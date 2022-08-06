Спартц отказалась встречаться с Ермаком, - CNN

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц искала возможность встретиться с представителями украинской власти. Но когда ей предложили встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком, отказалась.

Об этом сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным источников американского канала, еще 24 июня Спартц направила текстовое сообщение одному из помощников Зеленского с предложением связать его с нужными людьми, которые, по ее словам, могут помочь украинской армии победить.

"Хотите отправить кого-нибудь надежного для обсуждения учений, когда вернетесь, или, возможно, выйдет встреча с (министром обороны Алексеем Резниковым) на этой неделе? Они также могут привезти для вас сильную высокотехнологичную технику… Он сделает это как услугу для меня и для вас, поэтому эти встречи будут проходить "не под запись", – говорилось в сообщении Спартц.

В комментарии CNN конгрессвумен заявила, что сообщение было "вырвано из контекста", а она "просто пыталась помочь наладить контакт с каждым желающим помочь Украине победить в войне, в частности с некоторыми ветеранами, которые могут предоставить бесплатные и беспристрастные советы как услугу для меня, потому что они мои друзья".

"Утверждения, будто я имею какую-то финансовую выгоду из этого, абсолютно неправдивы. Я трачу десятки тысяч долларов собственных средств, чтобы помочь в Украине. Что стоит расследовать, так это финансовые интересы Ермака", - добавила она.

По данным CNN, украинская сторона предложила Спартц встречу с Ермаком, чтобы расставить точки над "i", но конгрессвумен от нее отказалась.

В свою очередь, она утверждает, что уже после публикации письма президенту США Джо Байдену с обвинениями в адрес главы ОП сама предложила встретиться. Но после заявления МИД Украины "решило, что встреча при таких обстоятельствах не будет продуктивной".