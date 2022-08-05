Обстріл Миколаєва: Відомо про 22 поранених, зокрема 14-річного хлопця
Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами відомо про 22 поранених.
Про це повідомила голова облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"На зараз відомо вже про 20 поранених. Серед поранених 14-річний хлопець, який в момент атаки російських терористів знаходився біля входу до церкви! За попередньою інформацією, поранення отримане в наслідок розриву касетних боєприпасів.
Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.
Пізніше вона заявила про 22 поранених.
