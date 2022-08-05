Роспропаганда распространяет фейки, что контрнаступления ВСУ вроде бы не будет, - ЦПД
Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"В качестве якобы доказательств того, что у Украины нет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", - говорится в сообщении.
Ссылаясь на статьи Financial Times, Libération, El País, Россия делает вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина вроде бы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов осуществлять контрнаступление.
"На самом деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине та или иная страна, может изменить ситуацию на поле боя. Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю желаемую информацию как такую, что не подлежит сомнению", - добавили в ЦПИ.
Напомним, на 1 августа ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонщины.
рланець будеш?
Сидить собі солдат в окопі і жде прилету. А він обов'язково буде.
І в кого більше гарматного м'яса - той і виграв.
не будезатримується, бо мало хаймерсів. Ну і торгувать же зерном треба, який там наступ!!! А там он і метал проситься...
Прагнення опи і кацапів, получається, однакові. Просто є різниця в поданні інформації.
Зараз таке покоління прийшло до влади, трохи дебільнувате. В них у фейсбуці наступи-контрнаступи...
Не треба реагувати,а тим паче,писати як де хто 😗,що ми збираємось робити.
Анонси про наступи - це повна відсутність мозгів...Чому воєнні не кажуть про це?
Бояться?Як можна виграти війну в такому випадку?Я жінка і то розумію,що це повне безглуздя.....
Кому це треба?Я вважаю,що тільки тим,хто хоче багато смертей.
Треба накопичити зброю,а потім наступати.
Схоже на те, що кацапський наступ, таки забуксував.
А це вже дещо, бо якщо кацапи для наступу, змушені перекидати підрозділи з інших ділянок фронту, значить резерви свої вони вичерпали.
Це війна на виснаження: битв на зразок другої світової, не слід чекати.
Ну а щодо нашого наступу, то сумніваюсь що Генштаб буде розповідати у всіх медіа, де, коли і в якому напрямку він відбудеться.
Ця війна надовго: вона не закінчиться у цьому році і в наступному теж.
Хто він такий,щоб робити прогнози?
Людина з сумнівною репутацією,за ним шлейф ФСБ .....
Кремль прибирає людей,які зраджують системі....
- ні не бачу.
- А він є.
Схоже, нам дійсно не вистачає зброї((( для активного протистояння мордору