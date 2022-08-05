Для работы в больницах Херсонщины приедут 100 медиков из России, - ОВА
Оккупанты везут российских медиков на оккупированные территории Херсонщины для работы в больницах.
Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В Херсонской области оккупанты из-за кадровых проблем во всех сферах и отказ жителей области сотрудничать, привлекают на работу специалистов из РФ. Оккупационные власти анонсировали о переезде 100 российских медицинских работников, которые будут работать в больницах Херсонщины.
Ранее депутат областного совета Сергей Хлань сообщал, что украинские учителя массово отказываются работать на условиях оккупантов и учить детей по российской программе. Поэтому оккупационные власти хотят привлекать к педагогической работе студентов и преподавателей с территории страны-агрессора.
А врачи - естественно.... Херсонские врачи многие выехали, а ожидается куча раненых....
