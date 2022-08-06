РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости
22 615 177

Спартц отказалась встречаться с Ермаком, - CNN

спартц,єрмак

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц искала возможность встретиться с представителями украинской власти. Но когда ей предложили встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком, отказалась.

Об этом сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным источников американского канала, еще 24 июня Спартц направила текстовое сообщение одному из помощников Зеленского с предложением связать его с нужными людьми, которые, по ее словам, могут помочь украинской армии победить.

"Хотите отправить кого-нибудь надежного для обсуждения учений, когда вернетесь, или, возможно, выйдет встреча с (министром обороны Алексеем Резниковым) на этой неделе? Они также могут привезти для вас сильную высокотехнологичную технику… Он сделает это как услугу для меня и для вас, поэтому эти встречи будут проходить "не под запись", – говорилось в сообщении Спартц.

Читайте также: Зеленский должен объяснить, почему Ермак создает диктатуру во время войны и угрожает национальной безопасности Украины, - Спартц

В комментарии CNN конгрессвумен заявила, что сообщение было "вырвано из контекста", а она "просто пыталась помочь наладить контакт с каждым желающим помочь Украине победить в войне, в частности с некоторыми ветеранами, которые могут предоставить бесплатные и беспристрастные советы как услугу для меня, потому что они мои друзья".

"Утверждения, будто я имею какую-то финансовую выгоду из этого, абсолютно неправдивы. Я трачу десятки тысяч долларов собственных средств, чтобы помочь в Украине. Что стоит расследовать, так это финансовые интересы Ермака", - добавила она.

Читайте также: Новое письмо Спартц Байдену: генпрокурор от Ермака может саботировать работу САП, Корбана лишили гражданства без процедуры

По данным CNN, украинская сторона предложила Спартц встречу с Ермаком, чтобы расставить точки над "i", но конгрессвумен от нее отказалась.

В свою очередь, она утверждает, что уже после публикации письма президенту США Джо Байдену с обвинениями в адрес главы ОП сама предложила встретиться. Но после заявления МИД Украины "решило, что встреча при таких обстоятельствах не будет продуктивной".

Автор: 

Ермак Андрей (1305) Спартц Виктория (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+77
Навіщо забруднюватись у дєрьмо...Вікторії Спартц-респект...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:09 Ответить
+68
З якого рожна
Конгресмен!!! за яку голосували мільони американців
буде зустрічатися з завхозом
за якого виборці України не дали жодного!!! голоса
але який має нахабство керувати країною
показать весь комментарий
06.08.2022 14:11 Ответить
+58
А кто для когрессвумен есть Ермак? Обычный завхоз из офиса.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну кого выбрали, тот и рулит. Сколько там проголосовало за Зе на выборах? 13.5 миллионов или еще больше?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:34 Ответить
хто по телевізору дужче смішив, того й вибрали. це - не демократія, це - охлократія
показать весь комментарий
06.08.2022 17:27 Ответить
Ну, запропонуйте їй, зустрітись з Тодеєвим...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:19 Ответить
щось не видно д'єермакоботів на гілці.
напевне, очікують на методичку. Збій в мережі; тому затримка
показать весь комментарий
06.08.2022 14:20 Ответить
А хто такий єрмак, щоб з ним зустрічались люди рівня Спартц?
єрмака треба виміняти на когось з наших полонених!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:20 Ответить
Майже по Володимиру Висоцькому: " Обменяли хулигана на луиса корвалана. Где б найти такую ***** что б на брежнева сменять."
показать весь комментарий
06.08.2022 14:27 Ответить
интересно посмотреть на должностную инструкцию (что входит в обязанности и за что отвечает) этот универсальный завхоз.... думаю в штатном расписании должно быть такое описание, хотя бы для обоснования зарплаты и требований к этой ...фигуре... ибо эта преЗЕ-няня слишком уж вознеслась
показать весь комментарий
06.08.2022 14:21 Ответить
Просто Зе - виявився безхребетним організмом, амебой. Який без тітьки завхоза своє існування навіть не уявляє.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:48 Ответить
Тітки зеЛенки в нього забрали,а дали іншу,і не одну!
Яки тітки в Бені та Ермака нагадувати мабуть не треба
показать весь комментарий
06.08.2022 15:02 Ответить
Його обирав Бєня під себе , хоча думав Юлю, а виявилося що ще й Кремль хоче ... От й замінили Бєніного Богдана на Хйлівського Єрмака, а з Бєнєй розрахувалися коврижками дешевої рашистської електрики
показать весь комментарий
06.08.2022 15:21 Ответить
в вики всё это есть .
показать весь комментарий
07.08.2022 12:37 Ответить
Треба ставити крапки над і
показать весь комментарий
06.08.2022 14:26 Ответить
Так а хто доповідь таваріщу ********* ************* напише?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:27 Ответить
Мендельвошка хто ж ще?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:36 Ответить
Індіанська братва будь кого на конгресвумен не коронує. Дамочка по понятіям рулить ровно, з петушньой гебістськой на одном полі срать не сяде. Їй же ще в сенатори, як мінімум.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:28 Ответить
Дорога Вікторія!

