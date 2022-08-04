Отчет Amnesty International является манипулятивным и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, - омбудсмен Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает отчет Amnesty International о боевых действиях в Украине манипулятивным и подыгрывающим агрессору и пропагандистам РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке омбудсмена.

Лубинец подчеркнул, что был возмущен заявлением Amnesty International, в котором ВСУ обвиняются в том, что боевая тактика украинской армии якобы угрожает населению Украины.

Он подчеркнул, что под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков.

Омбудсмен напомнил, что "urban warfare" - война в условиях города - не запрещена международным правом и не является нарушением только по факту. Вооруженные силы Украины принимают максимум возможных мер по защите гражданского населения. Правительство в местах активных боевых действий остановило учебный процесс, проводило и проводит эвакуацию, оказывает поддержку как внутренне перемещенным лицам, так и тем гражданам, которые оказались за пределами Украины, спасая свою жизнь. В Донецкой области объявлена ​​обязательная эвакуация. Кодекс о гражданской защите населения предусматривает такие меры.

"Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, нежели понимает контекст событий в Украине - стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет.

Напомню, что самые массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в находившихся и находящихся под контролем российских военных местах - это Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон и другие. Именно защита населенных пунктов от оккупации российскими войсками позволяет осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений", - говорится в заявлении.

"Мы держим оборону от нападения страны, которая нарушает все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека", - подчеркнул Лубинец.

