Бійці з "Азову" захопили в полон групу окупантів: серед них – осетин і нащадок "козаків" з Кубані. ФОТО

Захисники України, що несуть службу у складі ССО "Азов" захопили у полон нову групу російських окупантів. Цього разу п'ятірка полонених виявилася дуже різношерстною.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлину з окупантами, що здалися українським воїнам, показав перший командир "Азова" Андрій Білецький.

"Нова п’ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "потомок казаков" з Кубані та мобілізований "денер", – підписав світлину Білецький.

Він наголосив: попри усю лють до ворога після теракту 29 липня в Оленівці, де росіяни вбили щонайменше 40 військовополонених українців, знущатися над полоненими російськими окупантами українські воїни не будуть. Їх берегтимуть для обміну, щоб повернути додому своїх.

"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог. Ну і крім цього, це фонд для обміну наших побратимів", – наголосив Білецький.