточив себе Зрадниками відключив опозиційні телеканали переслідуєш опозицію і нарешті мало не кожного дня ГРУБО порушуєш Конституцію!! А страждає народ!!
показать весь комментарий
05.08.2022 07:28 Ответить
Ну, как вам нравится этот поц с такими заявлениями? Сам воровал, ворует и будет воровать, а тут честных людей обвиняет, чепушило гадкое.
показать весь комментарий
05.08.2022 07:36 Ответить
Цікаво про це чути коли кожен день когось лапають з сотнями тисяч доларів при дачі хабарів.Значит в країні гроші є.Може у них позбираєте трішки це я наприклад про нового голову Херсонської області який судячи з його послужного списку ще той любитель брати на лапу.
показать весь комментарий
05.08.2022 07:39 Ответить
Только преступники укрывают от Украины свои миллиарды.
показать весь комментарий
05.08.2022 07:54 Ответить
Зелю с Коломойський уже давно пора садить.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:08 Ответить
Заморозити ракенту програму - це злочин чи помилка?
Не доукопмлектовати вчасно штати бригад ЗСУ - це злочин чи помилка?
Не розгорнути завчасно сили ТРО - це злочин чи помилка?
Про@бати Південь - це злочин чи помилка?
Напризначати на керівні посади в сбу зрадників - це злочин чи помилка?
Збрехати суспільству - назвати "евакуацією" фактичну здачу в полон захисників Азовсталі - це злочин чи помилка?
...
показать весь комментарий
05.08.2022 08:00 Ответить
+++
показать весь комментарий
05.08.2022 16:17 Ответить
воно таки кончєне
показать весь комментарий
05.08.2022 08:09 Ответить
Помилка, це ти в крicлi презедента.
показать весь комментарий
05.08.2022 08:20 Ответить
грьобаний нитік
показать весь комментарий
05.08.2022 08:21 Ответить
Спецслужбы USA успешно ликвидировали лидера Аль-Каиды Аль Завахири...находясь в отеле с женой чувак неосторожно вышел на балкон...
Жена не пострадала...чувак подох смертью не храбрых...сообщил портал Самый сок 2...в Ютьюбе...
Гарна праця высоточного оружия...
показать весь комментарий
05.08.2022 08:29 Ответить
Преступление было целый год посылать Запад куда подальше, сливать совместные операции разведок и обзывать Штаты фейкомётами - и не готовиться к войне.
Ошибка думать, что всё это вдохновляет их тебе - ******* - помогать.
Наглость - гнать теперь предъявы на тех, кому ты нахамил.
Грусть - шо за твои пройобы выгребают украинцы...
показать весь комментарий
05.08.2022 08:31 Ответить
Байден обещает дать Ze с нового финансового года...который стартует в США с 1 октября целый доллар...
Заживём... на Скумбрию Ленкину хва...
показать весь комментарий
05.08.2022 08:40 Ответить
Твоя власть - злочинна помылка одурманенного украинского плебса, который решил попротестовать на выборах против насмешек судьбы...
показать весь комментарий
05.08.2022 09:13 Ответить
то він вже,плять,вимагає?То він вже хамить?!
показать весь комментарий
05.08.2022 11:57 Ответить
