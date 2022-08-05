США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена готує новий пакет військової допомоги для України в розмірі 1 мільярд доларів, до якого входитимуть боєприпаси для далекобійної зброї та броньовані медичні транспортні засоби.

Про це агенції Reuters розповіли у п’ятницю три поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Очікується, що пакет військової допомоги США Україні буде оголошено вже в понеділок, 8 серпня. Його вміст ще може змінитися, але наразі до нього входять боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для зенітно-ракетної системи NASAMS і до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113.

За даними Reuters, новий пакет є результатом нещодавнього рішення Пентагону дозволити українцям отримувати медичну допомогу у військовому госпіталі США в Німеччині поблизу авіабази Рамштайн.

Наразі Сполучені Штати відправили в Україну 16 HIMARS, а 1 липня пообіцяли відправити дві зенітно-ракетні системи NASAMS. Крім того, раніше Штати передали Україні 200 бронетранспортерів М113.

Минулого понеділка Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму до 550 мільйонів доларів, зокрема додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить 8,8 мільярда доларів.