Россияне придумали фейк о перевозке снарядов к HIMARS в трамваях

Ветеран военной разведки, участник Первой чеченской войны и Герой РФ Рустем Клупов рассказал, как украинцы якобы перевозят боеприпасы к HIMARS общественным транспортом.

Об этом он рассказал в эфире шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Каждый выстрел HIMARS - 1 миллион долларов. Часть этих боеприпасов была уничтожена нашими артиллерией, авиацией. Часть этих боеприпасов застряла, и были сведения, что не рискуют будто перевозить крупными партиями. Есть определенный голод этих боеприпасов. Поэтому применяются не так часто. Подвезли, выстрелили, спрятали, ждут следующей поставки. Следующую поставку организуют в автобусах, трамваях, эти ракеты везут", - заявил военный.

Пропагандист Соловьев не пытался возразить Клупову или указать на абсурдность таких утверждений.

