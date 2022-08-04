"Труп" крутить головою, займаючи зручніше положення, на зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today. ВIДЕО
На зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today "труп" покрутив головою, щоб зайняти зручне положення перед тим як його накриють шматом червоної тканини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту зйомок оприлюднений в соцмережах. На відео присутній логотип кремлівських пропагандистів.
Топ коментарі
+22 Яр Холодний
показати весь коментар04.08.2022 17:02 Відповісти Посилання
+20 Gaussedge
показати весь коментар04.08.2022 16:49 Відповісти Посилання
+18 wislen Lem
показати весь коментар04.08.2022 16:46 Відповісти Посилання
Прямо як в старому анекдоті: "Сижу, точу нож Тут он идёт Поскользнулся и упал прямо на нож! И так - девять раз!""
То може пан і сам так зображав мертвяків?
Бо щось так мені на секунду здалося, ніби пані працює "у парі" з лаптєногим добродієм...
До спаму, одноразовий боте.
Труп
кричить до трупів
Лежите, суки?! Ану падйом, й...ане стерво!
Ніхто не встає. Всі лежать смирно, тому шо мертві.
Труп
розмишляє
Ї...ав я тут лежати. Труп зроблен для щастя, як срака для польота.
Труп по-спортивному біжить з трупарні.
Лесь Подервянський. Камінний довбо...б
Ну, такой типичный донецкий бычара-ополченец....
- Спасибо.
Що за люди, га?
Картавого репетирує...
Жалко что мимо бык не проходил. Было бы продолжение...
це його вітром колихає....
Могли до того голову повернути... Щоб "гарно виглядало" Але первинне напруження лишилось...
Гебельс - у свій час - при поразці - сам собі і смертний вирок і виніс і виконав
Але для цього - необхідна повна поразка Раші і рашизму ...
А дальше ... зобачимо ...
Хто поступить подібно ... ...
А хто буде - "я особисто не винуватий , мене заставили"