Болгария тайно через Польшу отправила в Украину 4200 тонн оружия

болгарія

За первые четыре месяца с начала войны до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро.

Исполняющий обязанности министра экономики Болгарии Александер Михайлов сказал, что его страна оказывает военную поддержку Украине. Речь идет о 4200 тоннах оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"За первые четыре месяца с начала войны – до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия на один миллиард 16 миллионов евро. За этот четырехмесячный период 4200 тонн болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт у границы с Украиной", – заявил болгарский чиновник.

Читайте: 225 инструкторов из Канады помогут обучать украинских военных в Великобритании

Он добавил, что у него есть документы в доказательство своих слов, но не показал их.

Весной парламент Болгарии утвердил решение относительно ремонта украинской военной техники на оборонных предприятиях. В июне премьер-министр Болгарии отказался поставлять Украину вооружение для защиты от Российской Федерации.

+69
Sergіy Evrobot

@AMslZrBOJcNiOfI

·

https://twitter.com/AMslZrBOJcNiOfI/status/1555563668032684033 3 ч

Тільки не іржати,як коняки,хоча я до сих пір регочу

-Снайпер Роман Барвінко поставивши в сірій зоні унітаз як приманку за день вполював 17 орків

05.08.2022 20:56 Ответить
05.08.2022 20:56 Ответить
+67
Якщо таємно...то нащо писати...от дебіл....
05.08.2022 20:44 Ответить
05.08.2022 20:44 Ответить
+56
05.08.2022 20:51 Ответить
05.08.2022 20:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
wow...Bolgaram respekt
05.08.2022 20:44 Ответить
05.08.2022 20:44 Ответить
Благодаря ви братя българи!
За нашата и вашата свобода!
05.08.2022 20:54 Ответить
05.08.2022 20:54 Ответить
Ви навіщо у Олексанра Чуднівця хліб відбираєте?
05.08.2022 21:54 Ответить
05.08.2022 21:54 Ответить
Якщо таємно...то нащо писати...от дебіл....
05.08.2022 20:44 Ответить
05.08.2022 20:44 Ответить
Щоб потім такі зрадофіли, як ти, не скавучали: а що нам дала Болгарія?
05.08.2022 20:47 Ответить
05.08.2022 20:47 Ответить
А ще 7 тонн свинособачатини відправили до МДІМВ доучуватися
05.08.2022 20:46 Ответить
05.08.2022 20:46 Ответить
одна тона на знищення одного раша-фашиста і вже добре... дякуємо Болгарії.
05.08.2022 20:47 Ответить
05.08.2022 20:47 Ответить
05.08.2022 20:51 Ответить
05.08.2022 20:51 Ответить
От ***** ******* ?
**** заїбали з своєю війною ОНЛАЙН
ви шо кончені ????
05.08.2022 20:53 Ответить
05.08.2022 20:53 Ответить
там почалася передвиборна боротьба, коаліція розпалася, і члени коаліції вже мочать один одного, як їм здається, компроматом.
05.08.2022 21:27 Ответить
05.08.2022 21:27 Ответить
Sergіy Evrobot

@AMslZrBOJcNiOfI

·

https://twitter.com/AMslZrBOJcNiOfI/status/1555563668032684033 3 ч

Тільки не іржати,як коняки,хоча я до сих пір регочу

-Снайпер Роман Барвінко поставивши в сірій зоні унітаз як приманку за день вполював 17 орків

