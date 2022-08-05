УКР
Болгарія таємно через Польщу відправила в Україну 4200 тонн зброї

болгарія

За перші чотири місяці від початку війни до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро.

Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що його країна надає військову підтримку Україні. Мова йде про 4200 тонн зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – заявив болгарський чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Болгарії вибухнув та загорівся склад боєприпасів для країн Африки. Можливо, через дії агентів РФ (оновлено)

Він додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.

Весною парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах. У червні прем'єр-міністр Болгарії відмовився постачати Україні озброєння для захисту від Російської Федерації.

+69
Sergіy Evrobot

@AMslZrBOJcNiOfI

·

https://twitter.com/AMslZrBOJcNiOfI/status/1555563668032684033 3 ч

Тільки не іржати,як коняки,хоча я до сих пір регочу

-Снайпер Роман Барвінко поставивши в сірій зоні унітаз як приманку за день вполював 17 орків

05.08.2022 20:56 Відповісти
+67
Якщо таємно...то нащо писати...от дебіл....
05.08.2022 20:44 Відповісти
+56
05.08.2022 20:51 Відповісти
wow...Bolgaram respekt
05.08.2022 20:44 Відповісти
Благодаря ви братя българи!
За нашата и вашата свобода!
05.08.2022 20:54 Відповісти
Ви навіщо у Олексанра Чуднівця хліб відбираєте?
05.08.2022 21:54 Відповісти
Щоб потім такі зрадофіли, як ти, не скавучали: а що нам дала Болгарія?
показати весь коментар
05.08.2022 20:47 Відповісти
А ще 7 тонн свинособачатини відправили до МДІМВ доучуватися
05.08.2022 20:46 Відповісти
одна тона на знищення одного раша-фашиста і вже добре... дякуємо Болгарії.
05.08.2022 20:47 Відповісти
05.08.2022 20:51 Відповісти
От ***** ******* ?
**** заїбали з своєю війною ОНЛАЙН
ви шо кончені ????
05.08.2022 20:53 Відповісти
там почалася передвиборна боротьба, коаліція розпалася, і члени коаліції вже мочать один одного, як їм здається, компроматом.
05.08.2022 21:27 Відповісти
05.08.2022 21:00 Відповісти
Креативно ...
05.08.2022 21:13 Відповісти
Треба було б поставити біде, кацапський мозок з цим не впорався б, що се таке і покликав би друга. Було б 34
05.08.2022 21:28 Відповісти
👍
05.08.2022 21:53 Відповісти
05.08.2022 21:58 Відповісти
А де ті орки?
05.08.2022 23:06 Відповісти
Без слов..
05.08.2022 20:56 Відповісти
вже не таємно- хоча можна надіятись що це не прочитають на рашці
05.08.2022 20:57 Відповісти
А какого черта вы тайное делаете явным, такие дела требуют тишины!
05.08.2022 20:58 Відповісти
передвиборні компромати один на одного зливають. Так вони думають.
05.08.2022 21:29 Відповісти
який кретин вирішив це розпатякати? він підставив і Болгарію, і ЗСУ. Бо тепер кожна країна подума, чи допомагати таким ослам
05.08.2022 20:59 Відповісти
26.06.2022 выложено фото подбитого Т-72, модернизированного в Болгарии. имперская разведка типа не в курсе про поставки).
05.08.2022 21:06 Відповісти
Volodymyr Harets

@VHarets

·

https://twitter.com/VHarets/status/1555499476021813248 7 ч

35 країн світу підписали загальну заяву, в якій вимагають відсторонення російських та білоруських спортсменів від усіх спортивних змагань.
Вгадаєте, якої країни та якого міністра спорту немає серед підписантів? Це піздєц. Гутцайт та Бубка

05.08.2022 21:00 Відповісти
Один конченный зрадофил блохер написал всякую дичь о том, о чем понятия неимеет, вторые сразу кричат зрада. На сколько же тупо и примитивно.

