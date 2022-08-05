Бойцы из "Азова" захватили в плен группу оккупантов: среди них - осетин и потомок "казаков" из Кубани. ФОТО
Защитники Украины, несущие службу в составе ССО "Азов", захватили в плен новую группу российских оккупантов. На этот раз пятерка пленных оказалась очень разношерстной.
Как информирует Цензор.НЕТ, фотографию с оккупантами, сдавшимися украинским воинам, показал первый командир "Азова" Андрей Билецкий.
"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", - подписал фотографию Белецкий.
Он подчеркнул, что, несмотря на всю ярость к врагу после теракта 29 июля в Оленовке, где россияне убили по меньшей мере 40 военнопленных украинцев, издеваться над пленными российскими оккупантами украинские воины не будут. Их будут хранить для обмена, чтобы вернуть домой своих.
"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты не имел дела - достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Оленовке. Потому что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг. Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших братьев", – подчеркнул Билецкий.
Азовці, не будьте чистоплюями ... На терор треба відповідати терором.
Але давайте глянемо - що за деукраїнізацію + русифікацію - вони творять навіть на теренах України ...
А уявіть собі - як усі россійські влади (хоч і мінялися) перевиховували дійсно нащадків козацького роду ...
І тримати полонених треба десь поряд із елеваторами та іншими виробництвами. Чи торговими центрами. Аби рідні їх боялися, що москалі "своїх" повбивають.
Нікого нам не віддадуть за кацапських полонених, хіба за поступки суверенітету.
Краще б їх стратили. А тоще годувати оцю погань..
"Славних прадідів великих
Правнуки погані!".