США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд, - Reuters

nasams

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1 мільярд доларів, до якого входитимуть боєприпаси для далекобійної зброї та броньовані медичні транспортні засоби.

Про це агенції Reuters розповіли у п’ятницю три поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Очікується, що пакет військової допомоги США Україні буде оголошено вже в понеділок, 8 серпня. Його вміст ще може змінитися, але наразі до нього входять боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болгарія таємно через Польщу відправила в Україну 4200 тонн зброї

За даними Reuters, новий пакет є результатом нещодавнього рішення Пентагону дозволити українцям отримувати медичну допомогу у військовому госпіталі США в Німеччині поблизу авіабази Рамштайн.

Наразі Сполучені Штати відправили в Україну 16 HIMARS, а 1 липня пообіцяли відправити дві зенітно-ракетні системи NASAMS. Крім того, раніше Штати передали Україні 200 бронетранспортерів М113.

Минулого понеділка Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму до 550 мільйонів доларів, зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить 8,8 мільярда доларів.

+51
Сподіваюсь сотня-друга ATACMS буде в складі цього пакету..😌😉
05.08.2022 23:17 Відповісти
+34
слава Джо і Байдену також
05.08.2022 23:12 Відповісти
+33
Ти дурпецяло?!***** активізувався коли зечмоні почали шукати мир в його баньках і замість розбудови оборони затіяли велике крадівництво. Так що вали за кацапським кораблем!
05.08.2022 23:29 Відповісти
Значит у ребят в дорогих черных костюмах из трехбуквенной организации все идет точно по плану. Thanks, guys!
05.08.2022 23:13 Відповісти
Сподіваємося. Так нам би танків, арти звичайної побільше і снарядів до неї безлімітно. Бо, як бачиш, склади горять від Himars, а русня все одно засипає наших хлопців снарядним дощем.

Тобто, одними Атакамс ситий не будеш
05.08.2022 23:23 Відповісти
Чего чего, а танков у нас достаточно, на много больше чем было до 2
05.08.2022 23:30 Відповісти
Танк это крематорий на гусеницах. Оружие прошлого...
07.08.2022 12:48 Відповісти
У нас танків і так як лайна. Гаубиці потрібні і снаряди до них.
05.08.2022 23:54 Відповісти
Американские "Абрамсы", нам не нужны сейчас. Я одного специалиста читал именно офицера танкиста. Он объяснял, помимо переучить экипажи на них. Нужно "Абрамсы" ещё и ремонтировать.
А для этого в Украине нет ни материально технической базы, ни специалистов.
И обучить ремонтников по "Абрамсу" намного тяжелоее чем экипаж танка воевать. Поэтому и ищут для Украины по всему Миру "советские" танковые системы.
06.08.2022 09:02 Відповісти
Якщо буде

Основна проблема України у цій війні - це відсутність поставок західними союзниками і партнерами достатньої кількості необхідної зброї, яку вони могли і хотіли б надати, якби не деякі але.
Як стверджують західні ЗМІ, - виразники настроїв західного істеблішменту, про які вам не скажуть прямо в лице на офіційному дипломатичному рівні, це глибока недовіра до керівництва України, зрада досягнутих домовленостей, корупція, обман. Наша нав'язана з-за поребрика, зрадницька і фейкова влада, яка дорвалася до корита через масові фальсифікації явки та підбиття підсумків результатів виборів, воліла б краще з рашистами домовитись і «сойтісь пасєрєдінє» аніж із західними союзниками і партнерами України.
У такому разі, ніхто не довірить Україні таку кількість західної зброї, ризик «злиття» якої рашистам зросте у геометричній прогресії, у десятки чи сотні разів.
06.08.2022 09:19 Відповісти
Було б непогано, але 150 штучок - не дуже критично для фронту загалом. Значно кращою була б новина "США домовились з виробником ракет М30А2/М31А2 щодо збільшення виробництва у 5 разів".

Це дало б змогу надати Україні реально "до 50" екземплярів М142/М270. Та дозволило би використовувати їх реально в режимі "1-2 пакета кожною установкою кожен день". І цілями би цих ракет були б навіть окремі танки та взводні групи, а не тільки "склади, штаби та нафтобази".

А хто не бачив, як хаймарс вражає осколковим зарядом "по площі", або як воно потрапляє в конкретні танки - той взагалі багато втратив...
06.08.2022 00:20 Відповісти
перед тим як сподіватись на сотню АТАКАМСів, подивіться "матчасть"

Закупівлі 1991 373 $236,9 млн https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS#cite_note-Budget-FY93-6 [6] 1992 300 $170,9 млн 1993 340 $188,2 млн

ітого всього біля 1000 штук на США та ще декілька країн-операторів
06.08.2022 03:08 Відповісти
Сідай 2, тільки офіційно 4800 ракет, плюс нові модифікації на 500 км .
06.08.2022 14:59 Відповісти
Добре що в 2020 році народ США одумався та обрав не клоуна, а нормального президента, а то якби був Трамп то України вже б нк було. Сподіваюсь що і у нас одумаються і виженуть нах клоуна як вигнали Трампа
05.08.2022 23:21 Відповісти
Коли був Трамп то путін сидів тихо і не рипався. Як прийшов байден то путін тут же активізувався і почав проводити навчання на кордоні.
05.08.2022 23:22 Відповісти
Тому що, ***** сидів в бункері цілий ковідний рік. А до цього був Порошенко у нас. Оманські переговори відбулися на початку 2020 і хтозна як би все було, якби в березні не стався ковід.
05.08.2022 23:27 Відповісти
Последний высер Трумпа - Украина должна была согласиться на территориальные потери и принять от ***** гарантии безопасности, и войны бы не было.
05.08.2022 23:29 Відповісти
Ти дурпецяло?!***** активізувався коли зечмоні почали шукати мир в його баньках і замість розбудови оборони затіяли велике крадівництво. Так що вали за кацапським кораблем!
05.08.2022 23:29 Відповісти
Дурень ти грицю, ой дурень. Добре що таких екcпердів як ти стає все меньше і меньше. Якби там не було, а українське суспільство потрохи виздоровлює і добре розуміє хто є хто.
Слава Україні ї God bless America.
06.08.2022 00:31 Відповісти
як завжди з конопель ... несе муйню
06.08.2022 03:10 Відповісти
Іван Гриць, як Пилип з конопель
06.08.2022 21:48 Відповісти
Дурний однобокий коментар. Ви в США не проживаете тому не маете нi найменшого поняття про що говорите. Бiден - найгiрший, найслабкiший президент якщо не в iсторii США то за останнi пiвстолiття, Обама №2. За iх правлiння сила США на мiжнародному рiвнi стрiмко падала i далi падае. А за ними економiка, стабiльнiсть i все решта. В Бiдена рейтинги навiть серед своiх зараз нижчi нiж в будь якого президента за довгий час... Я тут живу. Вам про це не пишуть. Або перекладають з "лiвоi" преси/ТБ... тут 99% преси i ТВ контролюеться лiвими тому що вам кормлять, це те що лiвi вирiшують що вiвцi повиннi думати.

Те що Украiнi штати дають зброю, це для США маленька краплина в морi проблем в свiтi з якими ми взаемодiемо, i не по цьому судити президента чи його офiс. Для вас ця вiйна все, для американцiв... вони про Украiну навiть не думають, хiба що в новинах там щось проскочить, тодi вони похитають головою i скажуть, от так бiда... просто краплина в морi.

Зброю вам дае не Бiден. Вiн ледве свое iм"я памятае або де знаходиться. Зброю вам дае краiна.

Чи була би вiйна якби клоун Трамп був при владi? Хто його знае, але скорiш всього нi... але тiльки при його владi... Потiм все одно був би лiвий президент... i вiйна певно була б, просто пiзнiше. При владi Трампа США процвiтали, i в свiтi панувала вiдносна тишина, нiхто Трампа особисто не любив але проти нього нiхто i не сiпався, бо вiн зразу давав по носi всiм... жорстко... Европа, Китай, Iран... навiть П.Корея тихенько сидiла i не звякала своiми ракетами. Трамп може проблеми не рiшав а заморожував, але свiт був набагато кращий за його рокiв, а сама Америка процвiтала. Гiрше точно не було нiкому тут, в Америцi. Тому що президента роль - дбати про свою краiну а не про iншi. Нагадаю що в 2014му при владi були тi ж самi лiвi на чолi з бездухим Обамою i були кризи за кризами i ваш Донбас, бо нiхто Обаму не поважав. Те що лiвi iстерикують безкiнечно i кидаються гiмняшками у всi сторони як Росiя ракетами, ну вони такими завжди були.

До чого я веду, зброю вам дадуть хто б не був президентом у нас, не переживайте. Просто якщо не знаете i не розумiете нiчого про полiтику iншоi краiни, не гадьте на неi будь-ласка.
06.08.2022 02:50 Відповісти
Тому я всім, хто горлопенить, звертаючись до Заходу (в т.ч. і до США), що надають мало зброї, або обурюються, що не надають "щось-там" на дистанцію до 300км, відповідаю - подякуйте, що взагалі "щось" дають, а питання, - чого у нас немає зброї, задавайте краще нашій Владі, яка до 24го нічого не зробила для підвищення оброноздатності України!
06.08.2022 16:59 Відповісти
Ви маркуєте допис тим, що мовляв проживаєте в США. Так це чи ні, "хто його знае". Проте саме це робить не вас експертом.
Війна, і час, коли її було розпочато, пов'язані безліччю факторів. Головними з яких є особисті уявлення ***** про ймовірний театр бойових дій. Зокрема і міжнародний. За фактом його уявлення не співпали з реальністю. Хоча очікувалось, що буде так, як ви написали. Лівий президент США, що "ледве свое iм"я памятае". Енергетична криза і схильність до vraie politique в Європі. Відмова української влади від спийняття реальності, зокрема, зневага до 200 тисячного війська на кордоні. Тож, мабуть, умови видавалися сприятливими. А от вийшло так, що сприйняття було поверхневим, і тому помилковим. Карла знехтував незрозумілими для нього речами. Місцем українського суспільства. Вагою цінностей серед зиску для європейського. Значенням американських інституцій поряд з президентською вертикаллю. Чи було б рішення таким за Трампа, невідомо. Думка, що ні - є спекулятивною. Натомість, Трамп висловився, як би він діяв. І це вже його власна ревльна заява.

Щодо рейтингів, то вони радше не відображають чесноти і спроможність політикуму. В складних умовах - майже ніколи. В Україні, он, на противагу штатам, - рейтинг президента зашкалює, хоча саме він нехтував підготовкою до очікуваної війни. відмовився від завчасної мобілізації і хоча б часткової евакуації цивільних. Та й під час війни з'ясовує політичні стосунки і займається підпорядкуванням собі неналежних державних інституцій. А електорату до вподоби. От і ви робите висновки про економічні проблеми, та й про "політику" з побутової точки зору. Не зважаєте на тяглість економічних процесів і вплив зовнішніх факторів. Так і більшість.
Не маю наміру вас кудись перехрещувати, окрім того, щоби висловити свою думку, що Трамп - напевно, з гірших варіантів республіканців. Ліпший пристосуванець, а не правий політик. А гасла про першість Америки в цьому конкретному випадку є прикладом рафінованого популізму.
07.08.2022 03:51 Відповісти
чего-то нет САУ и гаубиц опять
05.08.2022 23:22 Відповісти
Главное ,чтобы ATACMS в этот пакет наконец включили и поставили
05.08.2022 23:26 Відповісти
Обеспечивать уже полученные системы боеприпасами сейчас наиболее важно.
05.08.2022 23:30 Відповісти
та Lockheed Martin и так на ушах стоит. А еще надо отгрузить Сингапуру и Египту. Ну, кроме собственных нужд для Пентагона.
05.08.2022 23:41 Відповісти
Подозреваю, что еще и европейские орудия приходится кормить штатовскими боеприпасами.
06.08.2022 02:22 Відповісти
Вики пишет, шо NASAMS уже должны быть в Украине.
https://en.wikipedia.org/wiki/NASAMS Ukraine - The United States government announced the purchase of two NASAMS systems for Ukraine in July 2022, "to defend against cruise missiles and aircraft."[49][75] This procurement would take several months to finalize and will require extensive training for Ukrainian users.[76][77] On 11 July, the first NASAMS system for Ukraine has arrived in Poland from Norway. It appears to be a NASAMS II variant, it was delivered by a Ukrainian An-124.[78]
05.08.2022 23:27 Відповісти
тролят кацапов.
05.08.2022 23:31 Відповісти
Збиття 7 з 8 ракет х101 не випадковість
06.08.2022 09:22 Відповісти
Спартц, перша членкиня Конгресу США українського походження та відверта адвокатка рідної країни, висловила зацікавленість у приєднанні до делегації Конгресу, але не була запрошена до поїздки, яка складалася переважно з членів Комітету у закордонних справах Палати представників, комісії, членом якої Спартц не є.

Так, вона використала власні кошти, щоб вилетіти до кордону України в Польщі, і зв'язалася з законодавцями, які колись там приєдналися до деяких їхніх зустрічей, за словами кількох джерел, знайомих із ситуацією.

Її несподівана поява, про обставини якої раніше не повідомлялося, спочатку розглядалася як бажане доповнення - хоча і незвичайне - оскільки законодавці прагнули згуртувати західну підтримку України на тлі кривавого нападу Росії на країну, що почався тижнем раніше.

Але члени, які були частиною офіційної поїздки, сказали CNN, що Спартц була «аргументованою», «звинувачувальною» і «некорисною» під час ключових зустрічей з членами НАТО, генералами і урядовцями, викликавши занепокоєння, що її присутність приносить більше шкоди, ніж користі.

……вона була просто звинувачувальною і грубою.

Войовнича риторика Спарца, спрямована проти Зеленського та його радників, розчарувала законодавців обох партій, як чиновників Білого дому, так і членів українського парламенту. Вони стурбовані тим, що вона підриває їхні зусилля, щоб залишатися єдиною за Україною в ключовий момент, і відкрито ставлять під сумнів, звідки вона отримує частину своєї інформації, згідно з інтерв'ю з більш ніж десятком законодавців, помічників та адміністративних джерел.

Навіть коли законодавці висловлюють розуміння і співчуття ситуації Спартц, трійка перших республіканців у комітеті у закордонних справах Палати представників, комітеті з розвідки Палати представників та комітеті з питань збройних сил Палати представників закликали Спартц зменшити її позицію, за словами кількох джерел, знайомих із ситуацією.

"Оскільки вона єдина член Конгресу українського походження, вона має перебільшений мегафон, перебільшений вплив", - сказала CNN представниця Елісса Слоткін, демократка з Мічигану та колишній аналітик ЦРУ. "Я думаю, що є відкрите питання, чому вона так відкрито говорить щось, що так чітко узгоджується з російськими переговорними пунктами".

CNN
05.08.2022 23:28 Відповісти
А у вас є аргументи на захист зеленої влади в питаннях підготовки до вторгнення мордору? Що на вашу думку Спартц висловлювала проти боротьби Українців за незалежність?Ті перепечатки висловлювань когось про що не є вагомим аргументом. А в мене є підозра що ви мацковська "консерва". Чи не так?
05.08.2022 23:37 Відповісти
воно просто тупа зечмоня, яка не бачить різницю між висловлюванням Спартс і Amnesty International. Воно "думає", що перше і друге однаково шкодить Україні.
06.08.2022 11:54 Відповісти
а я скажу, що

CNN - проститутка американського імперіалізма

мені повірять ?
а чому я маю вірити CNN - продажній курві лєваків ?
06.08.2022 03:16 Відповісти
Ответь пожалуйста, что такое с твоей точки зрения "американский империализм"?
06.08.2022 09:20 Відповісти
Вибачте, пане, але, коли читаю чи чую про якісь ізми, то бачу геноцид, тероризм, голодомор(карочє, міровую рєвалюцію і сіонізм)
06.08.2022 22:05 Відповісти
Разом з MARS 2\LRU, що прибули з Німеччини, та британськими і норвезькими М270В1 виходить 25 пускових високоточної зброї. Непогано, непогано.
Тепер би до них на місяць півтисячі М30 і М31, та сотні дві, краще три М31А2, щоб не економити.
05.08.2022 23:29 Відповісти
05.08.2022 23:29 Відповісти
Чесно кажучи для конфлікту такої інтенсивності це замало, нам такі пакети потрібні кожен день, а не раз на місяць. І не треба про включати станки, це вже не спрацює, зараз при найменшій підозрі вже прилитить крилата ракета.
05.08.2022 23:31 Відповісти
нема у США стільки снарядів, щоб нам давати такі пакети кожен день.
06.08.2022 00:23 Відповісти
Снаряди в них тільки допоміжна зброя, бо в США є бомби - дуже багато якісних точних бомб і всі проблеми вирішує авіація.
06.08.2022 01:15 Відповісти
Немає на складах у мирний час. Запустять масове виробництво, якщо вже не запустили, то все з'явиться
06.08.2022 09:26 Відповісти
Запуск займає рік-два...
06.08.2022 10:15 Відповісти
Ми повинні перемогти ще й тому що всі витрати і борги які ми беремо для перемоги ми повісимо в якості репарацій і контрибуцій на кацапів. Де факто ми вбиваємо їх за їхні ж гроші. І це кайф. "Морожено!"
05.08.2022 23:31 Відповісти
далекобійни ракети, ппо в авіацію пліз
05.08.2022 23:35 Відповісти
США со складов берет вооружения и оно уже оплачено, почему они говорят, что деньги еще выделяют??? У США склады вооружениями забиты. Там целые кладбища огромнейшие самолетов и т.п. Почему США просто со складов не берет вооружения и не доставляет их на передовую??? зачем придумывать вот эту всю чушь с выделили миллиард и т.п. Просто возьмите со складов и дайте Украине, потому что вооружения просто там сгниют, а тут они спасут людей и помогут защититься от орды.
05.08.2022 23:37 Відповісти
выпейте валерьянки и успокойтесь. Кладбища там есть, вооружения мало, самим не хватает, а боеприпасов еще меньше. А еще наших людей надо учить, а тех, кто хочет, и главное может - не так много. А это не недели, а месяцы обучения (авиацию и морфлот сюда не учитываем - там всё сложнее).
Хотите, вам дадут парабеллумТандерболт?
06.08.2022 00:16 Відповісти
Питаєш чому так діє США ? Та тому що це не Україна ! Все те що коштує певні гроші повинне бути за свою вартість продане , а МО США повинне за отримані від продажу кошти мати можливість придбати рівноцінне озброєння або більш якісне на заміну проданого . Саме так , а не так як у нас - розкрадене або перепродане за три гривні офіційно і за палаци у Кончі Заспі нелегально . Якби такий порядок існував в Україні , то ми б сьогодні не старцювали по світу випрошуючи зброю і ********** , а не знали б куди їх дівати (( Може ти колись чув вислів - "Гроші ******* рахунок " ? Так от - для американців це аксіома , а для тих хто Україною керував і продовжує керувати - головний біль як їх украсти (( А ти "просто візьміть із складів" пропонуєш (( то візьми із своїх , хто тобі не дає (( В курсі що навіть після лютого 2022 зелебобики подали список на продаж " надлишкового майна" збройних сил ? Уяви - 2022 рік , вісім років і п"ять місяців іде повномасштабна війна , а вони "надлишкове майно" у армії знайшли ((
06.08.2022 00:26 Відповісти
толик шарий рассказал?
06.08.2022 04:34 Відповісти
тобі з кладбища, чи із бази зберігання з повним техосмотром та ремонтом ?

