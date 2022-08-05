Болгария тайно через Польшу отправила в Украину 4200 тонн оружия
За первые четыре месяца с начала войны до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро.
Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что его страна оказывает военную поддержку Украине. Речь идет о 4200 тоннах оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – заявил болгарский чиновник.
Он добавил, что у него есть документы в доказательство своих слов, но не показал их.
Весной парламент Болгарии утвердил решение относительно ремонта украинской военной техники на оборонных предприятиях. В июне премьер-министр Болгарии отказался поставлять Украину вооружение для защиты от Российской Федерации.
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252
Бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнайсль рассказала в https://pressefreiheit.rtde.live/europa/145205-mit-geheimdienstmethoden-ins-exil-getrieben/ интервью российскому телеканалу RT DE , как подвергалась преследованиям в Европе из-за своих связей с РФ. Ей угрожали расправой как в родной Австрии, так и позже в Германии и во Франции. В результате бывшей министрессе пришлось перебраться в Ливан.
"С 2020 года я подвергалась нападкам: меня называли русской свиньей, проституткой и путинской шлюхой, угрожали вспороть и закопать заживо", - рассказала она. По ее словам, угрозы приходили в основном на электронную почту, но иногда оказывались и в обычном почтовом ящике. Но полиция европейских стран не обращала на это внимания, пожаловалась Кнайсль российским журналистам.
https://popup.taboola.com/ru/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
Напомним, в начале июля Кнайсль https://www.9tv.co.il/item/46978 покинула страну из-за угроз расправы. Позже в интервью гонконгскому изданию "Азия таймс" она https://asiatimes.com/2022/07/the-future-of-europe-in-a-changing-world/ заявила , что Европу из-за невежества ждет закат. "Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует", - сказала она.
Говоря о российско-европейских отношениях, Кнайсль отметила, что лидеры ЕС из-за "невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии".
Кнайсль в 2017 году вступила в должность главы австрийского МИДа. В августе 2018 году она танцевала на собственной свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне церемонии бракосочетания депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон https://archive.9tv.co.il/news/2018/08/18/261060.html призвал министрессу уйти в отставку. Он назвал главу Кремля "самым агрессивным внешнеполитическим противником Европейского союза".
"На этом фоне не только приглашение Путину было бы неприемлемым - даже простое кокетство с ним", - заявил Раймон.
3 июня 2019 года после отставки канцлера Себастьяна Курца Кнайсль не получила никакого назначения в новом правительстве Австрии. Годом позже она https://www.9tv.co.il/item/30538 вошла в совет директоров "Роснефти" .
23 мая этого года она https://www.9tv.co.il/item/45387 следом за бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером и главным лоббистом газопровода "Северный поток - 2" в Германии Маттиасом Варнигом покинула совет директоров российской государственной корпорации. Это произошло после призыва Европарламента включить европейских политиков, поддерживающих "слишком тесные связи с РФ", в санкционный список Евросоюза.
Мені пише болгарка-колега до сих пір!
Переживає,молиться...наші брати.
Ця стаття мене розтрогала до сліз....