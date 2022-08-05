Для роботи в лікарнях Херсонщини приїдуть 100 медиків з Росії, - ОВА

Окупанти везуть російських медиків на окуповані території Херсонщини для роботи в лікарнях.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

На Херсонщині окупанти через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, залучають на роботу спеціалістів з РФ. Окупаційна влада анонсувала про переїзд 100 російських медичних працівників, які будуть працювати в лікарнях Херсонщини.

Раніше депутат обласної ради Сергій Хлань повідомляв, що українські вчителі масово відмовляються працювати на умовах окупантів та вчити дітей за російською програмою. Тому окупаційна влада хоче залучати до педагогічної роботи студентів та викладачів з території країни-агресора.