Бійці з "Азову" захопили в полон групу окупантів: серед них – осетин і нащадок "козаків" з Кубані. ФОТО
Захисники України, що несуть службу у складі ССО "Азов" захопили у полон нову групу російських окупантів. Цього разу п'ятірка полонених виявилася дуже різношерстною.
Як інформує Цензор.НЕТ, світлину з окупантами, що здалися українським воїнам, показав перший командир "Азова" Андрій Білецький.
"Нова п’ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "потомок казаков" з Кубані та мобілізований "денер", – підписав світлину Білецький.
Він наголосив: попри усю лють до ворога після теракту 29 липня в Оленівці, де росіяни вбили щонайменше 40 військовополонених українців, знущатися над полоненими російськими окупантами українські воїни не будуть. Їх берегтимуть для обміну, щоб повернути додому своїх.
"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог. Ну і крім цього, це фонд для обміну наших побратимів", – наголосив Білецький.
Азовці, не будьте чистоплюями ... На терор треба відповідати терором.
Але давайте глянемо - що за деукраїнізацію + русифікацію - вони творять навіть на теренах України ...
А уявіть собі - як усі россійські влади (хоч і мінялися) перевиховували дійсно нащадків козацького роду ...
І тримати полонених треба десь поряд із елеваторами та іншими виробництвами. Чи торговими центрами. Аби рідні їх боялися, що москалі "своїх" повбивають.
Нікого нам не віддадуть за кацапських полонених, хіба за поступки суверенітету.
Краще б їх стратили. А тоще годувати оцю погань..
"Славних прадідів великих
Правнуки погані!".