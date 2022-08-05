УКР
Бійці з "Азову" захопили в полон групу окупантів: серед них – осетин і нащадок "козаків" з Кубані. ФОТО

полонені

Захисники України, що несуть службу у складі ССО "Азов" захопили у полон нову групу російських окупантів. Цього разу п'ятірка полонених виявилася дуже різношерстною.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлину з окупантами, що здалися українським воїнам, показав перший командир "Азова" Андрій Білецький.

"Нова п’ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "потомок казаков" з Кубані та мобілізований "денер", – підписав світлину Білецький.

Він наголосив: попри усю лють до ворога після теракту 29 липня в Оленівці, де росіяни вбили щонайменше 40 військовополонених українців, знущатися над полоненими російськими окупантами українські воїни не будуть. Їх берегтимуть для обміну, щоб повернути додому своїх.

"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог. Ну і крім цього, це фонд для обміну наших побратимів", – наголосив Білецький.

Бійці з Азову захопили в полон групу окупантів: серед них – осетин і нащадок козаків з Кубані 01

Білецький Андрій (221) Азов (807) полонені (2344)
Топ коментарі
+93
Азову-респект...А на кубані залишились лише кізякі...
05.08.2022 15:53 Відповісти
05.08.2022 15:53 Відповісти
+57
кожному окупанту- сокиру в голову!!!
05.08.2022 15:53 Відповісти
05.08.2022 15:53 Відповісти
+51
Слава Азову!
05.08.2022 15:54 Відповісти
05.08.2022 15:54 Відповісти
Ага, вони тепер в полон пожерти підуть. Як в анекдоті про карася --- наливають, відпускають..
05.08.2022 18:30 Відповісти
05.08.2022 18:30 Відповісти
Этот непотреб нужно утилизировать при "случайном пожаре".
05.08.2022 18:42 Відповісти
05.08.2022 18:42 Відповісти
Там на світлині не видно - вони з яйцями чи вже без?
показати весь коментар
05.08.2022 18:44 Відповісти
Шкода, що їм не можна зробити те, що вони робили нашим.
показати весь коментар
05.08.2022 18:49 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:57 Відповісти
Москалям ці дегенерати не потрібні. Ніхто їх не буде обмінювати, це - сміття.
Азовці, не будьте чистоплюями ... На терор треба відповідати терором.
05.08.2022 19:02 Відповісти
05.08.2022 19:02 Відповісти
в 10 кратном размере
05.08.2022 19:33 Відповісти
05.08.2022 19:33 Відповісти
давайте, давайте, любезничайте,прощайте, соблюдайте кодексы, мечите бисер перед свиньями и продолжайте охать и ******** в десятитысячный раз, когда орки будут вам вырезать сердца, тягать за машинами и взрывать. ******, прошло несколько дней. Мы же не звери. Мы помстились вже за Бучу, Мариуполь, и далее по списку. Всех нашли и тех, что на кацапии тоже закопали. Объявили всем пидозри, не?
05.08.2022 19:32 Відповісти
05.08.2022 19:32 Відповісти
А треба було б ...
05.08.2022 19:33 Відповісти
05.08.2022 19:33 Відповісти
а може так й сталося
05.08.2022 19:51 Відповісти
05.08.2022 19:51 Відповісти
нащадок козаків? тепер дебілу треба пояснити , що він не нащадок , а асимільований гній і після цього встромити в голову штик-ніж
05.08.2022 19:51 Відповісти
05.08.2022 19:51 Відповісти
Это уже не козаки,которые против Сралина воевали.Это кизачья шашваль подкацапная!
06.08.2022 01:29 Відповісти
06.08.2022 01:29 Відповісти
Ці вбивці є падаль і не мають право на життя
05.08.2022 20:02 Відповісти
05.08.2022 20:02 Відповісти
Тварюки мають Бути знищенними
05.08.2022 20:13 Відповісти
05.08.2022 20:13 Відповісти
Азову респект і уважуха.
05.08.2022 20:39 Відповісти
05.08.2022 20:39 Відповісти
Кацапское быдло и жаль, шо их нельзя уничтожить! ,,Азову" слава!
05.08.2022 20:43 Відповісти
05.08.2022 20:43 Відповісти
та можна ще й як =не брати в полон з узким глазом
05.08.2022 20:57 Відповісти
05.08.2022 20:57 Відповісти
Ермак ще не заругав?
05.08.2022 20:52 Відповісти
05.08.2022 20:52 Відповісти
