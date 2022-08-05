Болгарія таємно через Польщу відправила в Україну 4200 тонн зброї

За перші чотири місяці від початку війни до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро.

Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що його країна надає військову підтримку Україні. Мова йде про 4200 тонн зброї, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", – заявив болгарський чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Болгарії вибухнув та загорівся склад боєприпасів для країн Африки. Можливо, через дії агентів РФ (оновлено)

Він додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.

Весною парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах. У червні прем'єр-міністр Болгарії відмовився постачати Україні озброєння для захисту від Російської Федерації.