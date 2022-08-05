УКР
Роспропаганда поширює фейки, що контрнаступу ЗСУ нібито не буде, - ЦПД

зсу

Російська пропаганда заперечує можливість контрнаступу українськими військовими.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"В якості начебто доказів того, що Україна не має можливості здійснювати контрнаступ на будь-якій ділянці лінії фронту, кремлівські медіа маніпулюють матеріалами західних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Посилаючись на статті Financial Times, Libération, El País, Росія робить висновок, наводячи його як доконаний факт, що Україна начебто не розраховує отримати достатню кількість іноземного озброєння та не має планів здійснювати контрнаступ.

"Насправді ж перераховані медіа пишуть про те, як важке озброєння, яке поставляє (або планує поставляти) Україні та чи інша країна, може змінити ситуацію на полі бою. Росія використовує механізм "констатації факту" та подає внутрішньому споживачу бажану інформацію як таку, що не підлягає сумніву", - додали в ЦПД.

Нагадаємо, станом на 1 серпня ЗСУ деокупували 46 населених пунктів Херсонщини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Труп" крутить головою, займаючи зручніше положення, на зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today. ВIДЕО

пропаганда (2850) фейк (757) ЦПД (174)
далеко не факт, що контрнаступ дійсно буде. та і не потрібно в кацапів тицяти, як у самих полупалковніков абдрістовічей вдосталь.
так зеленим головне хлебушок продати....та на черзі ще метал....
Від нашої "єрмаковської недовлади" можна всього очікувати!
Взагалі-то це економіка України і це важливо для українських фермерів. Метал вже давно окупований рашистами. То ти чий засрланець будеш?
дурень думкою багатіє
Для тих, хто не доганяє значення слова "контрнаступ":

