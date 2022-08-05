Роспропаганда распространяет фейки, что контрнаступления ВСУ вроде бы не будет, - ЦПД

Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"В качестве якобы доказательств того, что у Украины нет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на статьи Financial Times, Libération, El País, Россия делает вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина вроде бы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов осуществлять контрнаступление.

Читайте также: Отчет Amnesty International является манипулятивным и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, - омбудсмен Лубинец

"На самом деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине та или иная страна, может изменить ситуацию на поле боя. Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю желаемую информацию как такую, что не подлежит сомнению", - добавили в ЦПИ.

Напомним, на 1 августа ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонщины.