63 998 140

Бойцы из "Азова" захватили в плен группу оккупантов: среди них - осетин и потомок "казаков" из Кубани. ФОТО

полонені

Защитники Украины, несущие службу в составе ССО "Азов", захватили в плен новую группу российских оккупантов. На этот раз пятерка пленных оказалась очень разношерстной.

Как информирует Цензор.НЕТ, фотографию с оккупантами, сдавшимися украинским воинам, показал первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", - подписал фотографию Белецкий.

Он подчеркнул, что, несмотря на всю ярость к врагу после теракта 29 июля в Оленовке, где россияне убили по меньшей мере 40 военнопленных украинцев, издеваться над пленными российскими оккупантами украинские воины не будут. Их будут хранить для обмена, чтобы вернуть домой своих.

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты не имел дела - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг. Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших братьев", – подчеркнул Билецкий.

Читайте также: "Азов" объявляет охоту на причастных к массовому убийству пленных в Оленовке

Бойцы из Азова захватили в плен группу оккупантов: среди них - осетин и потомок казаков из Кубани 01

Автор: 

Билецкий Андрей (251) Азов (823) пленные (2221)
Топ комментарии
+93
Азову-респект...А на кубані залишились лише кізякі...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:53 Ответить
+57
кожному окупанту- сокиру в голову!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:53 Ответить
+51
Слава Азову!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ага, вони тепер в полон пожерти підуть. Як в анекдоті про карася --- наливають, відпускають..
показать весь комментарий
05.08.2022 18:30 Ответить
Этот непотреб нужно утилизировать при "случайном пожаре".
показать весь комментарий
05.08.2022 18:42 Ответить
Там на світлині не видно - вони з яйцями чи вже без?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:44 Ответить
Шкода, що їм не можна зробити те, що вони робили нашим.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:49 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 18:57 Ответить
Москалям ці дегенерати не потрібні. Ніхто їх не буде обмінювати, це - сміття.
Азовці, не будьте чистоплюями ... На терор треба відповідати терором.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:02 Ответить
в 10 кратном размере
показать весь комментарий
05.08.2022 19:33 Ответить
давайте, давайте, любезничайте,прощайте, соблюдайте кодексы, мечите бисер перед свиньями и продолжайте охать и ******** в десятитысячный раз, когда орки будут вам вырезать сердца, тягать за машинами и взрывать. ******, прошло несколько дней. Мы же не звери. Мы помстились вже за Бучу, Мариуполь, и далее по списку. Всех нашли и тех, что на кацапии тоже закопали. Объявили всем пидозри, не?
показать весь комментарий
05.08.2022 19:32 Ответить
А треба було б ...
показать весь комментарий
05.08.2022 19:33 Ответить
а може так й сталося
показать весь комментарий
05.08.2022 19:51 Ответить
нащадок козаків? тепер дебілу треба пояснити , що він не нащадок , а асимільований гній і після цього встромити в голову штик-ніж
показать весь комментарий
05.08.2022 19:51 Ответить
Это уже не козаки,которые против Сралина воевали.Это кизачья шашваль подкацапная!
показать весь комментарий
06.08.2022 01:29 Ответить
Ці вбивці є падаль і не мають право на життя
показать весь комментарий
05.08.2022 20:02 Ответить
Тварюки мають Бути знищенними
показать весь комментарий
05.08.2022 20:13 Ответить
Азову респект і уважуха.
показать весь комментарий
05.08.2022 20:39 Ответить
Кацапское быдло и жаль, шо их нельзя уничтожить! ,,Азову" слава!
показать весь комментарий
05.08.2022 20:43 Ответить
та можна ще й як =не брати в полон з узким глазом
показать весь комментарий
05.08.2022 20:57 Ответить
Ермак ще не заругав?
показать весь комментарий
05.08.2022 20:52 Ответить
