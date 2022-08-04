Отчет Amnesty International является манипулятивным и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, - омбудсмен Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает отчет Amnesty International о боевых действиях в Украине манипулятивным и подыгрывающим агрессору и пропагандистам РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке омбудсмена.
Лубинец подчеркнул, что был возмущен заявлением Amnesty International, в котором ВСУ обвиняются в том, что боевая тактика украинской армии якобы угрожает населению Украины.
Он подчеркнул, что под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков.
Омбудсмен напомнил, что "urban warfare" - война в условиях города - не запрещена международным правом и не является нарушением только по факту. Вооруженные силы Украины принимают максимум возможных мер по защите гражданского населения. Правительство в местах активных боевых действий остановило учебный процесс, проводило и проводит эвакуацию, оказывает поддержку как внутренне перемещенным лицам, так и тем гражданам, которые оказались за пределами Украины, спасая свою жизнь. В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация. Кодекс о гражданской защите населения предусматривает такие меры.
"Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и отдает предпочтение действиям страны-агрессора и ее пропагандистам, нежели понимает контекст событий в Украине - стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет.
Напомню, что самые массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в находившихся и находящихся под контролем российских военных местах - это Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон и другие. Именно защита населенных пунктов от оккупации российскими войсками позволяет осуществлять эвакуацию, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений", - говорится в заявлении.
"Мы держим оборону от нападения страны, которая нарушает все возможные нормы международного права. Страны, которая насилует, пытает и убивает гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека", - подчеркнул Лубинец.
Привет всем, кто рассказывал, как МКК следит за обращением с пленными и выполнением рашкой своих обязательств и тра-ля-ля.
Вообще, я много раз говорил это про ООН, но следует обобщить: ЛЮБЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА СОВЕРШЕННО БЕСПОЛЕЗНЫ, А ТО И ВРЕДНЫ. Это просто раздутые кормушки для собственной бюрократии, куда уходят деньги налогоплательщиков и наивных жертвователей, считающих, что так они кому-то помогут. Помогать надо только и исключительно конкретным нуждающимся. Ни в коем случае не посредникам, которые суть в чистом виде паразиты. И не иметь с этими паразитами вообще никаких дел.
PS. До кучи - как https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/4/7361856/ Amnesty International де факто работает на рашку . И https://petrimazepa.com/amnesty_international_vykatila_otchet_o_narusheniyakh_ukrainskoy_armiey_zakonov_voyny еще о том же . © (Юрій Нестеренко).
А тому і потрібне таке рішення (передовсім Держдепу США), щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
Питання риторичне.
Треба ініціювати розслідування у середині організації Amnesty International, щоб з'ясувати хто причетний до тієї статті й перевірити їх рахунки. Як організація Amnesty International ніколи не працювала на замовлення. Пишіть у генеральний офіс у Лондоні за роз'ясненнями.
Стосовно України були заяви від Amnesty International про незаконне затримання людей в зоні бойових дій (АТО) їхнє катування такими батальйонами як «Айдар», «Азов» та ін.
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-15 [15] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук.