Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

вибух,обстріл

Утром 5 августа в одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В одном из районов Николаева мощные взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон!" – написал он.

Смотрите также: Последствия ночных обстрелов Николаева: Повреждены дома и здания. ВИДЕО

Це так вітається сатана. Навіть німці у 1941 році так себе не вели, вони знищували реально військові обєкти, а заводи відбудовували, а ця потвора все, що може, то на своєму шляху руйнує. Одним словом орда! Бумеранг ніхто не відмвіняв. По звуку (свисту) і вибухам таке ніби б'ють з "піонів".
05.08.2022 07:22 Ответить
Дело в том что немцам нужна была Украина и заводы и рабочие руки. Рашистам же не нужна ни Украина ни украинцв. Им нужна выжженая земля чтобы показывать своим кацапоидам,- *смотрите, вы что хотите как на Украине....*
05.08.2022 07:55 Ответить
нет кацап не так - московитам нужна была целая Украина но они не способны ее победить чисто по военному по-этому применяют ссцыкливые бомбежки
05.08.2022 10:29 Ответить
Щоб уже їх усіх порозривало!
05.08.2022 07:35 Ответить
Опять этот брехливый попугай выполз . Только теперь он врет. Взрывы в Николаеве были не только утром, но и ночью
05.08.2022 07:46 Ответить
а в чем собственно ложь? потрудись объяснить
05.08.2022 09:26 Ответить
А це до кого і про що?
05.08.2022 10:27 Ответить
По них треба один раз крепко вдарити шоб іх привести до тями -- бо такі втрати для них -- сказав Дикии шо мертвому припарки