нажаль зелені і єрмак це одне нерозривне ціле , отака от нажаль ситуація
показать весь комментарий
06.08.2022 14:30 Ответить
Чого б це?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:30 Ответить
Бо в зеленого сталеві фебержа,які насправді є залізними кулаками Ермака.
Позбавитись Ермака,як собі серпом відрізати без наркозу!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:06 Ответить
А хто такий єлдак щоб з ним зустрічатися? І чого воно лізе в усі дірки, його місце на швабрі, от там хай сидить, так ні воно вважає себе якимось державним керівником, їбіще підкацапське.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:34 Ответить
Та чи то завгосп чи офіс менеджер, але на побігеньках в нього сам президент Зеленський
показать весь комментарий
06.08.2022 14:38 Ответить
Разведка США и Великобритании не однократно намекала нам что в ОП сидят росийские агенты. Понятное дело что сказать ето прямо и прилюдно они не могут. Кроме того Хламидия и Дерьмак завсегдатаи переговоров с кремлем. Вот поетому помощь нам и затягивается.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:35 Ответить
Прогнозовано злилася. Ця жіночка взагалі не варта уваги.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:36 Ответить
ура!, побачив першого бота з ферми дєрмакового подляка!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:42 Ответить
А у зечмонь і ніки зечмонні.Перепрошую за каламбур.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:13 Ответить
ура!, побачив першого бота з ферми дєрмакового подляка!
************
З мільйонної ферми, викритої СБУ.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:01 Ответить
Дивіться своє кіно.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:45 Ответить
Єрмак - це головний фсбшний агент при Зе , отож неважко докумекати
ким являється преЗедент 😠
показать весь комментарий
06.08.2022 14:39 Ответить
А що,у ФСБ такі тупі,що не взяли цього " карася" гастролюючого на московії?!
Чи ще раніше,на КВНі?!
То керівник і керує!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:10 Ответить
Елдак поставлен смотрящим над малоПИД..роским, бениным Нарко-Дегенератом в Омане, в замен на работающие киностудии в маЦкве, офшоры к ним подвязанные, майно в помойке и Крыму, сватов и т.д
показать весь комментарий
06.08.2022 14:39 Ответить
..ещё бы.. - подсовывают приличному человеку дерьмо всякое..
что оно такое, это дермак? - фаворит никакого Вошьдя - и всё, "любкИн муж"
показать весь комментарий
06.08.2022 14:39 Ответить
От хто викликає довіру і хоче перемоги України у війні, так це конгресвумент Вікторія Спартц, но точно не дєрьмак, якого сунуть у всі дирки, хто він, щоб все обговорювати.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:42 Ответить
О чем говорим? В стране нет президента,есть коментатор Зеля и в.и.о.президента Ермак! Выводы-огромная попытка постепенной сдачи страны.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:50 Ответить
И если кто нибудь скажет что наш наивеличайший паяц современности не в курсе того что творит его охфис предателей и мздоимцев , то тот такой же поц как и наинелоховец!!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:52 Ответить
.Зєля собі не ворог. собі він не ворог ,він не ворог разом з рашистськими агентами і куйлу, але от українському народові із здачею території,атомних станцій патріотів в полон -він ворог і зрадник України.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:03 Ответить
Підарбаб здохни
показать весь комментарий
06.08.2022 15:07 Ответить
Звісно не ворог! Не бажає свої феберже Ермаку на сувеніри залишити!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:13 Ответить
А це вже друга ботка подляка намалювалась на горизонті.Наташа-трі рубля і наша. Що тобі подляк платить?! Бо я на громадських, як колись казали, засадах.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:19 Ответить
два огенда в одном месте некошерно...
показать весь комментарий
06.08.2022 14:58 Ответить
Подяка пані Вікторії!

Так віцепрепіздєнта ще ніхто не опускав.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:02 Ответить
Нарід має вимагати у Зеленського офіційних пояснень,хто такий дєрьмак, і чому він наділений такими величезними повноваженнями,не прописаними жодними документами.Що це за чудернацька форма правління, яка не прописана в жодних законах і документах,і яка викликає безліч запитань не тільки в Україні,а й у світі?Зеленський має це не тільки пояснити,а і нести відповідальність за порушення Конституції України!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:04 Ответить
Це чергове порушеня Конституції гідрантом!
Ну який з цього гарант?!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:16 Ответить
Браво!

Повністю підтримую!

