37 267 68

"Труп" крутить головою, займаючи зручніше положення, на зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today. ВIДЕО

На зйомках сюжету кремлівських пропагандистів із Russia Today "труп" покрутив головою, щоб зайняти зручне положення перед тим як його накриють шматом червоної тканини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього моменту зйомок оприлюднений в соцмережах. На відео присутній логотип кремлівських пропагандистів.

Автор: 

пропаганда (2850) росія (67301)
Топ коментарі
+22
Ага! А "ногою чіпляли" аж чотири рази : двічі - до появлення перед об"єктивом "прикривальщика" Один раз - перед накриттям І один раз, уже коли пика була накрита тканиною
Прямо як в старому анекдоті: "Сижу, точу нож Тут он идёт Поскользнулся и упал прямо на нож! И так - девять раз!""
04.08.2022 17:02 Відповісти
+20
"Труп" покрутив головою і після того, як його накрили червоною ганчіркою. Зомбіленд.
04.08.2022 16:49 Відповісти
+18
🤣Та в підераші всі живі трупи.
04.08.2022 16:46 Відповісти
голівуд знімає
04.08.2022 16:45 Відповісти
Російські пропагандисти пишуть, що, виявляється, ракети по Тайваню випускає Київ, а не Китай. https://t.me/Sharpreview/16114 https://t.me/Sharpreview/16114

04.08.2022 17:11 Відповісти
от авторов про =распятых мальчиков= и =монтажной пены=. говорили же доверить режиссерскую работу Михалковбургеру, а не метсным дилетантам из грязи в князи
04.08.2022 17:17 Відповісти
🤣Та в підераші всі живі трупи.
04.08.2022 16:46 Відповісти
Bollivud sidit.
04.08.2022 16:47 Відповісти
"Труп" покрутив головою і після того, як його накрили червоною ганчіркою. Зомбіленд.
04.08.2022 16:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
04.08.2022 16:50 Відповісти
Ага! А "ногою чіпляли" аж чотири рази : двічі - до появлення перед об"єктивом "прикривальщика" Один раз - перед накриттям І один раз, уже коли пика була накрита тканиною
Прямо як в старому анекдоті: "Сижу, точу нож Тут он идёт Поскользнулся и упал прямо на нож! И так - девять раз!""
04.08.2022 17:02 Відповісти
Та там идеально хватит первого момента, где перед накрытием идеально видно поворот головы влево, для более удобного положения лежать! Очень дёшево. И убого. Но пойдет конечно по рахе. Там абсурд давно. Пусть.
04.08.2022 17:14 Відповісти
О, бачу, пан знається на збоченьствах (с).
То може пан і сам так зображав мертвяків?
04.08.2022 17:06 Відповісти
Візьму на себе сміливість нагадати шановній пані, що лаптєногий добродій, котрий імовірно знається на збоченьствах, заперечував постановочність подібних кіносюжетів. Чи, може, пані гадає, що я помиляюсь?
04.08.2022 17:19 Відповісти
А чи не могла б пані якось... зрозуміло сформулювати своє бачення, і головно, пояснити, бачення чого?
Бо щось так мені на секунду здалося, ніби пані працює "у парі" з лаптєногим добродієм...
04.08.2022 17:33 Відповісти
Дякую, пані. У мене питань більше не лишилось.
До спаму, одноразовий боте.
04.08.2022 18:01 Відповісти
Який ві пан?! ВонО кацап
04.08.2022 19:27 Відповісти
Я зауважив, що коли з кацапами вести бесіду на польський манер, вони розгублюються. Тому або стихають, або починають писюкати якусь незв'язну дурню.
05.08.2022 01:14 Відповісти
І що ти цим хочеш показати?
показати весь коментар
В рашці відсутня журналістика, залишилась лише пропаганда. Не зрозуміло чому Захід дозволя працювати цим пропагандистам в себе, невже не розуміє що крім маніпуляцій та брехні в цих сюжетах нема нічого.
04.08.2022 16:53 Відповісти
Він там ще влягався в іншу сторону на відео https://www.ostro.org/ua/donetsk/society/news/643529/
04.08.2022 16:54 Відповісти
Болливуд)))
04.08.2022 16:56 Відповісти
Нє, колего. Болівуд тут денервово смалить за рогом від лютих заздрощів. А от https://www.youtube.com/watch?v=KEoGrbKAyKE цей шедевр до даного випадку ближче.
04.08.2022 17:13 Відповісти
донбавуд*
04.08.2022 17:20 Відповісти
Да и хер с теми рашистскими кацапами. Побольше надо накрошить кацапни.
04.08.2022 16:57 Відповісти
Трупарня. Біля трупарні на ослоні сидить сторож і спить. На цинкових столах лежать трупи. Раптом один труп повільно встає. Він потворний, синій і роздутий. Голова трупа схожа на голову Собаки Баскєрвілєй.

Труп
кричить до трупів

Лежите, суки?! Ану падйом, й...ане стерво!