США не рашка, де в Кизил-Орді навіть в бойових частинах одні урали тягають на косинках інші урали
06.08.2022 03:20 Відповісти
крапля камінь точе
05.08.2022 23:41 Відповісти
Дай більше , я не заперечуватиму )) Ботику ! Чому так пізно зареєструвався ? На кого пашеш ? ))
06.08.2022 00:28 Відповісти
а ссыкотно, да?
06.08.2022 04:35 Відповісти
Спасибо США!
05.08.2022 23:42 Відповісти
Новий шедевр від невідомого поета https://m.youtube.com/watch?v=dTZ6pqG6I2s
05.08.2022 23:43 Відповісти
Дякую
06.08.2022 22:17 Відповісти
трохи арифметики для диванних подоляків штибу "дайте нам 300 хаймарсів".
Навіть якщо кожна наявна у нас машина РСЗВ випустить на добу один єдиний пакет, без запасу, який можуть підвезти, - це 204 ракети на день, 6120 на місяць.
На 2022-й фінансовий рік США замовили для власних збройних сил 5830 штук ракет GMLRS з терміном виконання контракту весна 2024 року.
Для справки: ріічне виробництво на Lockheed Martin 9000 штук ракет GMLRS.
06.08.2022 00:04 Відповісти
В США всего где-то около 500 HIMARS
06.08.2022 09:06 Відповісти
брехня 2000
07.08.2022 22:11 Відповісти
Як не прикро, але касаби про це знали
06.08.2022 22:19 Відповісти
Історія повторюється, все, як було з Японією в Другу Світову. США, фактично, протистоять засраші, хоч не готові до цього їх ВПК. Військова машина США розкрутиться і засраша перестане існувати, але скільки найкращих синів України поляже...
06.08.2022 22:31 Відповісти
50 броньованих медичних транспортних засобів M113 Джерело:
06.08.2022 00:23 Відповісти
це гарно, але якщо ще б підкинули кілька сотен М113 для піхоти і сотню Абрамчиків було б взагалі чудово !
ми ж знаємо що є в закромах дядюшки Сема
лише на зберіганні більше 3700 Абрамс M1A1/M1A2
06.08.2022 03:37 Відповісти
А ремонтировать в Украине Абрамс кто будет? Где материально техническая база? Специалисты?
06.08.2022 09:07 Відповісти
06.08.2022 00:26 Відповісти
я вот теж думаю так як серби про рашку:

разом з "золотим міліардом", який нас підтримує, нас міліард 40 міліонів
06.08.2022 03:22 Відповісти
После того, как Конгресс США проголосовал за выделение дополнительных 100 миллионов долларов для подготовки пилотов и персонала ВВС Украины для овладения техникой эксплуатации современных американских самолетов, сам собой отпал вопрос о том, поставят ли нам США боевую авиацию. Теперь вопрос звучит иначе, а именно: «Когда в нашем небе мы сможем увидеть самолеты категорий A и F?» Между прочим, что-то нам подсказывает, что именно к тому времени надо отнести и любые рассуждения о контрнаступлении.

Оно конечно, можно обмазываться освежающим гелем из экстракта Арестовича, но этот дешевый клоун и упоротый нарцисс несет такую чушь, что просто удивительно, что от него не тошнит еще журналистов и блогеров. По-хорошему, его надо гнать мокрыми тряпками из любого места, где он только появляется. Причем, здесь речь не только о личной неприязни к нарциссам вообще, а в том, что каждый может сопоставить его публичные заявления полмесяца или месяц назад и то, что он несет в этот самый момент, чтобы увидеть прямую противоположность его утверждениям по одному и тому же вопросу, в частности - по поводу контрнаступления.

Очевидно, что поц дает десятки, если не сотни пар прямо противоположных рассуждений, что указывает на то, что он либо неисправимый лжец, либо там что-то наподобие биполярного расстройства, в стиле Джекила и Хайда. Но скорее всего, все же - первый вариант. Его тяга к самолюбованию всеобъемлюща и ради того, чтобы оставаться в центре внимания, он будет нести полный бред с видом великого мыслителя. В общем, те, кто этим обмазываются, когда-то должны дать ответ на вопрос не о том, почему он такое делает, поскольку это - его проблемы, а почему эта чушь тебе интересна.

Ну а возвращаясь к нашей теме, даже не будучи профессиональным военным, а используя линейную логику, можно легко найти отличия между оборонительным видом боевых действий и наступательным. Оборону всегда можно осуществлять с тем или иным использованием элементов скрытности, а вот наступать прийдется практически открыто. Возможные направления наступлений довольно легко вычислить, а цели - просчитать заранее.

И в таком случае, наступающая сторона становится довольно простой добычей для авиации противника. Для того, чтобы сухопутные войска могли выполнять свои наступательные задачи, как минимум, авиацию противника надо связать средствами ПВО и собственной авиации, а как максимум, собственная авиация должна эффективно наносить тяжелые удары по противнику, вставшему в оборону. Именно поэтому нам так тяжело обороняться, поскольку мы имеем очень ограниченные возможности в плане авиации, а без ее достаточного присутствия наступление возможно, но оно будет иметь кратно большие потери, чем в случае применения авиации.

Если кто в курсе того, что сейчас происходит под Бахмутом, могут подробно рассказать о том, что такое работающая авиация противника, при отсутствии своих птичек в небе. Прямо сегодня нам оттуда писали, как работают самолеты противника и ведь там у нас крепкая оборона и есть куда укрываться. А в атаке ты либо наступаешь, либо прячешься и не наступаешь. Но Люся же у нас эксперт, каких мало, и язык у него без костей и потому оно сыплет «контрнаступлениями» и вражескими «котлами» как подросток, объевшийся зеленых абрикос и не добежавший до приличного туалета. А потом, как тот же подросток делает вид, что все это сделал кто-то другой, Бабайка например, или соседская собака. Вид это имеет позорный, но кому-то это кажется бальзамом, которым надо хорошенечко обмазаться, особенно вокруг ушей и глаз, чтобы лучше заходило.

Отсюда следует, что если командование ВСУ примерно знает, когда к нам зайдет американская авиация, то она точно не станет наступать, пока не подтянутся самолеты. Скорее всего, мы это сейчас и наблюдаем Но тем не менее, мы не знаем, что у нас появится от США в ливреях ВСУ, но тем не менее, то, что у нас есть прямо сейчас, работает все активнее ,и уже очевидно, что активность эта обусловлена тем, что наши партнеры передали нам свои самолеты, закупленные еще в совке. Это - довольно ценные активы, поскольку страны модернизировали эти машины для работы с НАТОвскими боеприпасами и в частности - с ракетами класса «воздух-воздух», которые уже имеют бортовые системы самонаведения. Именно эти машины могут работать с ракетами, работающими по принципу «выстрелили и забыл».

А ведь именно в этом было колоссальное преимущество противника, поскольку нашим летчикам надо было подсвечивать цель до самого момента попадания в нее ракеты. То есть, после выстрела наш самолет какое-то время становится крайне уязвимым, поскольку он лишен способности активно маневрировать. Или же маневрирование приведет к промаху ракеты, которых у нас и так было не слишком-то и много. И вот поставленные самолеты решили как эту проблему, так и проблему совместимости с рядом боеприпасов западных образцов. Теперь их можно снабжать ракетами в приличном количестве, ну а точность работы этими ракетами становится совершенно другой.

Но пока мы не получили американские или европейские самолеты, даже такие аэропланы делают большое дело и благодарность за них имеет особенное свойство, в наших реалиях. Ну а теперь - немного географии. Уверен, что если сейчас перед коллегами разложить карту Европы и предложить ткнуть в то место, где расположена Северная Македония, половина коллег это сделают с большим трудом, внимательно рассматривая очертания границ. Ну а когда эта страна будет обнаружена, то наверное, каждый согласится с тем, что это - совсем крохотная страна, которую легко было не заметить даже на крупномасштабной карте.

И тем не менее, эта страна поставила нам три десятка танков Т-72А и между прочим, еще никто не отменил определения танка, как вида наступательного оружия. Конечно, именно с танками нас очень выручила Польша, отдав нам около 260 модернизированных танков, но просто заметим, что Македония нам отдала практически все свои танки. Так что любая помощь, которую нам предоставляют партнеры - безусловно прекрасна, но каждая из таких поставок имеет свою, индивидуальную ценность. И вот в исполнении Македонии, она - такая.

