США готовят для Украины пакет военной помощи на $1 млрд, - Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиарда долларов, в который будут входить боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные средства.
Об этом агентству Reuters рассказали в пятницу три информированных источника, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Ожидается, что пакет военной помощи США в Украине будет объявлен уже в понедельник, 8 августа. Его содержание еще может измениться, но в настоящее время в него входят боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
По данным Reuters, новый пакет является результатом недавнего решения Пентагона разрешить украинцам получать медицинскую помощь в военном госпитале США в Германии вблизи авиабазы Рамштайн.
Соединенные Штаты отправили в Украину 16 HIMARS, а 1 июля пообещали отправить две зенитно-ракетные системы NASAMS. Кроме того, ранее Штаты передали Украине 200 бронетранспортеров М113.
В прошлый понедельник Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 550 миллионов долларов, в том числе дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS).
Общая сумма военной помощи США в Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет 8,8 миллиарда долларов.
Тобто, одними Атакамс ситий не будеш
А для этого в Украине нет ни материально технической базы, ни специалистов.
И обучить ремонтников по "Абрамсу" намного тяжелоее чем экипаж танка воевать. Поэтому и ищут для Украины по всему Миру "советские" танковые системы.
Основна проблема України у цій війні - це відсутність поставок західними союзниками і партнерами достатньої кількості необхідної зброї, яку вони могли і хотіли б надати, якби не деякі але.
Як стверджують західні ЗМІ, - виразники настроїв західного істеблішменту, про які вам не скажуть прямо в лице на офіційному дипломатичному рівні, це глибока недовіра до керівництва України, зрада досягнутих домовленостей, корупція, обман. Наша нав'язана з-за поребрика, зрадницька і фейкова влада, яка дорвалася до корита через масові фальсифікації явки та підбиття підсумків результатів виборів, воліла б краще з рашистами домовитись і «сойтісь пасєрєдінє» аніж із західними союзниками і партнерами України.
У такому разі, ніхто не довірить Україні таку кількість західної зброї, ризик «злиття» якої рашистам зросте у геометричній прогресії, у десятки чи сотні разів.
Це дало б змогу надати Україні реально "до 50" екземплярів М142/М270. Та дозволило би використовувати їх реально в режимі "1-2 пакета кожною установкою кожен день". І цілями би цих ракет були б навіть окремі танки та взводні групи, а не тільки "склади, штаби та нафтобази".
А хто не бачив, як хаймарс вражає осколковим зарядом "по площі", або як воно потрапляє в конкретні танки - той взагалі багато втратив...
Закупівлі 1991 373 $236,9 млн https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS#cite_note-Budget-FY93-6 [6] 1992 300 $170,9 млн 1993 340 $188,2 млн
ітого всього біля 1000 штук на США та ще декілька країн-операторів
Слава Україні ї God bless America.
Те що Украiнi штати дають зброю, це для США маленька краплина в морi проблем в свiтi з якими ми взаемодiемо, i не по цьому судити президента чи його офiс. Для вас ця вiйна все, для американцiв... вони про Украiну навiть не думають, хiба що в новинах там щось проскочить, тодi вони похитають головою i скажуть, от так бiда... просто краплина в морi.
Зброю вам дае не Бiден. Вiн ледве свое iм"я памятае або де знаходиться. Зброю вам дае краiна.
Чи була би вiйна якби клоун Трамп був при владi? Хто його знае, але скорiш всього нi... але тiльки при його владi... Потiм все одно був би лiвий президент... i вiйна певно була б, просто пiзнiше. При владi Трампа США процвiтали, i в свiтi панувала вiдносна тишина, нiхто Трампа особисто не любив але проти нього нiхто i не сiпався, бо вiн зразу давав по носi всiм... жорстко... Европа, Китай, Iран... навiть П.Корея тихенько сидiла i не звякала своiми ракетами. Трамп може проблеми не рiшав а заморожував, але свiт був набагато кращий за його рокiв, а сама Америка процвiтала. Гiрше точно не було нiкому тут, в Америцi. Тому що президента роль - дбати про свою краiну а не про iншi. Нагадаю що в 2014му при владi були тi ж самi лiвi на чолi з бездухим Обамою i були кризи за кризами i ваш Донбас, бо нiхто Обаму не поважав. Те що лiвi iстерикують безкiнечно i кидаються гiмняшками у всi сторони як Росiя ракетами, ну вони такими завжди були.
До чого я веду, зброю вам дадуть хто б не був президентом у нас, не переживайте. Просто якщо не знаете i не розумiете нiчого про полiтику iншоi краiни, не гадьте на неi будь-ласка.
Війна, і час, коли її було розпочато, пов'язані безліччю факторів. Головними з яких є особисті уявлення ***** про ймовірний театр бойових дій. Зокрема і міжнародний. За фактом його уявлення не співпали з реальністю. Хоча очікувалось, що буде так, як ви написали. Лівий президент США, що "ледве свое iм"я памятае". Енергетична криза і схильність до vraie politique в Європі. Відмова української влади від спийняття реальності, зокрема, зневага до 200 тисячного війська на кордоні. Тож, мабуть, умови видавалися сприятливими. А от вийшло так, що сприйняття було поверхневим, і тому помилковим. Карла знехтував незрозумілими для нього речами. Місцем українського суспільства. Вагою цінностей серед зиску для європейського. Значенням американських інституцій поряд з президентською вертикаллю. Чи було б рішення таким за Трампа, невідомо. Думка, що ні - є спекулятивною. Натомість, Трамп висловився, як би він діяв. І це вже його власна ревльна заява.
Щодо рейтингів, то вони радше не відображають чесноти і спроможність політикуму. В складних умовах - майже ніколи. В Україні, он, на противагу штатам, - рейтинг президента зашкалює, хоча саме він нехтував підготовкою до очікуваної війни. відмовився від завчасної мобілізації і хоча б часткової евакуації цивільних. Та й під час війни з'ясовує політичні стосунки і займається підпорядкуванням собі неналежних державних інституцій. А електорату до вподоби. От і ви робите висновки про економічні проблеми, та й про "політику" з побутової точки зору. Не зважаєте на тяглість економічних процесів і вплив зовнішніх факторів. Так і більшість.
Не маю наміру вас кудись перехрещувати, окрім того, щоби висловити свою думку, що Трамп - напевно, з гірших варіантів республіканців. Ліпший пристосуванець, а не правий політик. А гасла про першість Америки в цьому конкретному випадку є прикладом рафінованого популізму.
https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS Ukraine - The United States government announced the purchase of two NASAMS systems for Ukraine in July 2022, "to defend against cruise missiles and aircraft."[49][75] This procurement would take several months to finalize and will require extensive training for Ukrainian users.[76][77] On 11 July, the first NASAMS system for Ukraine has arrived in Poland from Norway. It appears to be a NASAMS II variant, it was delivered by a Ukrainian An-124.[78]
Так, вона використала власні кошти, щоб вилетіти до кордону України в Польщі, і зв'язалася з законодавцями, які колись там приєдналися до деяких їхніх зустрічей, за словами кількох джерел, знайомих із ситуацією.
Її несподівана поява, про обставини якої раніше не повідомлялося, спочатку розглядалася як бажане доповнення - хоча і незвичайне - оскільки законодавці прагнули згуртувати західну підтримку України на тлі кривавого нападу Росії на країну, що почався тижнем раніше.
Але члени, які були частиною офіційної поїздки, сказали CNN, що Спартц була «аргументованою», «звинувачувальною» і «некорисною» під час ключових зустрічей з членами НАТО, генералами і урядовцями, викликавши занепокоєння, що її присутність приносить більше шкоди, ніж користі.
……вона була просто звинувачувальною і грубою.
Войовнича риторика Спарца, спрямована проти Зеленського та його радників, розчарувала законодавців обох партій, як чиновників Білого дому, так і членів українського парламенту. Вони стурбовані тим, що вона підриває їхні зусилля, щоб залишатися єдиною за Україною в ключовий момент, і відкрито ставлять під сумнів, звідки вона отримує частину своєї інформації, згідно з інтерв'ю з більш ніж десятком законодавців, помічників та адміністративних джерел.
Навіть коли законодавці висловлюють розуміння і співчуття ситуації Спартц, трійка перших республіканців у комітеті у закордонних справах Палати представників, комітеті з розвідки Палати представників та комітеті з питань збройних сил Палати представників закликали Спартц зменшити її позицію, за словами кількох джерел, знайомих із ситуацією.
"Оскільки вона єдина член Конгресу українського походження, вона має перебільшений мегафон, перебільшений вплив", - сказала CNN представниця Елісса Слоткін, демократка з Мічигану та колишній аналітик ЦРУ. "Я думаю, що є відкрите питання, чому вона так відкрито говорить щось, що так чітко узгоджується з російськими переговорними пунктами".