Пс нераспространяй то, в чем неразобрался, неокажешся в глупой ситуации.
05.08.2022 21:19 Відповісти
Якщо хто не знає, болгари до сих пір пам'ятають Київського князя, його доброту і плату данини яка була побожною! І дуже тішилися протекторатом Києвської метрополії і коли османи прийшли підкорювати болгар ті чинили дуже сильний опір , адже знали , що ніколи вже не буде такої свободи як раніше .
(кацапа фашиста ще не існувало)
05.08.2022 21:01 Відповісти
Хіба князь Святослав не робив набігів на болгар і підкорив частину Болгаріï? Але потім воював разом з ними проти візантійців...
показати весь коментар
05.08.2022 22:22 Відповісти
05.08.2022 21:03 Відповісти
05.08.2022 21:05 Відповісти
Молодці
05.08.2022 21:06 Відповісти
Болгарія не сама заможня країна ЕС в 2004 вступила в НАТО а в 2007 в ЕС. І не треба розповідати що в Україні корупція і її не візьмуть до ЕС . Болгарія із корупцією вступила в НАТО і ЕС. Адже недоліки повинні усуватися вже на місці - сама Україна чк і Болгарія не зможе позбутися корупції. Тож чому Україна не може вступити в ЕС? це так російські пропагандисти розповідають? А взагалі українсько-болгарські відносини вперше почалися 1812 році після російсько -турецької війни і болгари почали селитися в Буджаку. А також в 1996 році було підписано ряд двосторонніх документів сфері військового співробітництва. Україна завжди вибудовувала гарні відносини з країнами Европи.
05.08.2022 21:08 Відповісти
Я про це знав ще в червні. В Болгарії декілька заводів виробляють снаряди для Градів та 152-мм снаряди для радянських артсистем. Тоді на болгарських сайтах писали, що кожну ніч вилітає 4-8 транспортних літаків з аеродромів Бургаса і Софії до Жешува. Тому проросійські сили і постаралися відправити уряд Петкова у відставку
05.08.2022 21:10 Відповісти
Так эти заводы частные, насколько я знаю. Там какого-то оружейника. Отставка Петкова вряд ли повлияют на поставки БК, скорее там вопрос газа и интерконнекта с Азейрбаджана русне поперед горла стала.
06.08.2022 04:04 Відповісти
Болгаробандерівці
05.08.2022 21:13 Відповісти
Читайте до кінця. Можна багато казати про "який кретин вирішив це розпатякати?", але той, хто вміє думати, розуміє, що таку таємницю зберігати декілька місяців неможливо. Ешелони йдуть залізницею, це бачить велика кількість людей і хтось, навіть не зрадник, щось та й напише у соцмережах і це буде носити масовий характер. АЛЕ!!! Ця інфа просочиться до рашен-суспільства, від якого таку інфу рос-влада приховуватиме повністю. І дехто з рашенів зрозуміє, що мʼясо - це не тільки "мʼясо" у повідомленнях українських громадян, а це і є насправді ті російські солдатики, які є "фішками у казино" для керівництва ерефії. Витратив фішки - купить у касі ще.
05.08.2022 21:17 Відповісти
А для чого інфу зливати в інтернет, якщо це таємно?...
05.08.2022 21:17 Відповісти
Тому що в Болгарії уряд, що постачав зброю, відправили у відставку і назначили нові вибори, а міністр з технічного уряду спішить звинуватити попередників в "таємному постачанні зброї"
05.08.2022 21:26 Відповісти
Таємно було до 30 червня.
06.08.2022 20:36 Відповісти
Ще більше захотів ,,цаци,,
05.08.2022 21:28 Відповісти
Таємно передаю болгарам привіт і висилаю УНІАН таємний діагноз : ви дебіли бл
05.08.2022 21:40 Відповісти
Працювала в Албені,Болгарія,2018 рік.
Мені пише болгарка-колега до сих пір!
Переживає,молиться...наші брати.
Ця стаття мене розтрогала до сліз....
05.08.2022 21:57 Відповісти
Ну і нах про це теревеніти?
05.08.2022 21:58 Відповісти
да убагойтеся вже. якщо зброю вже поставили, то яка ризниця розпатякав хтось чи ні.
05.08.2022 22:04 Відповісти
Болгарам щира подяка за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
05.08.2022 22:32 Відповісти
Видно дуже "таємно", раз про це тут написали...
05.08.2022 23:10 Відповісти
Ну й що далі ? Дали, дякуємо, нахера про це патякати ?
05.08.2022 23:57 Відповісти
Дякуем братушки!Это третья война, в которой Болгария против ПаРаши!
06.08.2022 01:37 Відповісти
Прочитав статтю Сміяться хочеться! Розкрито "таємницю мадрідського двору"!!! "Таємні поставки зброї"! "Змова Фіаско в Генуї"!!! А подумать головою нема бажання? Навіщо налагоджувать логістичний ланцюг з Болгарії в Україну через ту ж Румунію, коли вже існує налагоджений - через Польщу? На території Польщі розвернута "перевалочна база", куди надходить зброя з половини світу Звідти вона іде в Україну різними шляхами - подалі від російських засобів ураження А якщо піде через Одесу - там не тільки ракети з Криму та з ескадри Чономорської, але й ПМР з її ДРГ - "під боком" А ще - й проросійська "Гагаузія" - у Молдові А бази в Румунії нема! Та й ********** зі США і половини Європи туди перекидать важче - через Босфор не пропустять кораблі зі зброєю (а Балтика - вільна) "Логіка" і "логістика" недаром - однокорінні терміни!
06.08.2022 03:20 Відповісти
а зачем в польшу если гроница рядом..а там же ватное приденстровье..агенты пынина..
06.08.2022 09:05 Відповісти
Замечательно! Ни для кого не секрет, что военные заводы в Болгарии работают в полную силу на Украину.
06.08.2022 10:06 Відповісти
 
 