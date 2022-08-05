РУС
Для работы в больницах Херсонщины приедут 100 медиков из России, - ОВА

Оккупанты везут российских медиков на оккупированные территории Херсонщины для работы в больницах.

Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В Херсонской области оккупанты из-за кадровых проблем во всех сферах и отказ жителей области сотрудничать, привлекают на работу специалистов из РФ. Оккупационные власти анонсировали о переезде 100 российских медицинских работников, которые будут работать в больницах Херсонщины.

Читайте: ВСУ готовятся к активным действиям со стороны россиян на юге, - представитель Сил обороны юга Украины Гуменюк

Ранее депутат областного совета Сергей Хлань сообщал, что украинские учителя массово отказываются работать на условиях оккупантов и учить детей по российской программе. Поэтому оккупационные власти хотят привлекать к педагогической работе студентов и преподавателей с территории страны-агрессора.

Топ комментарии
+11
Лікарі,референдум, таке відчуття, що пишуть про довгу окупацію при тому, що ЗСУ не спить.
05.08.2022 17:57 Ответить
+11
Соблюдать гуманитарное право, христинаское отношение и проявлять толерантность к ним никто не будет.
Как говорил один человек, мне повстречавшийся на жизненном пути: "Если человек очень хочет сдохнуть, не надо ему мешать, а поспособствовать стоит.".
05.08.2022 17:58 Ответить
+5
Вони там і здохнуть від спеки.
05.08.2022 18:05 Ответить
Лікарі,референдум, таке відчуття, що пишуть про довгу окупацію при тому, що ЗСУ не спить.
05.08.2022 17:57 Ответить
Референдум они нарисуют хоть сегодня вечером....
А врачи - естественно.... Херсонские врачи многие выехали, а ожидается куча раненых....
05.08.2022 18:21 Ответить
"Ще невідомо, що ми разом звільнятимемо першим - Мінськ чи Крим"

Эрфан Кудусов рассказал, когда будет разрушен Крымский мост
https://www.youtube.com/watch?v=R4uXBTaqhec&ab_channel=Charter97video
05.08.2022 18:26 Ответить
Соблюдать гуманитарное право, христинаское отношение и проявлять толерантность к ним никто не будет.
Как говорил один человек, мне повстречавшийся на жизненном пути: "Если человек очень хочет сдохнуть, не надо ему мешать, а поспособствовать стоит.".
05.08.2022 17:58 Ответить
Вони там і здохнуть від спеки.
05.08.2022 18:05 Ответить
шустер и гордон об юге Украины ) для общего понимания ситуации - https://www.youtube.com/watch?v=vMbixEkFVZ8
05.08.2022 18:06 Ответить
Тут їх не поважають наскільки мені відомо. Особливо Гордона.
05.08.2022 18:12 Ответить
Це точно. На тутешніх "піраміді гандона" не діють.
05.08.2022 19:02 Ответить
Энергодар. После обстрела оккупантами Запорожской АЭС нарушено функционирование энергоблоков

Вследствие взрывов оборваны две ЛЭП и повреждено распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков
05.08.2022 18:10 Ответить
Дуже добрі цілі для знищення ...
05.08.2022 18:14 Ответить
Кацапских оккупантов надо уничтожать. И плевать на то, что у него в руках , автомат, скальпель или ручка. Кацап? В расход!
05.08.2022 18:16 Ответить
У полон потрапили близько ста військових жінок медиків із Маріуполя. Вони утримувалися в тюрмі в Оленівці. Зараз їх перевезли на росію до СІЗО у Таганрог.
зеленський засекретив кількість та списки полонених, для нього операція евакуація пройшла вдало. Тому маємо фото від російських окупантів.



05.08.2022 18:19 Ответить
Бнэвтик с радостью и под страхом смерти запретил бы всем упоминать в одном предложении Мариуполь, пленные, Азовцы.
05.08.2022 22:07 Ответить
Лікарі окупантів на об'єктах окупантів (вони терористи зі збрлєю) згідно міжнародної амністії є військовими цілями?
05.08.2022 18:32 Ответить
Хай зразу везуть і працівників моргу!
05.08.2022 18:34 Ответить
О , підари свою стару політику знову повторюють - Українців вбивають і виганяють , а сюди алкашню рускую з калмиками та бурятами . З десяток перших "засєлєнцєв" зах.ярити - решта здрисне відразу . Краще померти , ніж "лікуватися" в кацапа !
05.08.2022 19:09 Ответить
Бесстрашные медики какие то 🙄
05.08.2022 19:09 Ответить
Всю цю сволоту знищувати притому показово !
05.08.2022 20:13 Ответить
Хороший кацапський медик- дохлий медик...Це щє Гіппократ казав
05.08.2022 20:28 Ответить
Дохтор ліза на них чекає...
05.08.2022 21:22 Ответить
Тепер всяким зажопникам на лікування не в Європи чи Америки, а до Херсону: срєпноє лєчєніє зі смаком вялічія - саме те, що усіляким бєнє-рабіновичо-бойкам піде на користь
05.08.2022 21:27 Ответить
100 russian vrachei pošļi *****, pridurki.
05.08.2022 21:49 Ответить
російська медицина - це як монгольська електроніка )))
05.08.2022 22:12 Ответить
 
 