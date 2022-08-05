Бойцы из "Азова" захватили в плен группу оккупантов: среди них - осетин и потомок "казаков" из Кубани. ФОТО

Защитники Украины, несущие службу в составе ССО "Азов", захватили в плен новую группу российских оккупантов. На этот раз пятерка пленных оказалась очень разношерстной.

Как информирует Цензор.НЕТ, фотографию с оккупантами, сдавшимися украинским воинам, показал первый командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", - подписал фотографию Белецкий.

Он подчеркнул, что, несмотря на всю ярость к врагу после теракта 29 июля в Оленовке, где россияне убили по меньшей мере 40 военнопленных украинцев, издеваться над пленными российскими оккупантами украинские воины не будут. Их будут хранить для обмена, чтобы вернуть домой своих.

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты не имел дела - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг. Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших братьев", – подчеркнул Билецкий.

