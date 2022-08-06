РУС
Россияне придумали фейк о перевозке снарядов к HIMARS в трамваях

трамвай

Ветеран военной разведки, участник Первой чеченской войны и Герой РФ Рустем Клупов рассказал, как украинцы якобы перевозят боеприпасы к HIMARS общественным транспортом.

Об этом он рассказал в эфире шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Каждый выстрел HIMARS - 1 миллион долларов. Часть этих боеприпасов была уничтожена нашими артиллерией, авиацией. Часть этих боеприпасов застряла, и были сведения, что не рискуют будто перевозить крупными партиями. Есть определенный голод этих боеприпасов. Поэтому применяются не так часто. Подвезли, выстрелили, спрятали, ждут следующей поставки. Следующую поставку организуют в автобусах, трамваях, эти ракеты везут", - заявил военный.

Пропагандист Соловьев не пытался возразить Клупову или указать на абсурдность таких утверждений.

Читайте: Россияне боятся HIMARS и пытаются установить защиту от них, - британская разведка

оружие пропаганда россия Соловьев Владимир фейк HIMARS
Топ комментарии
+29
Яка нахабна брехня. Всі знають, що снаряди для хаймарсів розвантужують у порту Львова та перевозять у Львівському метро.
06.08.2022 11:34 Ответить
+20
Да-да, трамваи в степях Украины. Это вам не бронепоезд из Сибири.
06.08.2022 11:32 Ответить
+18
06.08.2022 12:10 Ответить
если єто фейк, надо его поддерживать, а не опровергать
06.08.2022 11:28 Ответить
Чтобы рашисты обстреливали наши города якобы уничтожая трамваи с боеприпасами?
06.08.2022 11:33 Ответить
А що вони до цієї новини у наших містах знищували? Зорельоти Імперії, певно...
06.08.2022 11:35 Ответить
Думаете, шо кацапы поведутся на свою утку?
06.08.2022 12:08 Ответить
Да 100% , Ведь не просто так брешутъ , )
06.08.2022 14:26 Ответить
Русня обстрілює наші міста як зовсім без приводу, так і під будь яким вигаданим ними самими приводом, так що годі демагогії
06.08.2022 13:03 Ответить
Если?! Хаймарс заряжается пакетами. По видео можно примерно понять размер пакета. А теперь сопоставьте этот размер с трамваем. Вы физически в трамвай не сможете запихнуть пакет.
06.08.2022 11:55 Ответить
А якщо трамвай "гумовий"? У росіян є що-завгодно!
06.08.2022 11:57 Ответить
То так. От тільки мізків не мають...
06.08.2022 12:54 Ответить
Цеж нечебто ти казав, що щось там кимось сказане русня може використовувати в пропагандистських цілях та для виправдання агресії. Впевнився, що привід вони собі завжди знайдуть?
06.08.2022 13:08 Ответить
В рашці воєнний развєдчик, пропагандист і народ не зобов'язані думати!
Нехай інший хтось каже що це брєд.
"І точка!" 😂
06.08.2022 11:58 Ответить
Кацапская пропаганда рассчитана на имбецилов, которые не способны критически мыслить.
06.08.2022 12:01 Ответить
тогда AI признает остановки законными военными целями
06.08.2022 12:05 Ответить
Срочно почтовых голубей в импотентную амнистию....
06.08.2022 11:29 Ответить
гарна ідея
06.08.2022 11:31 Ответить
смішна й тупа
06.08.2022 11:32 Ответить
Конструктивна.
Тільки рельси в посадки кинути і ракети якось в трамваї та автобуси запихнути.

А взагалі, сумно, бо цей "развєдчик" логічно розвиває брехню АІ
06.08.2022 11:42 Ответить
Да-да, трамваи в степях Украины. Это вам не бронепоезд из Сибири.
06.08.2022 11:32 Ответить
раньше в лугандоновских степях ходили только подлодки, а теперь есчо и трамвайных рельс там сколько напроложили для подвозки кассет, шо подлодке некуда протиснуться )
06.08.2022 11:32 Ответить
До рельс ще й контактна мережа на стовпах має бути. Тому трамвай я б прокладав вздовж ЛЕП по лісосмугам і полям.
06.08.2022 11:38 Ответить
І мости для прохода подлодок...

солов'їні 🤡 🤡
06.08.2022 11:44 Ответить
На ЛЕП ніззя, там буде фунікулер!
06.08.2022 12:17 Ответить
@Roman Burko

Привіт, друзі. У Twitter набирає обертів новий скандал з Amnesty International, цього разу з дна постукав їх фінський офіс. Мабуть, Україна вже має повне моральне право внести цю організацію до списку російських пропагандистів, які проводять шкідливі кампанії по дезінформації в інтересах країни-терориста РФ. Посилання на цю гілку обговорень в твіттері дамо в першому коментарі.
джерело: телеграм-канал @ informnapalm
https://twitter.com/vorkoz/status/1555554872304467969
06.08.2022 11:33 Ответить
Отправьте ему эту картинку:

https://pbs.twimg.com/media/FZY7rgNWYAAEmJh?format=png&name=360x360
06.08.2022 12:59 Ответить
А чого? Можуть на технічних трамваях,в них на платформу 3т рейок вантажать! І кран є!
06.08.2022 11:33 Ответить
А рейки в степах кладуть прямо за Хаймарси!

Нє, з трамваєм таки перебор!
В автобус ракети занести через задні двері це ще куда не йшло..
06.08.2022 11:47 Ответить
Уявляю, як ********* тепер жаба давить. У них більше ніж півкраїни не газифіковано, не має у квартирах води й каналізації...
А українці собі трамвайчиком зі Львова у село під Ізюмом їздять. Без пересадки.
06.08.2022 11:33 Ответить
импортозамещение у орков....
06.08.2022 11:33 Ответить
Вьінипанимаити! Це ВІП таксі!
06.08.2022 11:37 Ответить
Динамік, щоб все село чуло, звідки крутелик їде
06.08.2022 11:39 Ответить
Чоткий міні-пепелац!
06.08.2022 12:47 Ответить
Яка нахабна брехня. Всі знають, що снаряди для хаймарсів розвантужують у порту Львова та перевозять у Львівському метро.
06.08.2022 11:34 Ответить
Підтверджую: вчора заїжджав на станцію "незалежна" за двома немовлями на вечерю, на власні очі побачив. А немовлят так і не купив, відповіли, що до понеділка будуть зайнятті снарядами. Зі злості поїхав на "конотопську" душу відвести.
06.08.2022 12:12 Ответить
Та то таке: ще купите.
Я сьогодні після обіду збирався на Щасливу. У нас на Кримській на цьому тижні спекотно: я трохи втомився - роки вже не ті, та й здоров'я вже не те.
06.08.2022 13:01 Ответить
Сам бачив біля Хаймарса трамвай з ракетами в посадці 😂

Військові розвідники рашки і підвели ***** під монастир "військову спецоперацію", товариші Зорги та Штирліці ....
06.08.2022 11:34 Ответить
Что взять с тупого ******* РУСТЕМА! Он хорошо разбирается только в одном- в половых органах парнокопытных!
06.08.2022 11:34 Ответить
"Чим брехливіша пропаганда, тим легче в неї повірять"
Антинацист соловь'йов добре вивчає нациста Гебельса
06.08.2022 12:04 Ответить
Це натяк на те, що стрілятимуть по трамвайних депо? Чи виправдовуються за удари по зупинках? Мерзота🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
06.08.2022 11:34 Ответить
некеровані ракети залітають куди дідько пошле.

А друга "новина" в тому що химарси знищуються. Це зараз зі всіх щілин ллється на вуха оркам з Московії, щоб підняти "орчій дух"...
06.08.2022 11:50 Ответить
Хаймарси - воїни, тому, нажаль, не бессметні.
Але поки Бог милував
06.08.2022 12:05 Ответить
І слава Богу!
Бо Київ то вам не сраний Омстердам, тут люди мешкають, а не під*раси.
06.08.2022 11:47 Ответить
...які крутять опами на лісапетах 😂
06.08.2022 12:07 Ответить
А ти за яких Мерів Києва голосував?
06.08.2022 11:55 Ответить
Мені подобався зорельот Льоня, але я все ж таки не повірив в космос у Києві.
А дарма!
Пам'ятаєте, "мудрий київський нарід" як ми двічи ЗАлітали у Космос😕
06.08.2022 12:10 Ответить
А я то думакю що вчора в метро м. Львова у трамваї в чорних ящиках з написом USA перевозили та стільки що присіти було ніде!!!
06.08.2022 11:36 Ответить
06.08.2022 11:36 Ответить
Ну а чим перевезеш від польського кордону до Херсона?!!! Навкруги ж москалі й колаборанти! Ну можна ще квадроциклом ночами...
06.08.2022 11:38 Ответить
Або по тунелях, виритих бойовими кротами.
06.08.2022 13:26 Ответить
Надо запустить контрфейк. снаряды Хаймарс доставляет Али-Экспресс
Посмотрим что кацапье ответит
06.08.2022 11:39 Ответить
Через Нову Пошту.
06.08.2022 11:48 Ответить
Вангую, що цей тупий висер вони будуть застосовувати, як обоснуй своїм обстрілам міст, раз ******* про трамваї та автобуси.
06.08.2022 11:41 Ответить
В даному випадку не "обоснуй", а "обгрунтування", чи "підставу" для обстрілу
06.08.2022 12:04 Ответить
Для амністії проститушен у їх звіті то вже буде один буй...
06.08.2022 12:12 Ответить
"Дебилы, млеать!" (С)
06.08.2022 11:45 Ответить
Самозарядный Гимарс после залпа летит с места со скоростью звука на другую позицию... экипаж всего три человека... Действует быстро решительно...военные спутники Илана Маска работают четко и слаженно... 💙💪💛Слава ЗСУ...
06.08.2022 11:51 Ответить
... і космічній розвідці США! 😂
06.08.2022 12:13 Ответить
Ага, ще на метрах, фунікулерах та гіперлупах.
06.08.2022 11:53 Ответить
Феерические долбоебы что соловьев что *******........................................................
06.08.2022 11:54 Ответить
ЗСУ наражають цивільних на небезпеку , перевозячи ********** громадським транспортом - Amnesty International . .
06.08.2022 11:58 Ответить
Да шо там у трамваях, баби з дітьми у кашёлках переносять...
06.08.2022 12:00 Ответить
Він хоч бачив транвай? Як заперти туди ракету через двері?
06.08.2022 12:01 Ответить
Пробували . Через двері не заходить , бо ракета занадто довга .. Тому прийшлося витягати заднє вікно . Можна ще спробувати лобове , але його потім довше вставляти назад .
Але головна проблема в прокладанні трамвайних колій до позицій Хаймарсів . Це займає багато часу . Особливо коли позиції Хаймарсів знаходяться на поверхах чи дахах будівель .
06.08.2022 12:10 Ответить
Через посадку і по полю напрямки.
06.08.2022 13:05 Ответить
Який транвай? Він унітаз не бачив!
06.08.2022 12:15 Ответить
а ти жопу овцы в лучах заката видел, а?

вах!
а тоже из себя умного строит: трамвай-шмарвай! 😂
06.08.2022 12:34 Ответить
Так воно ж з периферії, трамваї бачило хіба в тілівізорі.
06.08.2022 13:30 Ответить
Тілівізарвратьнєможет!
Во!
06.08.2022 14:22 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити -себе обманути!
06.08.2022 12:02 Ответить
06.08.2022 12:10 Ответить
Російська спіноза !

Шнобеля йому! 😂
06.08.2022 12:15 Ответить
"Живий" анекдот!
06.08.2022 12:22 Ответить
Тю! Ані клепки, ані фантазії! Трамваєм доставляти **********, ага. Ні про батут, ні про гіперлуп, ні про тенології рептілоїдів - ані звуку.
Чи то у пропагандонів дурь якісна закінчилася, чи то їх уже не вставляє від якісної дурі...
06.08.2022 12:11 Ответить
А шо там кацапы еще одну утку запустили, насчет лазер применять вместо ракет? Типо, за каждым аппаратом Гарина возить саяно-шушенскую ГЭС?
06.08.2022 12:12 Ответить
У Гаріна горіли пірамідки.
06.08.2022 12:20 Ответить
ага Киев Харьков еще тролейбусом
06.08.2022 12:15 Ответить
Эта информация - просто подарок для "Амнести Интернешнл"
06.08.2022 12:20 Ответить
Стоимость 1 ракеты 150к.
06.08.2022 12:41 Ответить
Подгорает у свинособак, и это хорошо, это радует.
06.08.2022 12:45 Ответить
А почему этих сволочей вообще должно волновать как мы перевозим снаряды?
06.08.2022 13:05 Ответить
Да-да, а Гарпуны возят на дельфинах, замаскированных в барабулек, дальнобойные гаубицы возят на быках, а Джавелины и НЛАВы прячут в яблоках и огурцах из Польши и Румынии
06.08.2022 13:27 Ответить
Зигмунд Фрейд, ты спи, не обращай внимания на этих. Мы и сами в акуе. Пусть. На тормозах съедут. Бывает такое, но редко.
06.08.2022 13:45 Ответить
Я вам більше розповім. Насправді трамваі то є замасковані Himars. А люди у салоні усі з ЗСУ і ідуть вони не до полікліники вранці, а до складу ***********. Джерело - офіційний телеграм-канал мінестерства нападу лаптестану.
06.08.2022 14:13 Ответить
Та хоть на волах а ім яка хер разніца
06.08.2022 14:46 Ответить
Чи мені здалося,чи солов*не гівно "******"?Навіть він до цього не додумався б.Як ця армія називала себе,і вітила,що вона друга в світі.Тепер треба ще сказати що снаряди до 155 мм гаубиць підвозять в дитячих калясках.Тоді коло брехні з ************ замкнеться,і АІ можно знову робити нову заяву про дії ЗСУ...
06.08.2022 14:54 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.* Шукшин *Вся Россия покрылась ложью как коростой.*
06.08.2022 14:58 Ответить
мой дед енти ракетки на тачанке подаренной батьком Махно возил. для утилизации белогвардейцев в расейском себяступоре.
06.08.2022 15:30 Ответить
 
 