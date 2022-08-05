Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич
Вранці 5 серпня в одному з районів Миколаєва пролунали потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"В одному з районів Миколаєва потужні вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!" - написав він.
Анатолий К #427424
показати весь коментар05.08.2022 07:22 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Valter Valter
показати весь коментар05.08.2022 07:55 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Вячеслав Боярко
показати весь коментар05.08.2022 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Оксана Фесенко
показати весь коментар05.08.2022 07:35 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар05.08.2022 07:46 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Anton Oliinyk
показати весь коментар05.08.2022 09:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар05.08.2022 10:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Валентин Коваль
показати весь коментар05.08.2022 08:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
