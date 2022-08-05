Болгария тайно через Польшу отправила в Украину 4200 тонн оружия

За первые четыре месяца с начала войны до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро.

Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что его страна оказывает военную поддержку Украине. Речь идет о 4200 тоннах оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – заявил болгарский чиновник.

Читайте: 225 инструкторов из Канады помогут обучать украинских военных в Великобритании

Он добавил, что у него есть документы в доказательство своих слов, но не показал их.

Весной парламент Болгарии утвердил решение относительно ремонта украинской военной техники на оборонных предприятиях. В июне премьер-министр Болгарии отказался поставлять Украину вооружение для защиты от Российской Федерации.