Задержка предоставления макрофинансовой помощи для Украины – преступление или ошибка, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка предоставления макрофинансовой помощи Украине является "преступлением или ошибкой".
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он заявил в традиционном видеообращении.
"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам стран Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат", - сказал глава государства.
"8 миллиардов евро для Украины затормозились. Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это преступление или ошибка. И сложно сказать, что хуже в условиях полномасштабной войны", - сказал он.
"Какая европейская страна это тормозит, называть не хочу. Хочется верить, что это все-таки ошибка и она будет исправлена", – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Колосовский видать немного притормаживает.
Не доукопмлектовати вчасно штати бригад ЗСУ - це злочин чи помилка?
Не розгорнути завчасно сили ТРО - це злочин чи помилка?
Про@бати Південь - це злочин чи помилка?
Напризначати на керівні посади в сбу зрадників - це злочин чи помилка?
Збрехати суспільству - назвати "евакуацією" фактичну здачу в полон захисників Азовсталі - це злочин чи помилка?
...
Жена не пострадала...чувак подох смертью не храбрых...сообщил портал Самый сок 2...в Ютьюбе...
Гарна праця высоточного оружия...
Ошибка думать, что всё это вдохновляет их тебе - ******* - помогать.
Наглость - гнать теперь предъявы на тех, кому ты нахамил.
Грусть - шо за твои пройобы выгребают украинцы...
Заживём... на Скумбрию Ленкину хва...