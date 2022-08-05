РУС
Роспропаганда распространяет фейки, что контрнаступления ВСУ вроде бы не будет, - ЦПД

зсу

Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"В качестве якобы доказательств того, что у Украины нет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на статьи Financial Times, Libération, El País, Россия делает вывод, приводя его как свершившийся факт, что Украина вроде бы не рассчитывает получить достаточное количество иностранного вооружения и не имеет планов осуществлять контрнаступление.

Читайте также: Отчет Amnesty International является манипулятивным и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, - омбудсмен Лубинец

"На самом деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине та или иная страна, может изменить ситуацию на поле боя. Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю желаемую информацию как такую, что не подлежит сомнению", - добавили в ЦПИ.

Напомним, на 1 августа ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонщины.

пропаганда (3723) фейк (692) Центр противодействия дезинформации (145)
+18
далеко не факт, що контрнаступ дійсно буде. та і не потрібно в кацапів тицяти, як у самих полупалковніков абдрістовічей вдосталь.
05.08.2022 15:19 Ответить
+16
так зеленим головне хлебушок продати....та на черзі ще метал....
05.08.2022 15:15 Ответить
+11
Від нашої "єрмаковської недовлади" можна всього очікувати!
05.08.2022 15:23 Ответить
Взагалі-то це економіка України і це важливо для українських фермерів. Метал вже давно окупований рашистами. То ти чий засрланець будеш?
05.08.2022 15:30 Ответить
дурень думкою багатіє
05.08.2022 15:16 Ответить
Для тих, хто не доганяє значення слова "контрнаступ":

