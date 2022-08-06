УКР
Спартц відмовилася зустрічатися з Єрмаком, - CNN

спартц,єрмак

Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц шукала можливості зустрітися з представниками української влади. Але коли їй запропонували зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, відмовилася.

Про це повідомляє з посиланням на джерела телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними джерел американського каналу, ще 24 червня Спартц надіслала текстове повідомлення одному з помічників Зеленського з пропозицією зв’язати його "з потрібними людьми", які, за її словами, можуть допомогти українській армії перемогти.

"Хочете відправити когось надійного для обговорення навчань, коли повернетесь, чи, можливо, вийде зустріч із (міністром оборони Олексієм Резніковим) цього тижня? Вони також можуть привезти для вас дужу високотехнологічну техніку… він зробить це як послугу для мене і для вас, тож ці зустрічі відбуватимуться "не під запис", – ішлося в повідомленні Спартц.

Читайте: Зеленський має пояснити, чому Єрмак створює диктатуру під час війни та загрожує національній безпеці України, - Спартц

У коментарі CNN конгресвумен заявила, що повідомлення було "вирване з контексту", а вона "просто намагалась допомогти налагодити контакт із кожним, хто бажає допомогти Україні перемогти у війні, зокрема з деякими ветеранами, які можуть надати безкоштовні й неупереджені поради як послугу для мене, бо вони мої друзі".

"Твердження, нібито я маю якусь фінансову вигоду з цього, абсолютно неправдиві. Я витрачаю десятки тисяч доларів власних коштів, щоб допомогти в Україні. Що варто розслідувати – то це фінансові інтереси Єрмака", – додала вона.

Також читайте: Новий лист Спартц Байдену: генпрокурор від Єрмака може саботувати роботу САП, Корбана позбавили громадянства без процедури

За даними CNN, українська сторона запропонувала Спартц зустріч із Єрмаком, аби розставити крапки над "і", але конгресвумен від неї відмовилась.

Своєю чергою вона стверджує, що вже після публікації листа до президента США Джо Байдена зі звинуваченнями на адресу глави ОП сама запропонувала зустрітися. Але після заяви МЗС України "вирішила, що зустріч за таких обставин не буде продуктивною".

Автор: 

Єрмак Андрій (1418) Спартц Вікторія (50)
Топ коментарі
+77
Навіщо забруднюватись у дєрьмо...Вікторії Спартц-респект...
показати весь коментар
06.08.2022 14:09 Відповісти
+68
З якого рожна
Конгресмен!!! за яку голосували мільони американців
буде зустрічатися з завхозом
за якого виборці України не дали жодного!!! голоса
але який має нахабство керувати країною
показати весь коментар
06.08.2022 14:11 Відповісти
+58
А кто для когрессвумен есть Ермак? Обычный завхоз из офиса.
показати весь коментар
06.08.2022 14:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Ну кого выбрали, тот и рулит. Сколько там проголосовало за Зе на выборах? 13.5 миллионов или еще больше?
показати весь коментар
06.08.2022 14:34 Відповісти
хто по телевізору дужче смішив, того й вибрали. це - не демократія, це - охлократія
показати весь коментар
06.08.2022 17:27 Відповісти
Ну, запропонуйте їй, зустрітись з Тодеєвим...
показати весь коментар
06.08.2022 14:19 Відповісти
щось не видно д'єермакоботів на гілці.
напевне, очікують на методичку. Збій в мережі; тому затримка
показати весь коментар
06.08.2022 14:20 Відповісти
А хто такий єрмак, щоб з ним зустрічались люди рівня Спартц?
єрмака треба виміняти на когось з наших полонених!
показати весь коментар
06.08.2022 14:20 Відповісти
Майже по Володимиру Висоцькому: " Обменяли хулигана на луиса корвалана. Где б найти такую ***** что б на брежнева сменять."
показати весь коментар
06.08.2022 14:27 Відповісти
интересно посмотреть на должностную инструкцию (что входит в обязанности и за что отвечает) этот универсальный завхоз.... думаю в штатном расписании должно быть такое описание, хотя бы для обоснования зарплаты и требований к этой ...фигуре... ибо эта преЗЕ-няня слишком уж вознеслась
показати весь коментар
06.08.2022 14:21 Відповісти
Просто Зе - виявився безхребетним організмом, амебой. Який без тітьки завхоза своє існування навіть не уявляє.
показати весь коментар
06.08.2022 14:48 Відповісти
Тітки зеЛенки в нього забрали,а дали іншу,і не одну!
Яки тітки в Бені та Ермака нагадувати мабуть не треба
показати весь коментар
06.08.2022 15:02 Відповісти
Його обирав Бєня під себе , хоча думав Юлю, а виявилося що ще й Кремль хоче ... От й замінили Бєніного Богдана на Хйлівського Єрмака, а з Бєнєй розрахувалися коврижками дешевої рашистської електрики
показати весь коментар
06.08.2022 15:21 Відповісти
в вики всё это есть .
показати весь коментар
07.08.2022 12:37 Відповісти
Треба ставити крапки над і
показати весь коментар
06.08.2022 14:26 Відповісти
Так а хто доповідь таваріщу ********* ************* напише?
показати весь коментар
06.08.2022 14:27 Відповісти
Мендельвошка хто ж ще?
показати весь коментар
06.08.2022 14:36 Відповісти
Індіанська братва будь кого на конгресвумен не коронує. Дамочка по понятіям рулить ровно, з петушньой гебістськой на одном полі срать не сяде. Їй же ще в сенатори, як мінімум.
показати весь коментар
06.08.2022 14:28 Відповісти
Дорога Вікторія!

