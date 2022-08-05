Болгарія таємно через Польщу відправила в Україну 4200 тонн зброї
За перші чотири місяці від початку війни до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро.
Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що його країна надає військову підтримку Україні. Мова йде про 4200 тонн зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – заявив болгарський чиновник.
Він додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.
Весною парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах. У червні прем'єр-міністр Болгарії відмовився постачати Україні озброєння для захисту від Російської Федерації.
За нашата и вашата свобода!
https://www.9tv.co.il/Author?id=2252
Бывшая глава МИДа Австрии Карин Кнайсль рассказала в https://pressefreiheit.rtde.live/europa/145205-mit-geheimdienstmethoden-ins-exil-getrieben/ интервью российскому телеканалу RT DE , как подвергалась преследованиям в Европе из-за своих связей с РФ. Ей угрожали расправой как в родной Австрии, так и позже в Германии и во Франции. В результате бывшей министрессе пришлось перебраться в Ливан.
"С 2020 года я подвергалась нападкам: меня называли русской свиньей, проституткой и путинской шлюхой, угрожали вспороть и закопать заживо", - рассказала она. По ее словам, угрозы приходили в основном на электронную почту, но иногда оказывались и в обычном почтовом ящике. Но полиция европейских стран не обращала на это внимания, пожаловалась Кнайсль российским журналистам.
Напомним, в начале июля Кнайсль https://www.9tv.co.il/item/46978 покинула страну из-за угроз расправы. Позже в интервью гонконгскому изданию "Азия таймс" она https://asiatimes.com/2022/07/the-future-of-europe-in-a-changing-world/ заявила , что Европу из-за невежества ждет закат. "Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием "Реквием по Европе", потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует", - сказала она.
Говоря о российско-европейских отношениях, Кнайсль отметила, что лидеры ЕС из-за "невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии".
Кнайсль в 2017 году вступила в должность главы австрийского МИДа. В августе 2018 году она танцевала на собственной свадьбе с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне церемонии бракосочетания депутат Европарламента от Партии зеленых Мишель Раймон https://archive.9tv.co.il/news/2018/08/18/261060.html призвал министрессу уйти в отставку. Он назвал главу Кремля "самым агрессивным внешнеполитическим противником Европейского союза".
"На этом фоне не только приглашение Путину было бы неприемлемым - даже простое кокетство с ним", - заявил Раймон.
3 июня 2019 года после отставки канцлера Себастьяна Курца Кнайсль не получила никакого назначения в новом правительстве Австрии. Годом позже она https://www.9tv.co.il/item/30538 вошла в совет директоров "Роснефти" .
23 мая этого года она https://www.9tv.co.il/item/45387 следом за бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером и главным лоббистом газопровода "Северный поток - 2" в Германии Маттиасом Варнигом покинула совет директоров российской государственной корпорации. Это произошло после призыва Европарламента включить европейских политиков, поддерживающих "слишком тесные связи с РФ", в санкционный список Евросоюза.
Мені пише болгарка-колега до сих пір!
Переживає,молиться...наші брати.
Ця стаття мене розтрогала до сліз....