Ніхто не встає. Всі лежать смирно, тому шо мертві.

Труп

розмишляє

Ї...ав я тут лежати. Труп зроблен для щастя, як срака для польота.

Труп по-спортивному біжить з трупарні.

Лесь Подервянський. Камінний довбо...б
04.08.2022 16:59 Відповісти
Вибачте, але я, житель прикордонного з мордором сумського села, не розумію, чому русня взагалі лемент здійняла. Це ж, по їхньому "сопутствующіє потєрі".Хай би краще показали, як їхня підорасня періодично розстрілює з 120-мм мінометів наше село, де немає ні військових, лише ТРО, ні техніки. Методично, не поспішаючи, коригуючи вогонь з коптера, по хатах, фермі, дитсадку, школі.
04.08.2022 17:00 Відповісти
Коптер немає чим збити? Он одна жіночка на київщині банкою з помідорами збила. Кажуть
04.08.2022 17:06 Відповісти
дрон збила.
05.08.2022 00:53 Відповісти
Сумщина, ми допомагаємо 2 дівчаткам з вашої області, хороші вони,прості. Збираються своє село провідати в вересні. Тримайтесь і бережіть себе.
04.08.2022 17:42 Відповісти
Сюжет знимали виключно для Гамнесті Інт..
04.08.2022 17:02 Відповісти
шоб выжить на параше, трупам приходится крутиться ))
04.08.2022 17:02 Відповісти
Усім би таким трупом бути
04.08.2022 17:04 Відповісти
Там по сюжетной (кацапской) линии на красную тряпку должен был выскочить бык !
Ну, такой типичный донецкий бычара-ополченец....
04.08.2022 17:05 Відповісти
Бику забажалося вздрючить червоного мотоцикла.

04.08.2022 17:36 Відповісти
Зараз не стоїть, мабуть...
04.08.2022 17:07 Відповісти
- У вас ус отклеился.
- Спасибо.
04.08.2022 17:13 Відповісти
Вже й трупві не можна вмоститись зручніше!
Що за люди, га?
04.08.2022 17:16 Відповісти
То його від сорому корчить, але гонорар переміг.
Картавого репетирує...
04.08.2022 17:21 Відповісти
То, что они такое снимают стало ясно ещё тогда,когда они нас обвиняли. Кацапы тупые и никчемные, ничего "хитрее" чем обвинять других в том что они делают сами в их тупую башню не приходит.
04.08.2022 17:57 Відповісти
Оператор, актор, той що накриває тканиною "труп" і глядачі нічого не помітили, бо залили очі боярою і брагою
04.08.2022 18:05 Відповісти
і так вісім років домбили бомбас
04.08.2022 18:09 Відповісти
04.08.2022 18:53 Відповісти
Рашковуд во всей красе.
Жалко что мимо бык не проходил. Было бы продолжение...
04.08.2022 19:06 Відповісти
Дніще.rt
04.08.2022 19:13 Відповісти
Та это " Ходячие мертвецы" 12 сезон!
04.08.2022 19:29 Відповісти
Вы все врете!
це його вітром колихає....
04.08.2022 19:30 Відповісти
то рускоязычная челюсть давится нашим воздухом
04.08.2022 19:47 Відповісти
нихто не сомневался
04.08.2022 21:26 Відповісти
***, люди, що з вами? Под 30-сек видео развели бодягу в 60 коментариев, труп там или не труп. Да ваще пох, все одно всі будуть трупами рано чи пізно. Шпигунів тут викриваєте. Бородін, гадки не маєшь, що викладаєшь, борець з ботами хрєнов?
04.08.2022 21:32 Відповісти
Таке бува... (( М'язові рефлекси, або ті м'язи що встигли напружитись, чи їх напружили вже після смерті... (((

Могли до того голову повернути... Щоб "гарно виглядало" Але первинне напруження лишилось...
04.08.2022 21:50 Відповісти
У меня только одно пожелание: не дайте уйти от ответсвенности (эшафота) ни одному пропагандону (крупному и мелкому), ни одному "эксперту" на федеральных каналах и СМИ паРашки и ни одному руководителю СМИ (прогадандирующего войну), ибо ОНИ ВСЕ - ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ и несут равную ответсвеность за убийства и смерти наравне с политическим руководством!
04.08.2022 22:01 Відповісти
факт - в результаті своїх брехливих повідомлень та інформативних маніпуляцій - пропагандисти - несуть відповідальність !!!
Гебельс - у свій час - при поразці - сам собі і смертний вирок і виніс і виконав
Але для цього - необхідна повна поразка Раші і рашизму ...
А дальше ... зобачимо ...
Хто поступить подібно ... ...
А хто буде - "я особисто не винуватий , мене заставили"
05.08.2022 00:42 Відповісти
Родрігес і Тарантіно тихо плачуть у куточку від заздрощів.
04.08.2022 23:39 Відповісти
 
 