нажаль зелені і єрмак це одне нерозривне ціле , отака от нажаль ситуація
показати весь коментар
06.08.2022 14:30 Відповісти
Чого б це?
показати весь коментар
06.08.2022 14:30 Відповісти
Бо в зеленого сталеві фебержа,які насправді є залізними кулаками Ермака.
Позбавитись Ермака,як собі серпом відрізати без наркозу!
показати весь коментар
06.08.2022 15:06 Відповісти
А хто такий єлдак щоб з ним зустрічатися? І чого воно лізе в усі дірки, його місце на швабрі, от там хай сидить, так ні воно вважає себе якимось державним керівником, їбіще підкацапське.
показати весь коментар
06.08.2022 14:34 Відповісти
Та чи то завгосп чи офіс менеджер, але на побігеньках в нього сам президент Зеленський
показати весь коментар
06.08.2022 14:38 Відповісти
Разведка США и Великобритании не однократно намекала нам что в ОП сидят росийские агенты. Понятное дело что сказать ето прямо и прилюдно они не могут. Кроме того Хламидия и Дерьмак завсегдатаи переговоров с кремлем. Вот поетому помощь нам и затягивается.
показати весь коментар
06.08.2022 14:35 Відповісти
Прогнозовано злилася. Ця жіночка взагалі не варта уваги.
показати весь коментар
06.08.2022 14:36 Відповісти
ура!, побачив першого бота з ферми дєрмакового подляка!
показати весь коментар
06.08.2022 14:42 Відповісти
А у зечмонь і ніки зечмонні.Перепрошую за каламбур.
показати весь коментар
06.08.2022 15:13 Відповісти
ура!, побачив першого бота з ферми дєрмакового подляка!
************
З мільйонної ферми, викритої СБУ.
показати весь коментар
06.08.2022 16:01 Відповісти
Дивіться своє кіно.
показати весь коментар
06.08.2022 14:45 Відповісти
Єрмак - це головний фсбшний агент при Зе , отож неважко докумекати
ким являється преЗедент 😠
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
А що,у ФСБ такі тупі,що не взяли цього " карася" гастролюючого на московії?!
Чи ще раніше,на КВНі?!
То керівник і керує!
показати весь коментар
06.08.2022 15:10 Відповісти
Елдак поставлен смотрящим над малоПИД..роским, бениным Нарко-Дегенератом в Омане, в замен на работающие киностудии в маЦкве, офшоры к ним подвязанные, майно в помойке и Крыму, сватов и т.д
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
..ещё бы.. - подсовывают приличному человеку дерьмо всякое..
что оно такое, это дермак? - фаворит никакого Вошьдя - и всё, "любкИн муж"
показати весь коментар
06.08.2022 14:39 Відповісти
От хто викликає довіру і хоче перемоги України у війні, так це конгресвумент Вікторія Спартц, но точно не дєрьмак, якого сунуть у всі дирки, хто він, щоб все обговорювати.
показати весь коментар
06.08.2022 14:42 Відповісти
О чем говорим? В стране нет президента,есть коментатор Зеля и в.и.о.президента Ермак! Выводы-огромная попытка постепенной сдачи страны.
показати весь коментар
06.08.2022 14:50 Відповісти
И если кто нибудь скажет что наш наивеличайший паяц современности не в курсе того что творит его охфис предателей и мздоимцев , то тот такой же поц как и наинелоховец!!!!
показати весь коментар
06.08.2022 14:52 Відповісти
.Зєля собі не ворог. собі він не ворог ,він не ворог разом з рашистськими агентами і куйлу, але от українському народові із здачею території,атомних станцій патріотів в полон -він ворог і зрадник України.
показати весь коментар
06.08.2022 15:03 Відповісти
Підарбаб здохни
показати весь коментар
06.08.2022 15:07 Відповісти
Звісно не ворог! Не бажає свої феберже Ермаку на сувеніри залишити!
показати весь коментар
06.08.2022 15:13 Відповісти
А це вже друга ботка подляка намалювалась на горизонті.Наташа-трі рубля і наша. Що тобі подляк платить?! Бо я на громадських, як колись казали, засадах.
показати весь коментар
06.08.2022 15:19 Відповісти
два огенда в одном месте некошерно...
показати весь коментар
06.08.2022 14:58 Відповісти
Подяка пані Вікторії!

