Роспропаганда поширює фейки, що контрнаступу ЗСУ нібито не буде, - ЦПД
Російська пропаганда заперечує можливість контрнаступу українськими військовими.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
"В якості начебто доказів того, що Україна не має можливості здійснювати контрнаступ на будь-якій ділянці лінії фронту, кремлівські медіа маніпулюють матеріалами західних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
Посилаючись на статті Financial Times, Libération, El País, Росія робить висновок, наводячи його як доконаний факт, що Україна начебто не розраховує отримати достатню кількість іноземного озброєння та не має планів здійснювати контрнаступ.
"Насправді ж перераховані медіа пишуть про те, як важке озброєння, яке поставляє (або планує поставляти) Україні та чи інша країна, може змінити ситуацію на полі бою. Росія використовує механізм "констатації факту" та подає внутрішньому споживачу бажану інформацію як таку, що не підлягає сумніву", - додали в ЦПД.
Нагадаємо, станом на 1 серпня ЗСУ деокупували 46 населених пунктів Херсонщини.
рланець будеш?
Сидить собі солдат в окопі і жде прилету. А він обов'язково буде.
І в кого більше гарматного м'яса - той і виграв.
не будезатримується, бо мало хаймерсів. Ну і торгувать же зерном треба, який там наступ!!! А там он і метал проситься...
Прагнення опи і кацапів, получається, однакові. Просто є різниця в поданні інформації.
Зараз таке покоління прийшло до влади, трохи дебільнувате. В них у фейсбуці наступи-контрнаступи...
Не треба реагувати,а тим паче,писати як де хто 😗,що ми збираємось робити.
Анонси про наступи - це повна відсутність мозгів...Чому воєнні не кажуть про це?
Бояться?Як можна виграти війну в такому випадку?Я жінка і то розумію,що це повне безглуздя.....
Кому це треба?Я вважаю,що тільки тим,хто хоче багато смертей.
Треба накопичити зброю,а потім наступати.
Схоже на те, що кацапський наступ, таки забуксував.
А це вже дещо, бо якщо кацапи для наступу, змушені перекидати підрозділи з інших ділянок фронту, значить резерви свої вони вичерпали.
Це війна на виснаження: битв на зразок другої світової, не слід чекати.
Ну а щодо нашого наступу, то сумніваюсь що Генштаб буде розповідати у всіх медіа, де, коли і в якому напрямку він відбудеться.
Ця війна надовго: вона не закінчиться у цьому році і в наступному теж.
Хто він такий,щоб робити прогнози?
Людина з сумнівною репутацією,за ним шлейф ФСБ .....
Кремль прибирає людей,які зраджують системі....
- ні не бачу.
- А він є.
Схоже, нам дійсно не вистачає зброї((( для активного протистояння мордору