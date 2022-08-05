УКР
Обстріл Миколаєва: Відомо про 22 поранених, зокрема 14-річного хлопця

миколаїв

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами відомо про 22 поранених.

Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"На зараз відомо вже про 20 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви! За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів.

Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Пізніше вона заявила про 22 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову вдарили по Миколаєву, понад 10 осіб поранено, є загиблі, - ОВА

Миколаїв (1849) обстріл (30481)
Горіть в пеклі москалі, а хлопцеві триматися за життя
05.08.2022 17:55 Відповісти
Чому не гасять ? Мабуть нема чим ?
05.08.2022 18:06 Відповісти
ще ленд-ліз не розпочався
05.08.2022 18:10 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
05.08.2022 18:16 Відповісти
отак миколаїв, харків, нікополь, сумщина, чернігівщина кожен день страждають, а ніяких розрекламованих наступів так і нема. я думаю, це просто деза була, щоб рашисти стали метушитися і перекидати війська туди-сюди. херсонцям від цього не легше, а може, їх і зовсім уже здали, обміняли на зерно(((.
05.08.2022 18:40 Відповісти
Цікаво дізнатися ціну Харкова, Миколаєва, Ізюму, Мелітополя в "оманському прайсі"
05.08.2022 19:14 Відповісти
Запорожье обменяли на кукурузу, да так ,что 5 новых БТГ пришлось под него перебрасывать. "Лелик-все пропало!"(с).
05.08.2022 19:17 Відповісти
МЗС України в срану "амністію" дзвонили?
05.08.2022 18:57 Відповісти
Ну до чего же иногда бывают такие не обдуманные, безграмотные слова в тексте. Ну разве можно назвать парнем того, кому лишь 14-ть лет? Был бы уже совершеннолетним, то тогда совсем другое дело, а так, просто - пацан!
05.08.2022 22:09 Відповісти
 
 