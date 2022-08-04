Задержка предоставления макрофинансовой помощи для Украины – преступление или ошибка, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержка предоставления макрофинансовой помощи Украине является "преступлением или ошибкой".

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он заявил в традиционном видеообращении.

"Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам стран Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат", - сказал глава государства.

"8 миллиардов евро для Украины затормозились. Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это преступление или ошибка. И сложно сказать, что хуже в условиях полномасштабной войны", - сказал он.

"Какая европейская страна это тормозит, называть не хочу. Хочется верить, что это все-таки ошибка и она будет исправлена", – сказал президент.