КРОТІВ ФСБ - ПІД СУД!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:21 Ответить
США должни на официальном уровне заявить о фсбшних кротах, захвативших ключевие пости в оргнах власти, правопорядка, безопасности и других ведомствах Украини
и не просто заявить, а назвать их имена
показать весь комментарий
06.08.2022 15:25 Ответить
22:43
Конгресвумен Спартц веде себе не як друг. Її заяви можуть нашкодити, а не допомогти - Гончаренко
YouTube · Радіо НВ
1 неделю назад
показать весь комментарий
06.08.2022 16:23 Ответить
Bull in a china shop': Ukrainian-born GOP lawmaker rankles colleagues with her aggressive criticism of Kyiv

By https://edition.cnn.com/profiles/melanie-zanona Melanie Zanona and https://edition.cnn.com/profiles/natasha-bertrand-profile Natasha Bertrand , CNN

Updated 2106 GMT (0506 HKT) August 5, 2022

Цікава аналітика від CNN на адресу Спартц. Оцінки дуже та дуже не однозначні, якщо не казати більше.
показать весь комментарий
06.08.2022 20:58 Ответить
О чём разговаривать конгресмену США с завхозом клоуна?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:29 Ответить
дёрьмака никто не выбирал, это завхоз-секретарша офиса. о чем с ним говорить?????
показать весь комментарий
06.08.2022 16:38 Ответить
Херсонщину теж Спартц здала ?
Антикорупційного прокурора теж вона призначити не дає ?
Корупцію і купу зрадників у владі розвела теж вона ?
От ви і олух.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:59 Ответить
Спартц охотно встретится с Ермаком лично, когда принесёт ему
передачу в американскую тюрьму.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:03 Ответить
Але де, яка комісія, очолює її єрмак. Он остання стосовно конфіскованого рашистського майна очолюється ним же. І як тут не згадати, що де гроші, там і єврей
показать весь комментарий
06.08.2022 17:26 Ответить
Взагалі то, він не рукоподаваний: по перше, щр це за посада "керівник офісу" - ну, офісу, ну і що?; по друге, зашквар на зашкварі у цього "керівника"; по третє, #идівська морда (євреїв це не стосується - он і Блінкен, і Моравецький, і Портніков, і, і, і, так, євреї, але не #иди, от вже вибачте).
показать весь комментарий
06.08.2022 17:35 Ответить
Спартц обвинила Ермака, и предложила поговорить с властями. Власть перекинула разговор на обвиняемого! Просто сюр…Это получается, что в суде судья предлагает подсудимому самому поговорить с обвинителем и порешать?! Судью на мыло!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 17:39 Ответить
Підари з оп ,коли ви вже виздихаєте! Ворог атакує ззовні,а ви суки з середини!
показать весь комментарий
06.08.2022 19:36 Ответить
Якщо я вірно розумію, то " Є дЄрмак - є Україна, немає дЄрмака - то і України немає"!
От такий от він у нас "керівник оХвісу"
показать весь комментарий
06.08.2022 20:37 Ответить
Логічно!!
показать весь комментарий
06.08.2022 21:15 Ответить
***** крашена
показать весь комментарий
06.08.2022 22:27 Ответить
Докази що до Єрмака надані були зелі ще в його приїзд у Лондон. МІ6 тоді запрошували Зелю без Єрмака на зустріч. Ниска зрад в розвідці України це справа рук і Єрмака, і Деркача, і Демченко..... зеля наманається це приховати. Іншим його дії пояснити не можна.
показать весь комментарий
07.08.2022 10:23 Ответить
Зеля навмисно поплюжить інституції влади. Сам Єрмак себе не наділяє повноваженнями. Директор заводу не посилає на перемовини слюсаря, навіть якщо в слюсаря є вчена степінь. У директора є мізки зрозуміти що це не по штатному розкладу і угоди з його підписом не варті нічого. Відповідальності слюсаря нуль. Гадаєте зеля цього не розуміє? Розуміє, він робить це осознано.
показать весь комментарий
07.08.2022 10:18 Ответить
Только дебилы могут до сих пор думать что Пентагон бы нам раздавал оружие если бы у него были какие-то претензии к Ермаку
показать весь комментарий
07.08.2022 12:32 Ответить
Зброю США надають безпосередньо Залужному, обходячи дєрмака
показать весь комментарий
07.08.2022 12:49 Ответить
Ато Эрмак не знал бы что передают Залужному)) Хватит нести ахинею
показать весь комментарий
07.08.2022 13:05 Ответить
якщо тобі є ахінеєю та обставина, що дермак жодним чином (поки що: це важливо) не може впливати на надходження зброї в Україну - то нехай буде: це якнайкраще характеризує саме тебе.
показать весь комментарий
07.08.2022 13:44 Ответить
Зверніть увагу: - українська сторона запропонувала зустріч! Правда шикарно! На мові цих пройдисвітів - це означає "пріхадітє на стрєлку, чтобы парешать всє вапроссы"... Ну а як вони це звикли РЄШАТЬ - зрозуміло. Усьо через валізи зелені. Але це вам не шрьодер і не Ле Пен. Це Вікторія Спартц - досвідчена політикиня і з нею такі номери не пройдуть. Тож єрмакові і Ко слід готувати "інше місце" в списку...
показать весь комментарий
07.08.2022 14:35 Ответить
Невже Зеленський не бачить, як дії Ярмака його принижують, як президента,?
показать весь комментарий
08.08.2022 08:04 Ответить
Спартс-лайк!
показать весь комментарий
08.08.2022 23:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 