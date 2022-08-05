УКР
Для роботи в лікарнях Херсонщини приїдуть 100 медиків з Росії, - ОВА

херсонщина,херсонська

Окупанти везуть російських медиків на окуповані території Херсонщини для роботи в лікарнях.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині окупанти через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, залучають на роботу спеціалістів з РФ. Окупаційна влада анонсувала про переїзд 100 російських медичних працівників, які будуть працювати в лікарнях Херсонщини.

Читайте також: На Херсонщині окупанти агітують батьків віддати дітей до оздоровчих таборів Ростова, Анапи і Криму, - ОВА

Раніше депутат обласної ради Сергій Хлань повідомляв, що українські вчителі масово відмовляються працювати на умовах окупантів та вчити дітей за російською програмою. Тому окупаційна влада хоче залучати до педагогічної роботи студентів та викладачів з території країни-агресора.

медицина (2161) окупація (6828) Хлань Сергій (119) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+11
Лікарі,референдум, таке відчуття, що пишуть про довгу окупацію при тому, що ЗСУ не спить.
05.08.2022 17:57 Відповісти
+11
Соблюдать гуманитарное право, христинаское отношение и проявлять толерантность к ним никто не будет.
Как говорил один человек, мне повстречавшийся на жизненном пути: "Если человек очень хочет сдохнуть, не надо ему мешать, а поспособствовать стоит.".
05.08.2022 17:58 Відповісти
+5
Вони там і здохнуть від спеки.
05.08.2022 18:05 Відповісти
Лікарі,референдум, таке відчуття, що пишуть про довгу окупацію при тому, що ЗСУ не спить.
05.08.2022 17:57 Відповісти
Референдум они нарисуют хоть сегодня вечером....
А врачи - естественно.... Херсонские врачи многие выехали, а ожидается куча раненых....
05.08.2022 18:21 Відповісти
"Ще невідомо, що ми разом звільнятимемо першим - Мінськ чи Крим"

Эрфан Кудусов рассказал, когда будет разрушен Крымский мост
https://www.youtube.com/watch?v=R4uXBTaqhec&ab_channel=Charter97video
05.08.2022 18:26 Відповісти
Соблюдать гуманитарное право, христинаское отношение и проявлять толерантность к ним никто не будет.
Как говорил один человек, мне повстречавшийся на жизненном пути: "Если человек очень хочет сдохнуть, не надо ему мешать, а поспособствовать стоит.".
05.08.2022 17:58 Відповісти
Вони там і здохнуть від спеки.
05.08.2022 18:05 Відповісти
шустер и гордон об юге Украины ) для общего понимания ситуации - https://www.youtube.com/watch?v=vMbixEkFVZ8
05.08.2022 18:06 Відповісти
Тут їх не поважають наскільки мені відомо. Особливо Гордона.
05.08.2022 18:12 Відповісти
Це точно. На тутешніх "піраміді гандона" не діють.
05.08.2022 19:02 Відповісти
Энергодар. После обстрела оккупантами Запорожской АЭС нарушено функционирование энергоблоков

Вследствие взрывов оборваны две ЛЭП и повреждено распределительное устройство, необходимое для безопасного функционирования энергоблоков
05.08.2022 18:10 Відповісти
Дуже добрі цілі для знищення ...
05.08.2022 18:14 Відповісти
Кацапских оккупантов надо уничтожать. И плевать на то, что у него в руках , автомат, скальпель или ручка. Кацап? В расход!
05.08.2022 18:16 Відповісти
У полон потрапили близько ста військових жінок медиків із Маріуполя. Вони утримувалися в тюрмі в Оленівці. Зараз їх перевезли на росію до СІЗО у Таганрог.
зеленський засекретив кількість та списки полонених, для нього операція евакуація пройшла вдало. Тому маємо фото від російських окупантів.



05.08.2022 18:19 Відповісти
Бнэвтик с радостью и под страхом смерти запретил бы всем упоминать в одном предложении Мариуполь, пленные, Азовцы.
05.08.2022 22:07 Відповісти
Лікарі окупантів на об'єктах окупантів (вони терористи зі збрлєю) згідно міжнародної амністії є військовими цілями?
05.08.2022 18:32 Відповісти
Хай зразу везуть і працівників моргу!
05.08.2022 18:34 Відповісти
О , підари свою стару політику знову повторюють - Українців вбивають і виганяють , а сюди алкашню рускую з калмиками та бурятами . З десяток перших "засєлєнцєв" зах.ярити - решта здрисне відразу . Краще померти , ніж "лікуватися" в кацапа !
05.08.2022 19:09 Відповісти
Бесстрашные медики какие то 🙄
05.08.2022 19:09 Відповісти
Всю цю сволоту знищувати притому показово !
05.08.2022 20:13 Відповісти
Хороший кацапський медик- дохлий медик...Це щє Гіппократ казав
05.08.2022 20:28 Відповісти
Дохтор ліза на них чекає...
05.08.2022 21:22 Відповісти
Тепер всяким зажопникам на лікування не в Європи чи Америки, а до Херсону: срєпноє лєчєніє зі смаком вялічія - саме те, що усіляким бєнє-рабіновичо-бойкам піде на користь
05.08.2022 21:27 Відповісти
100 russian vrachei pošļi *****, pridurki.
05.08.2022 21:49 Відповісти
російська медицина - це як монгольська електроніка )))
05.08.2022 22:12 Відповісти
 
 