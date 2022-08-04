УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5251 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
15 931 121

Затримка надання макрофінансової допомоги для України – злочин або помилка, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримка надання макрофінансової допомоги Україні є "злочином або помилкою".

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він заявив у традиційному відеозверненні.

"Щодня й у різний спосіб нагадую деяким лідерам країн Євросоюзу, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат", - сказав Глава держави.

"8 мільярдів євро для України загальмовано. Така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави – це злочин або помилка. І складно сказати, що гірше за умов повномасштабної війни", - сказав він.

"Яка європейська країна це гальмує, називати не хочу. Хочеться вірити, що це все-таки помилка і її буде виправлено", – сказав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обговорили ситуацію з озброєнням на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) допомога (8668) фінанси (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+74
Звільняй дерьмака, здавай бабцю, олень!
показати весь коментар
04.08.2022 23:11 Відповісти
+72
Воно спочатку витратило мільярди на дороги, потім віддало гроші коломойському, а тепер має шось до заходу
показати весь коментар
04.08.2022 23:17 Відповісти
+58
а піднімати собі зарплати то як помилка чи непорозуміння?
показати весь коментар
04.08.2022 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Фельдмаршал пошёл в разнос 😂
показати весь коментар
05.08.2022 06:53 Відповісти
Шо там по бабкам, кто тормозит? Я не понял!
показати весь коментар
05.08.2022 06:56 Відповісти
Фрау Штази тормозит...😝
показати весь коментар
05.08.2022 07:01 Відповісти
Зеленський просит чтобы Коломойський бабло вернул свое и зеленського в Украину.
Колосовский видать немного притормаживает.
показати весь коментар
05.08.2022 16:11 Відповісти
Коломойский )
показати весь коментар
05.08.2022 16:13 Відповісти
А ти Яневтік ВСЕ зробив про що тебе просять наші союзники?? Ні!! Ти ігноруєш їх вимоги!! Оточив себе Зрадниками відключив опозиційні телеканали переслідуєш опозицію і нарешті мало не кожного дня ГРУБО порушуєш Конституцію!! А страждає народ!!
показати весь коментар
05.08.2022 07:28 Відповісти
Ну, как вам нравится этот поц с такими заявлениями? Сам воровал, ворует и будет воровать, а тут честных людей обвиняет, чепушило гадкое.
показати весь коментар
05.08.2022 07:36 Відповісти
Цікаво про це чути коли кожен день когось лапають з сотнями тисяч доларів при дачі хабарів.Значит в країні гроші є.Може у них позбираєте трішки це я наприклад про нового голову Херсонської області який судячи з його послужного списку ще той любитель брати на лапу.
показати весь коментар
05.08.2022 07:39 Відповісти
Только преступники укрывают от Украины свои миллиарды.
показати весь коментар
05.08.2022 07:54 Відповісти
Зелю с Коломойський уже давно пора садить.
показати весь коментар
05.08.2022 16:08 Відповісти
Заморозити ракенту програму - це злочин чи помилка?
Не доукопмлектовати вчасно штати бригад ЗСУ - це злочин чи помилка?
Не розгорнути завчасно сили ТРО - це злочин чи помилка?
Про@бати Південь - це злочин чи помилка?
Напризначати на керівні посади в сбу зрадників - це злочин чи помилка?
Збрехати суспільству - назвати "евакуацією" фактичну здачу в полон захисників Азовсталі - це злочин чи помилка?
...
показати весь коментар
05.08.2022 08:00 Відповісти
+++
показати весь коментар
05.08.2022 16:17 Відповісти
воно таки кончєне
показати весь коментар
05.08.2022 08:09 Відповісти
Помилка, це ти в крicлi презедента.
показати весь коментар
05.08.2022 08:20 Відповісти
грьобаний нитік
показати весь коментар
05.08.2022 08:21 Відповісти
Спецслужбы USA успешно ликвидировали лидера Аль-Каиды Аль Завахири...находясь в отеле с женой чувак неосторожно вышел на балкон...
Жена не пострадала...чувак подох смертью не храбрых...сообщил портал Самый сок 2...в Ютьюбе...
Гарна праця высоточного оружия...
показати весь коментар
05.08.2022 08:29 Відповісти
Преступление было целый год посылать Запад куда подальше, сливать совместные операции разведок и обзывать Штаты фейкомётами - и не готовиться к войне.
Ошибка думать, что всё это вдохновляет их тебе - ******* - помогать.
Наглость - гнать теперь предъявы на тех, кому ты нахамил.
Грусть - шо за твои пройобы выгребают украинцы...
показати весь коментар
05.08.2022 08:31 Відповісти
Байден обещает дать Ze с нового финансового года...который стартует в США с 1 октября целый доллар...
Заживём... на Скумбрию Ленкину хва...
показати весь коментар
05.08.2022 08:40 Відповісти
Твоя власть - злочинна помылка одурманенного украинского плебса, который решил попротестовать на выборах против насмешек судьбы...
показати весь коментар
05.08.2022 09:13 Відповісти
то він вже,плять,вимагає?То він вже хамить?!
показати весь коментар
05.08.2022 11:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 