ОСЕТИНСКУЮ СВИНЬЮ КАСТРИРОВАТЬ И НА КОЛ ! БЕЗ ВСЯКОЙ ЖАЛОСТИ!
05.08.2022 20:54 Відповісти
05.08.2022 20:54 Відповісти
Осетрину на шампур!))
06.08.2022 01:24 Відповісти
06.08.2022 01:24 Відповісти
Зону для полонених рашистів, треба будувати в зоні ЧАЕС.
05.08.2022 21:03 Відповісти
05.08.2022 21:03 Відповісти
Якщо воювати з ворогом по правилам, то ми можем погано закінчити, бо ворогу по@бати на ті правила, вони прийшли вбивати та знищувати, жодного жалю до цих *********.
05.08.2022 21:10 Відповісти
05.08.2022 21:10 Відповісти
какие высокодуховные, интеллектуальные лица
05.08.2022 21:44 Відповісти
05.08.2022 21:44 Відповісти
Нащадок яких "КОЗАКОВ"........тих що заселили Задонщину мерями. Так це не козаки це ряжені!
05.08.2022 21:46 Відповісти
05.08.2022 21:46 Відповісти
Та ні , серед них є дійсно і нащадки козацького роду !
Але давайте глянемо - що за деукраїнізацію + русифікацію - вони творять навіть на теренах України ...
А уявіть собі - як усі россійські влади (хоч і мінялися) перевиховували дійсно нащадків козацького роду ...
05.08.2022 23:43 Відповісти
05.08.2022 23:43 Відповісти
я не дуже доброї думки про білецького, але він правий - нам потрібний обмінний фонд. Більшості коментаторів видно плювати на наших у кацапському полоні. Типу раші вони не потрібні, вона не мінятиме. Ну так - йоршик з конякою не мінятимуть. Але коли узнають рідні полонених, то будуть від командування і уряду вимагати обміну. Хоча б частина буде здіймати бучу. А чим більше полонених, тим сильніше невдоволення кремлівським режимом.
І тримати полонених треба десь поряд із елеваторами та іншими виробництвами. Чи торговими центрами. Аби рідні їх боялися, що москалі "своїх" повбивають.
05.08.2022 22:54 Відповісти
05.08.2022 22:54 Відповісти
Думаю ніяких суттєвих обмінів не буде.
Нікого нам не віддадуть за кацапських полонених, хіба за поступки суверенітету.
06.08.2022 08:44 Відповісти
06.08.2022 08:44 Відповісти
Может им тоже пора письки подравнять? А шо? Око за око!!!
05.08.2022 23:46 Відповісти
05.08.2022 23:46 Відповісти
Биомусор, послушайте в материалах перехвата как они по телефону со своими матерями жёнами и даже детьми общаются. Это же жах - мат на мате и матом погоняет. Украинцам называющим своих родителей только на ВЫ слушать это и противно и удивительно и гнусно…. И это страна высокой культуры Достоевского, Толстого, Пушкина с Лермонтовым, Чехова с Куприным…. Я горько смеюсь! *************, вы в такой рузький мир хотите?
05.08.2022 23:59 Відповісти
05.08.2022 23:59 Відповісти
Рашку надо переименовать-в *********.У них это блюдо из трех букв любимое.
06.08.2022 01:32 Відповісти
06.08.2022 01:32 Відповісти
идите тувинца ловите ,а не этих бомжей недоразвитых
06.08.2022 00:07 Відповісти
06.08.2022 00:07 Відповісти
Подскажешь где этот оленевод сранный?
06.08.2022 01:25 Відповісти
06.08.2022 01:25 Відповісти
Тихо взяли в полон, тихо прикопали.... Дєлов то.
06.08.2022 06:56 Відповісти
06.08.2022 06:56 Відповісти
Цих миршавих навіть на обмін не візьмуть.
Краще б їх стратили. А тоще годувати оцю погань..
06.08.2022 08:42 Відповісти
06.08.2022 08:42 Відповісти
А як заберуть, то буде черговий привід для усіляких Емнесті *********, що їх не так годують, не пускають ЧХ і таке інше. Валити ********* нах!
07.08.2022 04:13 Відповісти
07.08.2022 04:13 Відповісти
Правильно. Людяність - це аргумент, проти якого в свинособак немає ЖОДНИХ шансів
06.08.2022 08:48 Відповісти
06.08.2022 08:48 Відповісти
Розкажіть про це закатованим і спаленим бійцям Азов, яких найібав найвеличніший боневтік.
07.08.2022 04:15 Відповісти
07.08.2022 04:15 Відповісти
На рахунок "нащадків козаків":
"Славних прадідів великих
Правнуки погані!".
06.08.2022 11:00 Відповісти
06.08.2022 11:00 Відповісти
Таке враження, що воює один АЗОВ.... Інших продажні ЗМІ непомічають!!!
09.08.2022 13:23 Відповісти
09.08.2022 13:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 