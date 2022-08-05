Обстрел Николаева: Известно о 22 раненых, в том числе 14-летнем парне
В результате обстрела Николаева российскими оккупантами известно о 22 раненых.
Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.
"На данный момент известно уже о 20 раненых. Среди раненых 14-летний парень, который в момент атаки российских террористов находился у входа в церковь! По предварительной информации, ранение получено в результате разрыва кассетных боеприпасов".
Подросток, с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости, в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы", - говорится в сообщении.
Позже она заявила о 22 раненых.
