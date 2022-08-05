Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич
Утром 5 августа в одном из районов Николаева прогремели мощные взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"В одном из районов Николаева мощные взрывы. Прошу всех не выходить из дома и держаться подальше от окон!" – написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолий К #427424
показать весь комментарий05.08.2022 07:22 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Valter Valter
показать весь комментарий05.08.2022 07:55 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Вячеслав Боярко
показать весь комментарий05.08.2022 10:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оксана Фесенко
показать весь комментарий05.08.2022 07:35 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Frol Fedoroff
показать весь комментарий05.08.2022 07:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Anton Oliinyk
показать весь комментарий05.08.2022 09:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий05.08.2022 10:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль
показать весь комментарий05.08.2022 08:18 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль