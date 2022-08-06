Россияне придумали фейк о перевозке снарядов к HIMARS в трамваях
Ветеран военной разведки, участник Первой чеченской войны и Герой РФ Рустем Клупов рассказал, как украинцы якобы перевозят боеприпасы к HIMARS общественным транспортом.
Об этом он рассказал в эфире шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Каждый выстрел HIMARS - 1 миллион долларов. Часть этих боеприпасов была уничтожена нашими артиллерией, авиацией. Часть этих боеприпасов застряла, и были сведения, что не рискуют будто перевозить крупными партиями. Есть определенный голод этих боеприпасов. Поэтому применяются не так часто. Подвезли, выстрелили, спрятали, ждут следующей поставки. Следующую поставку организуют в автобусах, трамваях, эти ракеты везут", - заявил военный.
Пропагандист Соловьев не пытался возразить Клупову или указать на абсурдность таких утверждений.
Нехай інший хтось каже що це брєд.
"І точка!" 😂
Тільки рельси в посадки кинути і ракети якось в трамваї та автобуси запихнути.
А взагалі, сумно, бо цей "развєдчик" логічно розвиває брехню АІ
солов'їні 🤡 🤡
Привіт, друзі. У Twitter набирає обертів новий скандал з Amnesty International, цього разу з дна постукав їх фінський офіс. Мабуть, Україна вже має повне моральне право внести цю організацію до списку російських пропагандистів, які проводять шкідливі кампанії по дезінформації в інтересах країни-терориста РФ. Посилання на цю гілку обговорень в твіттері дамо в першому коментарі.
джерело: телеграм-канал @ informnapalm
https://twitter.com/vorkoz/status/1555554872304467969
https://pbs.twimg.com/media/FZY7rgNWYAAEmJh?format=png&name=360x360
Нє, з трамваєм таки перебор!
В автобус ракети занести через задні двері це ще куда не йшло..
А українці собі трамвайчиком зі Львова у село під Ізюмом їздять. Без пересадки.
Я сьогодні після обіду збирався на Щасливу. У нас на Кримській на цьому тижні спекотно: я трохи втомився - роки вже не ті, та й здоров'я вже не те.
Військові розвідники рашки і підвели ***** під
монастир"військову спецоперацію", товариші Зорги та Штирліці ....
Антинацист соловь'йов добре вивчає нациста Гебельса
А друга "новина" в тому що химарси знищуються. Це зараз зі всіх щілин ллється на вуха оркам з Московії, щоб підняти "орчій дух"...
Але поки Бог милував
Бо Київ то вам не сраний Омстердам, тут люди мешкають, а не під*раси.
А дарма!
Пам'ятаєте, "мудрий київський нарід" як ми двічи ЗАлітали у Космос😕
Посмотрим что кацапье ответит
Але головна проблема в прокладанні трамвайних колій до позицій Хаймарсів . Це займає багато часу . Особливо коли позиції Хаймарсів знаходяться на поверхах чи дахах будівель .
вах!
а тоже из себя умного строит: трамвай-шмарвай! 😂
Во!
Шнобеля йому! 😂
Чи то у пропагандонів дурь якісна закінчилася, чи то їх уже не вставляє від якісної дурі...