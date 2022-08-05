Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

Утром 5 августа в одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В одном из районов Николаева мощные взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон!" – написал он.

