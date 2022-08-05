Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

Вранці 5 серпня в одному з районів Миколаєва пролунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"В одному з районів Миколаєва потужні вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!" - написав він.