Так віцепрепіздєнта ще ніхто не опускав.
показати весь коментар
06.08.2022 15:02 Відповісти
Нарід має вимагати у Зеленського офіційних пояснень,хто такий дєрьмак, і чому він наділений такими величезними повноваженнями,не прописаними жодними документами.Що це за чудернацька форма правління, яка не прописана в жодних законах і документах,і яка викликає безліч запитань не тільки в Україні,а й у світі?Зеленський має це не тільки пояснити,а і нести відповідальність за порушення Конституції України!!!
показати весь коментар
06.08.2022 15:04 Відповісти
Це чергове порушеня Конституції гідрантом!
Ну який з цього гарант?!!!
показати весь коментар
06.08.2022 15:16 Відповісти
Браво!

Повністю підтримую!

КРОТІВ ФСБ - ПІД СУД!!!
показати весь коментар
06.08.2022 15:21 Відповісти
США должни на официальном уровне заявить о фсбшних кротах, захвативших ключевие пости в оргнах власти, правопорядка, безопасности и других ведомствах Украини
и не просто заявить, а назвать их имена
показати весь коментар
06.08.2022 15:25 Відповісти
22:43
Конгресвумен Спартц веде себе не як друг. Її заяви можуть нашкодити, а не допомогти - Гончаренко
YouTube · Радіо НВ
1 неделю назад
показати весь коментар
06.08.2022 16:23 Відповісти
Bull in a china shop': Ukrainian-born GOP lawmaker rankles colleagues with her aggressive criticism of Kyiv

By https://edition.cnn.com/profiles/melanie-zanona Melanie Zanona and https://edition.cnn.com/profiles/natasha-bertrand-profile Natasha Bertrand , CNN

