"Труп" крутить головою, займаючи зручніше положення, на зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today. ВIДЕО

На зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today "труп" покрутив головою, щоб зайняти зручне положення перед тим як його накриють шматом червоної тканини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту зйомок оприлюднений в соцмережах. На відео присутній логотип кремлівських пропагандистів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ Бутіна пропонує посадити до в'язниці батьків студентів з Єкатеринбурга, що виступили проти свастики "Z". ВIДЕО