05.08.2022 20:56 Ответить
05.08.2022 20:56 Ответить
05.08.2022 21:00 Ответить
05.08.2022 21:00 Ответить
Креативно ...
05.08.2022 21:13 Ответить
05.08.2022 21:13 Ответить
Треба було б поставити біде, кацапський мозок з цим не впорався б, що се таке і покликав би друга. Було б 34
05.08.2022 21:28 Ответить
05.08.2022 21:28 Ответить
👍
05.08.2022 21:53 Ответить
05.08.2022 21:53 Ответить
05.08.2022 21:58 Ответить
05.08.2022 21:58 Ответить
А де ті орки?
05.08.2022 23:06 Ответить
05.08.2022 23:06 Ответить
Без слов..
05.08.2022 20:56 Ответить
05.08.2022 20:56 Ответить
вже не таємно- хоча можна надіятись що це не прочитають на рашці
05.08.2022 20:57 Ответить
05.08.2022 20:57 Ответить
А какого черта вы тайное делаете явным, такие дела требуют тишины!
05.08.2022 20:58 Ответить
05.08.2022 20:58 Ответить
передвиборні компромати один на одного зливають. Так вони думають.
05.08.2022 21:29 Ответить
05.08.2022 21:29 Ответить
який кретин вирішив це розпатякати? він підставив і Болгарію, і ЗСУ. Бо тепер кожна країна подума, чи допомагати таким ослам
05.08.2022 20:59 Ответить
05.08.2022 20:59 Ответить
26.06.2022 выложено фото подбитого Т-72, модернизированного в Болгарии. имперская разведка типа не в курсе про поставки).
05.08.2022 21:06 Ответить
05.08.2022 21:06 Ответить
Volodymyr Harets

@VHarets

·

https://twitter.com/VHarets/status/1555499476021813248 7 ч

35 країн світу підписали загальну заяву, в якій вимагають відсторонення російських та білоруських спортсменів від усіх спортивних змагань.
Вгадаєте, якої країни та якого міністра спорту немає серед підписантів? Це піздєц. Гутцайт та Бубка

05.08.2022 21:00 Ответить
05.08.2022 21:00 Ответить
Один конченный зрадофил блохер написал всякую дичь о том, о чем понятия неимеет, вторые сразу кричат зрада. На сколько же тупо и примитивно.