Но эта маленькая страна решила не останавливаться на танках и вот стало известно о том, что к поставке в Украину готовятся 4 штурмовика Су-25, которые находятся в резерве с 2004 года. Это как раз те машины, которые нужны на поле боя для прикрытия наступающих, сухопутных войск. Противник тоже использует именно эти машины и они несут самые большие потери, поскольку наши военные активно и очень успешно работают по ним ПЗРК FIM-92 Stinger или PPZR Piorun. Оно конечно, если мы таки сможем получить штурмовики А-10, то это будет уже совсем другая история, но пока их нет, вот такие подарки нам нужны просто в первую очередь. С учетом того, что это - война и мы тоже несем потери, а это значит что и наши штурмовики тоже убывают, эти 4 птички прийдутся нам как раз впору.

Так что благодарим наших партнеров, по мере возможностей - помогаем нашим военным и соблюдаем информационную гигиену. К сожалению, это касается не только информационных потоков, идущих от врага, но и частично - с нашей стороны. Если бы у нас была поставлена правильная работа на информационном фронте, то вот такие Люси уже на пушечный выстрел не подходили бы к военным темам и скорее всего, были бы уже в Европе, вместе с остальными квартальными хохмачами. Ну а пока этого нет, каждый обязан соблюдать собственную информационную гигиену, больше этого делать некому.
anti-colorados
06.08.2022 00:32 Відповісти
Поява авіації це питання 9-10 місяців, може 6-7 для пілотних екземплярів. Тому цього року нема сенсу на не покладатися.
06.08.2022 01:37 Відповісти
так
06.08.2022 02:38 Відповісти
определения танка, как вида наступательного оружия отменили самі москалі. Чи ви забули про їхні втрати у перші тижні війни? Повторювати не хочуть.
Тепер арта у них наступальна зброя і, як не прикро, досить ефективна, якщо сидіти в окопах на позиціях наче мішені і якщо немає чим відповісти.
Роль танків, які спочатку було задумано як протидію піхоті, з появою переносних протитанкових ракетних комплексів, повністю знівельована. Наразі це купа металобрухту і гроби на гусеницях
06.08.2022 09:46 Відповісти
Тут як з якої сторони глянути - якщо перти колонами без підтримки арти, то базару нема - танки і бтри гроби на гусеницях/колесах. Але уяви, що ти в окопі, виглядуєш після обстрілу, а на тебе пре танк, якого прикриває піхота, бтри і все це моніторить ворожі авіація і беспілотники.
08.08.2022 00:21 Відповісти
ось маю питання до шановного товариства: я не дивлюся марафон й хочу дізнатися - там кажуть про те, що ми іще не відіступили за дністер завдяки американо-британській допомозі чи усі наші успіхи\звитяги уже записують на рахунок зеленого піdарьониша? там щось теревенять про програму "є-бабуся"?
06.08.2022 00:37 Відповісти
оно вам надо...
06.08.2022 02:39 Відповісти
А ще треба Україні масово виробляти свої зброю і **********.
06.08.2022 03:25 Відповісти
поздно пить боржоми
о производстве можно будет начинать думать через 600 дней. Но это не точно.
06.08.2022 04:40 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
06.08.2022 11:24 Відповісти
У американців дуже "накручені" ціни на зброю.
Велитенська сума - цілий лярд, а зброї - на пук...
06.08.2022 14:33 Відповісти
почему так мало???
06.08.2022 18:19 Відповісти
А-10 спочатку розроблявся, щоб компенсувати масований дисбаланс у кількості танків, який Варшавський договір мав над НАТО.

У березні Міністр ВПС США Френк Кендалл та інші офіційні особи виклали план, який передбачав, щоб ВПС США відійшли від 150 старіючих літаків, включаючи 21 A-10 Warthogs.

А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з суворих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
06.08.2022 19:45 Відповісти
Нам бы часть тех денег что они похоронили в Афганистане.

Какой идиот их туда затянул?
07.08.2022 02:07 Відповісти
Ещё полтора года люди не выдержат.Нет правительства, оффис пилит все,на чем держится государство. Максимум полгода до полного краха.
07.08.2022 19:32 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
07.08.2022 20:43 Відповісти
задовбали, дайте факти. Ось це поставлено (кількість не потрібна)

А то тільки нам щось і колись. Дурень думкою багатіє
07.08.2022 22:09 Відповісти
 
 