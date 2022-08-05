2 999 23
Для роботи в лікарнях Херсонщини приїдуть 100 медиків з Росії, - ОВА
Окупанти везуть російських медиків на окуповані території Херсонщини для роботи в лікарнях.
Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
На Херсонщині окупанти через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, залучають на роботу спеціалістів з РФ. Окупаційна влада анонсувала про переїзд 100 російських медичних працівників, які будуть працювати в лікарнях Херсонщини.
Раніше депутат обласної ради Сергій Хлань повідомляв, що українські вчителі масово відмовляються працювати на умовах окупантів та вчити дітей за російською програмою. Тому окупаційна влада хоче залучати до педагогічної роботи студентів та викладачів з території країни-агресора.
Топ коментарі
+11 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар05.08.2022 17:57 Відповісти Посилання
+11 Vladyslav Novikov
показати весь коментар05.08.2022 17:58 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар05.08.2022 18:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А врачи - естественно.... Херсонские врачи многие выехали, а ожидается куча раненых....
Эрфан Кудусов рассказал, когда будет разрушен Крымский мост
https://www.youtube.com/watch?v=R4uXBTaqhec&ab_channel=Charter97video
Как говорил один человек, мне повстречавшийся на жизненном пути: "Если человек очень хочет сдохнуть, не надо ему мешать, а поспособствовать стоит.".
Вследствие взрывов оборваны две ЛЭП и повреждено распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков
зеленський засекретив кількість та списки полонених, для нього операція евакуація пройшла вдало. Тому маємо фото від російських окупантів.