ОСЕТИНСКУЮ СВИНЬЮ КАСТРИРОВАТЬ И НА КОЛ ! БЕЗ ВСЯКОЙ ЖАЛОСТИ!
показать весь комментарий
05.08.2022 20:54 Ответить
Осетрину на шампур!))
показать весь комментарий
06.08.2022 01:24 Ответить
Зону для полонених рашистів, треба будувати в зоні ЧАЕС.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:03 Ответить
Якщо воювати з ворогом по правилам, то ми можем погано закінчити, бо ворогу по@бати на ті правила, вони прийшли вбивати та знищувати, жодного жалю до цих *********.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:10 Ответить
какие высокодуховные, интеллектуальные лица
показать весь комментарий
05.08.2022 21:44 Ответить
Нащадок яких "КОЗАКОВ"........тих що заселили Задонщину мерями. Так це не козаки це ряжені!
показать весь комментарий
05.08.2022 21:46 Ответить
Та ні , серед них є дійсно і нащадки козацького роду !
Але давайте глянемо - що за деукраїнізацію + русифікацію - вони творять навіть на теренах України ...
А уявіть собі - як усі россійські влади (хоч і мінялися) перевиховували дійсно нащадків козацького роду ...
показать весь комментарий
05.08.2022 23:43 Ответить
я не дуже доброї думки про білецького, але він правий - нам потрібний обмінний фонд. Більшості коментаторів видно плювати на наших у кацапському полоні. Типу раші вони не потрібні, вона не мінятиме. Ну так - йоршик з конякою не мінятимуть. Але коли узнають рідні полонених, то будуть від командування і уряду вимагати обміну. Хоча б частина буде здіймати бучу. А чим більше полонених, тим сильніше невдоволення кремлівським режимом.
І тримати полонених треба десь поряд із елеваторами та іншими виробництвами. Чи торговими центрами. Аби рідні їх боялися, що москалі "своїх" повбивають.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:54 Ответить
Думаю ніяких суттєвих обмінів не буде.
Нікого нам не віддадуть за кацапських полонених, хіба за поступки суверенітету.
показать весь комментарий
06.08.2022 08:44 Ответить
Может им тоже пора письки подравнять? А шо? Око за око!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 23:46 Ответить
Биомусор, послушайте в материалах перехвата как они по телефону со своими матерями жёнами и даже детьми общаются. Это же жах - мат на мате и матом погоняет. Украинцам называющим своих родителей только на ВЫ слушать это и противно и удивительно и гнусно…. И это страна высокой культуры Достоевского, Толстого, Пушкина с Лермонтовым, Чехова с Куприным…. Я горько смеюсь! *************, вы в такой рузький мир хотите?
показать весь комментарий
05.08.2022 23:59 Ответить
Рашку надо переименовать-в *********.У них это блюдо из трех букв любимое.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:32 Ответить
идите тувинца ловите ,а не этих бомжей недоразвитых
показать весь комментарий
06.08.2022 00:07 Ответить
Подскажешь где этот оленевод сранный?
показать весь комментарий
06.08.2022 01:25 Ответить
Тихо взяли в полон, тихо прикопали.... Дєлов то.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:56 Ответить
Цих миршавих навіть на обмін не візьмуть.
Краще б їх стратили. А тоще годувати оцю погань..
показать весь комментарий
06.08.2022 08:42 Ответить
А як заберуть, то буде черговий привід для усіляких Емнесті *********, що їх не так годують, не пускають ЧХ і таке інше. Валити ********* нах!
показать весь комментарий
07.08.2022 04:13 Ответить
Правильно. Людяність - це аргумент, проти якого в свинособак немає ЖОДНИХ шансів
показать весь комментарий
06.08.2022 08:48 Ответить
Розкажіть про це закатованим і спаленим бійцям Азов, яких найібав найвеличніший боневтік.
показать весь комментарий
07.08.2022 04:15 Ответить
На рахунок "нащадків козаків":
"Славних прадідів великих
Правнуки погані!".
показать весь комментарий
06.08.2022 11:00 Ответить
Таке враження, що воює один АЗОВ.... Інших продажні ЗМІ непомічають!!!
показать весь комментарий
09.08.2022 13:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 