Затримка надання макрофінансової допомоги для України – злочин або помилка, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що затримка надання макрофінансової допомоги Україні є "злочином або помилкою".
Як інформує Цензор.НЕТ , про це він заявив у традиційному відеозверненні.
"Щодня й у різний спосіб нагадую деяким лідерам країн Євросоюзу, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат", - сказав Глава держави.
"8 мільярдів євро для України загальмовано. Така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави – це злочин або помилка. І складно сказати, що гірше за умов повномасштабної війни", - сказав він.
"Яка європейська країна це гальмує, називати не хочу. Хочеться вірити, що це все-таки помилка і її буде виправлено", – сказав президент.
Колосовский видать немного притормаживает.
Не доукопмлектовати вчасно штати бригад ЗСУ - це злочин чи помилка?
Не розгорнути завчасно сили ТРО - це злочин чи помилка?
Про@бати Південь - це злочин чи помилка?
Напризначати на керівні посади в сбу зрадників - це злочин чи помилка?
Збрехати суспільству - назвати "евакуацією" фактичну здачу в полон захисників Азовсталі - це злочин чи помилка?
...
Жена не пострадала...чувак подох смертью не храбрых...сообщил портал Самый сок 2...в Ютьюбе...
Гарна праця высоточного оружия...
Ошибка думать, что всё это вдохновляет их тебе - ******* - помогать.
Наглость - гнать теперь предъявы на тех, кому ты нахамил.
Грусть - шо за твои пройобы выгребают украинцы...
Заживём... на Скумбрию Ленкину хва...