CNN - проститутка американського імперіалізма
мені повірять ?
а чому я маю вірити CNN - продажній курві лєваків ?
Тепер би до них на місяць півтисячі М30 і М31, та сотні дві, краще три М31А2, щоб не економити.
Хотите, вам дадут
парабеллумТандерболт?
США не рашка, де в Кизил-Орді навіть в бойових частинах одні урали тягають на косинках інші урали
Навіть якщо кожна наявна у нас машина РСЗВ випустить на добу один єдиний пакет, без запасу, який можуть підвезти, - це 204 ракети на день, 6120 на місяць.
На 2022-й фінансовий рік США замовили для власних збройних сил 5830 штук ракет GMLRS з терміном виконання контракту весна 2024 року.
Для справки: ріічне виробництво на Lockheed Martin 9000 штук ракет GMLRS.
ми ж знаємо що є в закромах дядюшки Сема
лише на зберіганні більше 3700 Абрамс M1A1/M1A2
разом з "золотим міліардом", який нас підтримує, нас міліард 40 міліонів
Оно конечно, можно обмазываться освежающим гелем из экстракта Арестовича, но этот дешевый клоун и упоротый нарцисс несет такую чушь, что просто удивительно, что от него не тошнит еще журналистов и блогеров. По-хорошему, его надо гнать мокрыми тряпками из любого места, где он только появляется. Причем, здесь речь не только о личной неприязни к нарциссам вообще, а в том, что каждый может сопоставить его публичные заявления полмесяца или месяц назад и то, что он несет в этот самый момент, чтобы увидеть прямую противоположность его утверждениям по одному и тому же вопросу, в частности - по поводу контрнаступления.
Очевидно, что поц дает десятки, если не сотни пар прямо противоположных рассуждений, что указывает на то, что он либо неисправимый лжец, либо там что-то наподобие биполярного расстройства, в стиле Джекила и Хайда. Но скорее всего, все же - первый вариант. Его тяга к самолюбованию всеобъемлюща и ради того, чтобы оставаться в центре внимания, он будет нести полный бред с видом великого мыслителя. В общем, те, кто этим обмазываются, когда-то должны дать ответ на вопрос не о том, почему он такое делает, поскольку это - его проблемы, а почему эта чушь тебе интересна.
Ну а возвращаясь к нашей теме, даже не будучи профессиональным военным, а используя линейную логику, можно легко найти отличия между оборонительным видом боевых действий и наступательным. Оборону всегда можно осуществлять с тем или иным использованием элементов скрытности, а вот наступать прийдется практически открыто. Возможные направления наступлений довольно легко вычислить, а цели - просчитать заранее.
И в таком случае, наступающая сторона становится довольно простой добычей для авиации противника. Для того, чтобы сухопутные войска могли выполнять свои наступательные задачи, как минимум, авиацию противника надо связать средствами ПВО и собственной авиации, а как максимум, собственная авиация должна эффективно наносить тяжелые удары по противнику, вставшему в оборону. Именно поэтому нам так тяжело обороняться, поскольку мы имеем очень ограниченные возможности в плане авиации, а без ее достаточного присутствия наступление возможно, но оно будет иметь кратно большие потери, чем в случае применения авиации.
Если кто в курсе того, что сейчас происходит под Бахмутом, могут подробно рассказать о том, что такое работающая авиация противника, при отсутствии своих птичек в небе. Прямо сегодня нам оттуда писали, как работают самолеты противника и ведь там у нас крепкая оборона и есть куда укрываться. А в атаке ты либо наступаешь, либо прячешься и не наступаешь. Но Люся же у нас эксперт, каких мало, и язык у него без костей и потому оно сыплет «контрнаступлениями» и вражескими «котлами» как подросток, объевшийся зеленых абрикос и не добежавший до приличного туалета. А потом, как тот же подросток делает вид, что все это сделал кто-то другой, Бабайка например, или соседская собака. Вид это имеет позорный, но кому-то это кажется бальзамом, которым надо хорошенечко обмазаться, особенно вокруг ушей и глаз, чтобы лучше заходило.