Updated 2106 GMT (0506 HKT) August 5, 2022

Цікава аналітика від CNN на адресу Спартц. Оцінки дуже та дуже не однозначні, якщо не казати більше.
показати весь коментар
06.08.2022 20:58 Відповісти
О чём разговаривать конгресмену США с завхозом клоуна?
показати весь коментар
06.08.2022 16:29 Відповісти
дёрьмака никто не выбирал, это завхоз-секретарша офиса. о чем с ним говорить?????
показати весь коментар
06.08.2022 16:38 Відповісти
Херсонщину теж Спартц здала ?
Антикорупційного прокурора теж вона призначити не дає ?
Корупцію і купу зрадників у владі розвела теж вона ?
От ви і олух.
показати весь коментар
06.08.2022 16:59 Відповісти
Спартц охотно встретится с Ермаком лично, когда принесёт ему
передачу в американскую тюрьму.
показати весь коментар
06.08.2022 17:03 Відповісти
Але де, яка комісія, очолює її єрмак. Он остання стосовно конфіскованого рашистського майна очолюється ним же. І як тут не згадати, що де гроші, там і єврей
показати весь коментар
06.08.2022 17:26 Відповісти
Взагалі то, він не рукоподаваний: по перше, щр це за посада "керівник офісу" - ну, офісу, ну і що?; по друге, зашквар на зашкварі у цього "керівника"; по третє, #идівська морда (євреїв це не стосується - он і Блінкен, і Моравецький, і Портніков, і, і, і, так, євреї, але не #иди, от вже вибачте).
показати весь коментар
06.08.2022 17:35 Відповісти
Спартц обвинила Ермака, и предложила поговорить с властями. Власть перекинула разговор на обвиняемого! Просто сюр…Это получается, что в суде судья предлагает подсудимому самому поговорить с обвинителем и порешать?! Судью на мыло!!!
показати весь коментар
06.08.2022 17:39 Відповісти
Підари з оп ,коли ви вже виздихаєте! Ворог атакує ззовні,а ви суки з середини!
показати весь коментар
06.08.2022 19:36 Відповісти
Якщо я вірно розумію, то " Є дЄрмак - є Україна, немає дЄрмака - то і України немає"!
От такий от він у нас "керівник оХвісу"
показати весь коментар
06.08.2022 20:37 Відповісти
Логічно!!
показати весь коментар
06.08.2022 21:15 Відповісти
***** крашена
показати весь коментар
06.08.2022 22:27 Відповісти
Докази що до Єрмака надані були зелі ще в його приїзд у Лондон. МІ6 тоді запрошували Зелю без Єрмака на зустріч. Ниска зрад в розвідці України це справа рук і Єрмака, і Деркача, і Демченко..... зеля наманається це приховати. Іншим його дії пояснити не можна.
показати весь коментар
07.08.2022 10:23 Відповісти
Зеля навмисно поплюжить інституції влади. Сам Єрмак себе не наділяє повноваженнями. Директор заводу не посилає на перемовини слюсаря, навіть якщо в слюсаря є вчена степінь. У директора є мізки зрозуміти що це не по штатному розкладу і угоди з його підписом не варті нічого. Відповідальності слюсаря нуль. Гадаєте зеля цього не розуміє? Розуміє, він робить це осознано.
показати весь коментар
07.08.2022 10:18 Відповісти
Только дебилы могут до сих пор думать что Пентагон бы нам раздавал оружие если бы у него были какие-то претензии к Ермаку
показати весь коментар
07.08.2022 12:32 Відповісти
Зброю США надають безпосередньо Залужному, обходячи дєрмака
показати весь коментар
07.08.2022 12:49 Відповісти
Ато Эрмак не знал бы что передают Залужному)) Хватит нести ахинею
показати весь коментар
07.08.2022 13:05 Відповісти
якщо тобі є ахінеєю та обставина, що дермак жодним чином (поки що: це важливо) не може впливати на надходження зброї в Україну - то нехай буде: це якнайкраще характеризує саме тебе.
показати весь коментар
07.08.2022 13:44 Відповісти
Зверніть увагу: - українська сторона запропонувала зустріч! Правда шикарно! На мові цих пройдисвітів - це означає "пріхадітє на стрєлку, чтобы парешать всє вапроссы"... Ну а як вони це звикли РЄШАТЬ - зрозуміло. Усьо через валізи зелені. Але це вам не шрьодер і не Ле Пен. Це Вікторія Спартц - досвідчена політикиня і з нею такі номери не пройдуть. Тож єрмакові і Ко слід готувати "інше місце" в списку...
показати весь коментар
07.08.2022 14:35 Відповісти
Невже Зеленський не бачить, як дії Ярмака його принижують, як президента,?
показати весь коментар
08.08.2022 08:04 Відповісти
Спартс-лайк!
показати весь коментар
08.08.2022 23:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 