Роспропаганда поширює фейки, що контрнаступу ЗСУ нібито не буде, - ЦПД

Російська пропаганда заперечує можливість контрнаступу українськими військовими.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"В якості начебто доказів того, що Україна не має можливості здійснювати контрнаступ на будь-якій ділянці лінії фронту, кремлівські медіа маніпулюють матеріалами західних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Посилаючись на статті Financial Times, Libération, El País, Росія робить висновок, наводячи його як доконаний факт, що Україна начебто не розраховує отримати достатню кількість іноземного озброєння та не має планів здійснювати контрнаступ.

"Насправді ж перераховані медіа пишуть про те, як важке озброєння, яке поставляє (або планує поставляти) Україні та чи інша країна, може змінити ситуацію на полі бою. Росія використовує механізм "констатації факту" та подає внутрішньому споживачу бажану інформацію як таку, що не підлягає сумніву", - додали в ЦПД.

Нагадаємо, станом на 1 серпня ЗСУ деокупували 46 населених пунктів Херсонщини.