Пс нераспространяй то, в чем неразобрался, неокажешся в глупой ситуации.
05.08.2022 21:19 Ответить
05.08.2022 21:19 Ответить
Якщо хто не знає, болгари до сих пір пам'ятають Київського князя, його доброту і плату данини яка була побожною! І дуже тішилися протекторатом Києвської метрополії і коли османи прийшли підкорювати болгар ті чинили дуже сильний опір , адже знали , що ніколи вже не буде такої свободи як раніше .
(кацапа фашиста ще не існувало)
05.08.2022 21:01 Ответить
05.08.2022 21:01 Ответить
Хіба князь Святослав не робив набігів на болгар і підкорив частину Болгаріï? Але потім воював разом з ними проти візантійців...
05.08.2022 22:22 Ответить
05.08.2022 22:22 Ответить
05.08.2022 21:03 Ответить
05.08.2022 21:03 Ответить
05.08.2022 21:05 Ответить
05.08.2022 21:05 Ответить
Молодці
05.08.2022 21:06 Ответить
05.08.2022 21:06 Ответить
Болгарія не сама заможня країна ЕС в 2004 вступила в НАТО а в 2007 в ЕС. І не треба розповідати що в Україні корупція і її не візьмуть до ЕС . Болгарія із корупцією вступила в НАТО і ЕС. Адже недоліки повинні усуватися вже на місці - сама Україна чк і Болгарія не зможе позбутися корупції. Тож чому Україна не може вступити в ЕС? це так російські пропагандисти розповідають? А взагалі українсько-болгарські відносини вперше почалися 1812 році після російсько -турецької війни і болгари почали селитися в Буджаку. А також в 1996 році було підписано ряд двосторонніх документів сфері військового співробітництва. Україна завжди вибудовувала гарні відносини з країнами Европи.
05.08.2022 21:08 Ответить
05.08.2022 21:08 Ответить
Я про це знав ще в червні. В Болгарії декілька заводів виробляють снаряди для Градів та 152-мм снаряди для радянських артсистем. Тоді на болгарських сайтах писали, що кожну ніч вилітає 4-8 транспортних літаків з аеродромів Бургаса і Софії до Жешува. Тому проросійські сили і постаралися відправити уряд Петкова у відставку
05.08.2022 21:10 Ответить
05.08.2022 21:10 Ответить
Так эти заводы частные, насколько я знаю. Там какого-то оружейника. Отставка Петкова вряд ли повлияют на поставки БК, скорее там вопрос газа и интерконнекта с Азейрбаджана русне поперед горла стала.
показать весь комментарий
06.08.2022 04:04 Ответить
Болгаробандерівці
05.08.2022 21:13 Ответить
05.08.2022 21:13 Ответить
Читайте до кінця. Можна багато казати про "який кретин вирішив це розпатякати?", але той, хто вміє думати, розуміє, що таку таємницю зберігати декілька місяців неможливо. Ешелони йдуть залізницею, це бачить велика кількість людей і хтось, навіть не зрадник, щось та й напише у соцмережах і це буде носити масовий характер. АЛЕ!!! Ця інфа просочиться до рашен-суспільства, від якого таку інфу рос-влада приховуватиме повністю. І дехто з рашенів зрозуміє, що мʼясо - це не тільки "мʼясо" у повідомленнях українських громадян, а це і є насправді ті російські солдатики, які є "фішками у казино" для керівництва ерефії. Витратив фішки - купить у касі ще.
05.08.2022 21:17 Ответить
05.08.2022 21:17 Ответить
А для чого інфу зливати в інтернет, якщо це таємно?...
05.08.2022 21:17 Ответить
05.08.2022 21:17 Ответить
Тому що в Болгарії уряд, що постачав зброю, відправили у відставку і назначили нові вибори, а міністр з технічного уряду спішить звинуватити попередників в "таємному постачанні зброї"
05.08.2022 21:26 Ответить
05.08.2022 21:26 Ответить
Таємно було до 30 червня.
06.08.2022 20:36 Ответить
06.08.2022 20:36 Ответить
Ще більше захотів ,,цаци,,
05.08.2022 21:28 Ответить
05.08.2022 21:28 Ответить
Таємно передаю болгарам привіт і висилаю УНІАН таємний діагноз : ви дебіли бл
05.08.2022 21:40 Ответить
05.08.2022 21:40 Ответить
Працювала в Албені,Болгарія,2018 рік.
Мені пише болгарка-колега до сих пір!
Переживає,молиться...наші брати.
Ця стаття мене розтрогала до сліз....
05.08.2022 21:57 Ответить
05.08.2022 21:57 Ответить
Ну і нах про це теревеніти?
05.08.2022 21:58 Ответить
05.08.2022 21:58 Ответить
да убагойтеся вже. якщо зброю вже поставили, то яка ризниця розпатякав хтось чи ні.
05.08.2022 22:04 Ответить
05.08.2022 22:04 Ответить
Болгарам щира подяка за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
05.08.2022 22:32 Ответить
05.08.2022 22:32 Ответить
Видно дуже "таємно", раз про це тут написали...
05.08.2022 23:10 Ответить
05.08.2022 23:10 Ответить
Ну й що далі ? Дали, дякуємо, нахера про це патякати ?
05.08.2022 23:57 Ответить
05.08.2022 23:57 Ответить
Дякуем братушки!Это третья война, в которой Болгария против ПаРаши!
06.08.2022 01:37 Ответить
06.08.2022 01:37 Ответить
Прочитав статтю Сміяться хочеться! Розкрито "таємницю мадрідського двору"!!! "Таємні поставки зброї"! "Змова Фіаско в Генуї"!!! А подумать головою нема бажання? Навіщо налагоджувать логістичний ланцюг з Болгарії в Україну через ту ж Румунію, коли вже існує налагоджений - через Польщу? На території Польщі розвернута "перевалочна база", куди надходить зброя з половини світу Звідти вона іде в Україну різними шляхами - подалі від російських засобів ураження А якщо піде через Одесу - там не тільки ракети з Криму та з ескадри Чономорської, але й ПМР з її ДРГ - "під боком" А ще - й проросійська "Гагаузія" - у Молдові А бази в Румунії нема! Та й ********** зі США і половини Європи туди перекидать важче - через Босфор не пропустять кораблі зі зброєю (а Балтика - вільна) "Логіка" і "логістика" недаром - однокорінні терміни!
06.08.2022 03:20 Ответить
06.08.2022 03:20 Ответить
а зачем в польшу если гроница рядом..а там же ватное приденстровье..агенты пынина..
06.08.2022 09:05 Ответить
06.08.2022 09:05 Ответить
Замечательно! Ни для кого не секрет, что военные заводы в Болгарии работают в полную силу на Украину.
06.08.2022 10:06 Ответить
06.08.2022 10:06 Ответить
 
 