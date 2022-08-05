РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9269 посетителей онлайн
Новости Война
2 497 9

Обстрел Николаева: Известно о 22 раненых, в том числе 14-летнем парне

миколаїв

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами известно о 22 раненых.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент известно уже о 20 раненых. Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь! По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов".

Подросток, с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы", - говорится в сообщении.

Позже она заявила о 22 раненых.

Читайте: Рашисты снова ударили по Николаеву, более 10 человек ранены, есть погибшие, - ОВА

Николаев (2190) обстрел (29155)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіть в пеклі москалі, а хлопцеві триматися за життя
показать весь комментарий
05.08.2022 17:55 Ответить
Чому не гасять ? Мабуть нема чим ?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:06 Ответить
ще ленд-ліз не розпочався
показать весь комментарий
05.08.2022 18:10 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:16 Ответить
отак миколаїв, харків, нікополь, сумщина, чернігівщина кожен день страждають, а ніяких розрекламованих наступів так і нема. я думаю, це просто деза була, щоб рашисти стали метушитися і перекидати війська туди-сюди. херсонцям від цього не легше, а може, їх і зовсім уже здали, обміняли на зерно(((.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:40 Ответить
Цікаво дізнатися ціну Харкова, Миколаєва, Ізюму, Мелітополя в "оманському прайсі"
показать весь комментарий
05.08.2022 19:14 Ответить
Запорожье обменяли на кукурузу, да так ,что 5 новых БТГ пришлось под него перебрасывать. "Лелик-все пропало!"(с).
показать весь комментарий
05.08.2022 19:17 Ответить
МЗС України в срану "амністію" дзвонили?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:57 Ответить
Ну до чего же иногда бывают такие не обдуманные, безграмотные слова в тексте. Ну разве можно назвать парнем того, кому лишь 14-ть лет? Был бы уже совершеннолетним, то тогда совсем другое дело, а так, просто - пацан!
показать весь комментарий
05.08.2022 22:09 Ответить
 
 