05.08.2022 15:28 Ответить
Это пока можно охарактеризовать как бои местного значения. Сам же Арестович охарактеризовал эти населенные пункты как два три двора и перекресток. "Завтра" орки могут их отобрать, как было под Харьковом. Для серьезного контрнаступу нам пока многого не хватает! Оратите внимание в Песках противник нам устроил артиллерийский ад, а у нас арта не отвечала, бо ее там не було! Натовские артсистемы эффективнее, но количество стволов на километр фронта явно мало.
05.08.2022 15:50 Ответить
Зрозуміло що для позиційної війни як в Першу Світову, в кого більше гармат та снарядів - той і виграв - в нас не хватить ні снарядів ні гармат.
Сидить собі солдат в окопі і жде прилету. А він обов'язково буде.
І в кого більше гарматного м'яса - той і виграв.
05.08.2022 16:58 Ответить
І що? В кожному селі на Херсонщині стоять бтг орків??? Якщо це так, то тоді треба 500000 орків.
показать весь комментарий
лінія фронту не здвинулась ніде, крім донбасу. і там не на нашу користь.
05.08.2022 16:07 Ответить
А шо на дивані можна догнати? А шо до змісту, то що ще кацапам казати? Там ітак масове дезертирство, тікають з обісраними портками не просто солдатня, тікають комісари. А коли стане зрозумілим шо полетять подаочки від дяді Сема, то дезертирство набере темпу сезонних міграцій антилоп гну в басейні ріки Акаванґа.
05.08.2022 16:53 Ответить
Прапор їм в зад, я теж надіюсь що буде жест доброї волі як на зміїному
05.08.2022 15:19 Ответить
От саздатєлєй "Києві за три дня", новий блокбастер "контранаступлєнія не будет"
05.08.2022 15:21 Ответить
Цікаво, що версії кацапів і опи, получається, співпадають. Що ті, що ті ******* про поганий Захід, який винен в тому, що наші пів мільйона тупо тримають в тилу, наступ не буде затримується, бо мало хаймерсів. Ну і торгувать же зерном треба, який там наступ!!! А там он і метал проситься...
Прагнення опи і кацапів, получається, однакові. Просто є різниця в поданні інформації.
Прагнення опи і кацапів, получається, однакові. Просто є різниця в поданні інформації.
05.08.2022 15:29 Ответить
А хто тобі сказав, що українським фермерам торгувати зерном не треба?
05.08.2022 15:32 Ответить
Я. І мій брат, який зараз в Торецьку. І кілька сот тон нашого непорочного торішнього урожаю. Мої друзі-інші фермери. Переживемо.
05.08.2022 15:41 Ответить
З чим йти у контнаступ, з палками? У нас нема військово-технічного ресурсу. США допомогає рівно стільки, скільки вигідно їм. Не більше і не менше. Якщо б вони хотіли, війна б вже закінчилися. А не тягнули із ленд-лізом, це дамо, це не дамо. ATACMS? Та ну нах, вам і без цього вистачить. Короче, нажаль, Україна - це всього лише майданчик для геополітичних ігрищ дорослих дядь.
05.08.2022 15:29 Ответить
Підтвердження моїх слів вище
05.08.2022 15:43 Ответить
Давно нужна авиация. Без нее какой контрнаступ?
05.08.2022 15:52 Ответить
Розкажи це талібам.
05.08.2022 15:58 Ответить
А що в нинішні часи має значення анонс контрнаступу і той факт чи хтось вірить в це?
05.08.2022 15:33 Ответить
Звійсно, для кацапських ботяр ЗСУ ж робить тільки те, що анонсує.
05.08.2022 15:35 Ответить
Це зараз модно. Все анонсувати в твітері, фейсбуці і телеграмі, а потім ще фотки треба викласти, бажано селфі. Бухаєш в Кемері віскарь на басейні - селфі, п'єш глинтвейн на спуску у Буковелі - селфі
Зараз таке покоління прийшло до влади, трохи дебільнувате. В них у фейсбуці наступи-контрнаступи...
05.08.2022 17:48 Ответить
мабуть турецькі зернові угоди дають право рашистам запускати таку інформацію???
05.08.2022 15:40 Ответить
Пфффф, це певне чи не вперше НЕ ДЕЗІНФОРМАЦІЯ! Влада чекає поки окупанти навезуть на понтонних переправах зброї і живої сили і референдуму!
05.08.2022 15:47 Ответить
А про контрнаступ обов'язково заздалегідь треба написати на весь iнтернет? А по ТБ теж сказати? Щоб не застати зненацька
05.08.2022 15:49 Ответить
ну може це дезинформація. щоб рашисти метушились, перекидали війсська туди-сюди. а ми вдаримо зовсім в іншому місці, або не вдаримо зовсім, а будемо іншими методами на них впливати.
05.08.2022 19:10 Ответить
Генерали бухають.
05.08.2022 16:15 Ответить
Вони нас провокують розкрити карти,що це не так та отримати інформацію про наші плани.
Не треба реагувати,а тим паче,писати як де хто 😗,що ми збираємось робити.
Анонси про наступи - це повна відсутність мозгів...Чому воєнні не кажуть про це?
Бояться?Як можна виграти війну в такому випадку?Я жінка і то розумію,що це повне безглуздя.....
05.08.2022 16:30 Ответить
а може, хотіли наступати, а тоді єрмачило з абрамовичем поміняли херсонців на зерно, та й відмінився наступ.
05.08.2022 19:11 Ответить
Ні,всі притомніі люди пишуть,що наступати зараз рано,ми втратимо наших хлопців.
Кому це треба?Я вважаю,що тільки тим,хто хоче багато смертей.
Треба накопичити зброю,а потім наступати.
05.08.2022 20:30 Ответить
Поживемо, побачимо.
Схоже на те, що кацапський наступ, таки забуксував.
А це вже дещо, бо якщо кацапи для наступу, змушені перекидати підрозділи з інших ділянок фронту, значить резерви свої вони вичерпали.
Це війна на виснаження: битв на зразок другої світової, не слід чекати.
Ну а щодо нашого наступу, то сумніваюсь що Генштаб буде розповідати у всіх медіа, де, коли і в якому напрямку він відбудеться.
Ця війна надовго: вона не закінчиться у цьому році і в наступному теж.
05.08.2022 16:36 Ответить
Анонси робить оп....
05.08.2022 16:43 Ответить
це рєзніков говорив про наказ звільнити південь. а тоді казав, що і не т
05.08.2022 19:13 Ответить
Ермак хоче скоріше закінчити війну...
Хто він такий,щоб робити прогнози?
Людина з сумнівною репутацією,за ним шлейф ФСБ .....
Кремль прибирає людей,які зраджують системі....
05.08.2022 20:38 Ответить
Да блин, пусть распространяет! Пусть своих успокаивают, расслабляются. Нашим же легче будет, когда "не ждали? Добрий вечір, ми з України"
05.08.2022 17:12 Ответить
" Бодю, а ти бачиш контр наступ наших військ?"
- ні не бачу.
- А він є.
05.08.2022 17:15 Ответить
Наступ є, але зі швидкістю черепахи.
05.08.2022 18:56 Ответить
Якби ви були на передовій,то таку єресь не писали б...Чим наступать?Може,підвезете 152 калібр?
05.08.2022 20:40 Ответить
А укрпропаганда розповідає, що контрнаступ вже йде з початку літа. А тому обидві брехні зводимо посередині, і правда в тому що йдуть позиційні бої. А про ті нещасні 46 населених пунктів- це маленькі села, в яких рашисти ніколи і не базувалися. Якщо і коли буде звільнена Велика Олександрівка, наприклад, де рашисти окопалися і затарилися зброєю по горло, от тоді будемо мати надію,що контрнаступ ЗСУ таки йде.
05.08.2022 18:27 Ответить
а поки що дивимось, як розстрілюють Миколаїв, Нікополь, Харків((
Схоже, нам дійсно не вистачає зброї((( для активного протистояння мордору
05.08.2022 19:16 Ответить
 
 