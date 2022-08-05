УКР
Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи, - Сєнкевич

вибух,обстріл

Вранці 5 серпня в одному з районів Миколаєва пролунали потужні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"В одному з районів Миколаєва потужні вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!" - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки та будівлі. ВIДЕО

вибух (4597) Миколаїв (1849) обстріл (30481) Сєнкевич Олександр (231)
Це так вітається сатана. Навіть німці у 1941 році так себе не вели, вони знищували реально військові обєкти, а заводи відбудовували, а ця потвора все, що може, то на своєму шляху руйнує. Одним словом орда! Бумеранг ніхто не відмвіняв. По звуку (свисту) і вибухам таке ніби б'ють з "піонів".
05.08.2022 07:22 Відповісти
Дело в том что немцам нужна была Украина и заводы и рабочие руки. Рашистам же не нужна ни Украина ни украинцв. Им нужна выжженая земля чтобы показывать своим кацапоидам,- *смотрите, вы что хотите как на Украине....*
05.08.2022 07:55 Відповісти
нет кацап не так - московитам нужна была целая Украина но они не способны ее победить чисто по военному по-этому применяют ссцыкливые бомбежки
05.08.2022 10:29 Відповісти
Щоб уже їх усіх порозривало!
05.08.2022 07:35 Відповісти
Опять этот брехливый попугай выполз . Только теперь он врет. Взрывы в Николаеве были не только утром, но и ночью
05.08.2022 07:46 Відповісти
а в чем собственно ложь? потрудись объяснить
05.08.2022 09:26 Відповісти
А це до кого і про що?
05.08.2022 10:27 Відповісти
По них треба один раз крепко вдарити шоб іх привести до тями -- бо такі втрати для них -- сказав Дикии шо мертвому припарки
05.08.2022 08:18 Відповісти
 
 