Это пока можно охарактеризовать как бои местного значения. Сам же Арестович охарактеризовал эти населенные пункты как два три двора и перекресток. "Завтра" орки могут их отобрать, как было под Харьковым. Для серьезного контрнаступу нам пока многого не хватает! Оратите внимание в Песках противник нам устроил артиллерийский ад, а у нас арта не отвечала, бо ее там не було! Натовские артсистемы эффективнее, но количество стволов на километр фронта явно мало.
Зрозуміло що для позиційної війни як в Першу Світову, в кого більше гармат та снарядів - той і виграв - в нас не хватить ні снарядів ні гармат.
Сидить собі солдат в окопі і жде прилету. А він обов'язково буде.
І в кого більше гарматного м'яса - той і виграв.
І що? В кожному селі на Херсонщині стоять бтг орків??? Якщо це так, то тоді треба 500000 орків.
лінія фронту не здвинулась ніде, крім донбасу. і там не на нашу користь.
А шо на дивані можна догнати? А шо до змісту, то що ще кацапам казати? Там ітак масове дезертирство, тікають з обісраними портками не просто солдатня, тікають комісари. А коли стане зрозумілим шо полетять подаочки від дяді Сема, то дезертирство набере темпу сезонних міграцій антилоп гну в басейні ріки Акаванґа.
Прапор їм в зад, я теж надіюсь що буде жест доброї волі як на зміїному
От саздатєлєй "Києві за три дня", новий блокбастер "контранаступлєнія не будет"
Цікаво, що версії кацапів і опи, получається, співпадають. Що ті, що ті ******* про поганий Захід, який винен в тому, що наші пів мільйона тупо тримають в тилу, наступ не буде затримується, бо мало хаймерсів. Ну і торгувать же зерном треба, який там наступ!!! А там он і метал проситься...
Прагнення опи і кацапів, получається, однакові. Просто є різниця в поданні інформації.
А хто тобі сказав, що українським фермерам торгувати зерном не треба?
Я. І мій брат, який зараз в Торецьку. І кілька сот тон нашого непорочного торішнього урожаю. Мої друзі-інші фермери. Переживемо.
З чим йти у контнаступ, з палками? У нас нема військово-технічного ресурсу. США допомогає рівно стільки, скільки вигідно їм. Не більше і не менше. Якщо б вони хотіли, війна б вже закінчилися. А не тягнули із ленд-лізом, це дамо, це не дамо. ATACMS? Та ну нах, вам і без цього вистачить. Короче, нажаль, Україна - це всього лише майданчик для геополітичних ігрищ дорослих дядь.
Підтвердження моїх слів вище
Давно нужна авиация. Без нее какой контрнаступ?
Розкажи це талібам.
А що в нинішні часи має значення анонс контрнаступу і той факт чи хтось вірить в це?
Звійсно, для кацапських ботяр ЗСУ ж робить тільки те, що анонсує.
Це зараз модно. Все анонсувати в твітері, фейсбуці і телеграмі, а потім ще фотки треба викласти, бажано селфі. Бухаєш в Кемері віскарь на басейні - селфі, п'єш глинтвейн на спуску у Буковелі - селфі
Зараз таке покоління прийшло до влади, трохи дебільнувате. В них у фейсбуці наступи-контрнаступи...
мабуть турецькі зернові угоди дають право рашистам запускати таку інформацію???
Пфффф, це певне чи не вперше НЕ ДЕЗІНФОРМАЦІЯ! Влада чекає поки окупанти навезуть на понтонних переправах зброї і живої сили і референдуму!
А про контрнаступ обов'язково заздалегідь треба написати на весь iнтернет? А по ТБ теж сказати? Щоб не застати зненацька
ну може це дезинформація. щоб рашисти метушились, перекидали війсська туди-сюди. а ми вдаримо зовсім в іншому місці, або не вдаримо зовсім, а будемо іншими методами на них впливати.
Генерали бухають.
Вони нас провокують розкрити карти,що це не так та отримати інформацію про наші плани.
Не треба реагувати,а тим паче,писати як де хто 😗,що ми збираємось робити.
Анонси про наступи - це повна відсутність мозгів...Чому воєнні не кажуть про це?
Бояться?Як можна виграти війну в такому випадку?Я жінка і то розумію,що це повне безглуздя.....
а може, хотіли наступати, а тоді єрмачило з абрамовичем поміняли херсонців на зерно, та й відмінився наступ.
Ні,всі притомніі люди пишуть,що наступати зараз рано,ми втратимо наших хлопців.
Кому це треба?Я вважаю,що тільки тим,хто хоче багато смертей.
Треба накопичити зброю,а потім наступати.
Поживемо, побачимо.
Схоже на те, що кацапський наступ, таки забуксував.
А це вже дещо, бо якщо кацапи для наступу, змушені перекидати підрозділи з інших ділянок фронту, значить резерви свої вони вичерпали.
Це війна на виснаження: битв на зразок другої світової, не слід чекати.
Ну а щодо нашого наступу, то сумніваюсь що Генштаб буде розповідати у всіх медіа, де, коли і в якому напрямку він відбудеться.
Ця війна надовго: вона не закінчиться у цьому році і в наступному теж.
Анонси робить оп....
це рєзніков говорив про наказ звільнити південь. а тоді казав, що і не тільки південь. а тоді ще казав, що ... ладно, не буду, може, це іпсо.
Ермак хоче скоріше закінчити війну...
Хто він такий,щоб робити прогнози?
Людина з сумнівною репутацією,за ним шлейф ФСБ .....
Кремль прибирає людей,які зраджують системі....
Да блин, пусть распространяет! Пусть своих успокаивают, расслабляются. Нашим же легче будет, когда "не ждали? Добрий вечір, ми з України"
" Бодю, а ти бачиш контр наступ наших військ?"
- ні не бачу.
- А він є.
Наступ є, але зі швидкістю черепахи.
Якби ви були на передовій,то таку єресь не писали б...Чим наступать?Може,підвезете 152 калібр?
А укрпропаганда розповідає, що контрнаступ вже йде з початку літа. А тому обидві брехні зводимо посередині, і правда в тому що йдуть позиційні бої. А про ті нещасні 46 населених пунктів- це маленькі села, в яких рашисти ніколи і не базувалися. Якщо і коли буде звільнена Велика Олександрівка, наприклад, де рашисти окопалися і затарилися зброєю по горло, от тоді будемо мати надію,що контрнаступ ЗСУ таки йде.
а поки що дивимось, як розстрілюють Миколаїв, Нікополь, Харків((
Схоже, нам дійсно не вистачає зброї((( для активного протистояння мордору