Отсюда следует, что если командование ВСУ примерно знает, когда к нам зайдет американская авиация, то она точно не станет наступать, пока не подтянутся самолеты. Скорее всего, мы это сейчас и наблюдаем Но тем не менее, мы не знаем, что у нас появится от США в ливреях ВСУ, но тем не менее, то, что у нас есть прямо сейчас, работает все активнее ,и уже очевидно, что активность эта обусловлена тем, что наши партнеры передали нам свои самолеты, закупленные еще в совке. Это - довольно ценные активы, поскольку страны модернизировали эти машины для работы с НАТОвскими боеприпасами и в частности - с ракетами класса «воздух-воздух», которые уже имеют бортовые системы самонаведения. Именно эти машины могут работать с ракетами, работающими по принципу «выстрелили и забыл».
А ведь именно в этом было колоссальное преимущество противника, поскольку нашим летчикам надо было подсвечивать цель до самого момента попадания в нее ракеты. То есть, после выстрела наш самолет какое-то время становится крайне уязвимым, поскольку он лишен способности активно маневрировать. Или же маневрирование приведет к промаху ракеты, которых у нас и так было не слишком-то и много. И вот поставленные самолеты решили как эту проблему, так и проблему совместимости с рядом боеприпасов западных образцов. Теперь их можно снабжать ракетами в приличном количестве, ну а точность работы этими ракетами становится совершенно другой.
Но пока мы не получили американские или европейские самолеты, даже такие аэропланы делают большое дело и благодарность за них имеет особенное свойство, в наших реалиях. Ну а теперь - немного географии. Уверен, что если сейчас перед коллегами разложить карту Европы и предложить ткнуть в то место, где расположена Северная Македония, половина коллег это сделают с большим трудом, внимательно рассматривая очертания границ. Ну а когда эта страна будет обнаружена, то наверное, каждый согласится с тем, что это - совсем крохотная страна, которую легко было не заметить даже на крупномасштабной карте.
И тем не менее, эта страна поставила нам три десятка танков Т-72А и между прочим, еще никто не отменил определения танка, как вида наступательного оружия. Конечно, именно с танками нас очень выручила Польша, отдав нам около 260 модернизированных танков, но просто заметим, что Македония нам отдала практически все свои танки. Так что любая помощь, которую нам предоставляют партнеры - безусловно прекрасна, но каждая из таких поставок имеет свою, индивидуальную ценность. И вот в исполнении Македонии, она - такая.
Но эта маленькая страна решила не останавливаться на танках и вот стало известно о том, что к поставке в Украину готовятся 4 штурмовика Су-25, которые находятся в резерве с 2004 года. Это как раз те машины, которые нужны на поле боя для прикрытия наступающих, сухопутных войск. Противник тоже использует именно эти машины и они несут самые большие потери, поскольку наши военные активно и очень успешно работают по ним ПЗРК FIM-92 Stinger или PPZR Piorun. Оно конечно, если мы таки сможем получить штурмовики А-10, то это будет уже совсем другая история, но пока их нет, вот такие подарки нам нужны просто в первую очередь. С учетом того, что это - война и мы тоже несем потери, а это значит что и наши штурмовики тоже убывают, эти 4 птички прийдутся нам как раз впору.
Так что благодарим наших партнеров, по мере возможностей - помогаем нашим военным и соблюдаем информационную гигиену. К сожалению, это касается не только информационных потоков, идущих от врага, но и частично - с нашей стороны. Если бы у нас была поставлена правильная работа на информационном фронте, то вот такие Люси уже на пушечный выстрел не подходили бы к военным темам и скорее всего, были бы уже в Европе, вместе с остальными квартальными хохмачами. Ну а пока этого нет, каждый обязан соблюдать собственную информационную гигиену, больше этого делать некому.
anti-colorados
Тепер арта у них наступальна зброя і, як не прикро, досить ефективна, якщо сидіти в окопах на позиціях наче мішені і якщо немає чим відповісти.
Роль танків, які спочатку було задумано як протидію піхоті, з появою переносних протитанкових ракетних комплексів, повністю знівельована. Наразі це купа металобрухту і гроби на гусеницях
о производстве можно будет начинать думать через 600 дней. Но это не точно.
Велитенська сума - цілий лярд, а зброї - на пук...
У березні Міністр ВПС США Френк Кендалл та інші офіційні особи виклали план, який передбачав, щоб ВПС США відійшли від 150 старіючих літаків, включаючи 21 A-10 Warthogs.
А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з суворих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
Какой идиот их туда затянул?
А то тільки нам щось і колись. Дурень думкою багатіє