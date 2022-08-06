Спартц відмовилася зустрічатися з Єрмаком, - CNN
Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц шукала можливості зустрітися з представниками української влади. Але коли їй запропонували зустріч із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, відмовилася.
Про це повідомляє з посиланням на джерела телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За даними джерел американського каналу, ще 24 червня Спартц надіслала текстове повідомлення одному з помічників Зеленського з пропозицією зв’язати його "з потрібними людьми", які, за її словами, можуть допомогти українській армії перемогти.
"Хочете відправити когось надійного для обговорення навчань, коли повернетесь, чи, можливо, вийде зустріч із (міністром оборони Олексієм Резніковим) цього тижня? Вони також можуть привезти для вас дужу високотехнологічну техніку… він зробить це як послугу для мене і для вас, тож ці зустрічі відбуватимуться "не під запис", – ішлося в повідомленні Спартц.
У коментарі CNN конгресвумен заявила, що повідомлення було "вирване з контексту", а вона "просто намагалась допомогти налагодити контакт із кожним, хто бажає допомогти Україні перемогти у війні, зокрема з деякими ветеранами, які можуть надати безкоштовні й неупереджені поради як послугу для мене, бо вони мої друзі".
"Твердження, нібито я маю якусь фінансову вигоду з цього, абсолютно неправдиві. Я витрачаю десятки тисяч доларів власних коштів, щоб допомогти в Україні. Що варто розслідувати – то це фінансові інтереси Єрмака", – додала вона.
За даними CNN, українська сторона запропонувала Спартц зустріч із Єрмаком, аби розставити крапки над "і", але конгресвумен від неї відмовилась.
Своєю чергою вона стверджує, що вже після публікації листа до президента США Джо Байдена зі звинуваченнями на адресу глави ОП сама запропонувала зустрітися. Але після заяви МЗС України "вирішила, що зустріч за таких обставин не буде продуктивною".
напевне, очікують на методичку. Збій в мережі; тому затримка
єрмака треба виміняти на когось з наших полонених!
Яки тітки в Бені та Ермака нагадувати мабуть не треба
нажаль зелені і єрмак це одне нерозривне ціле , отака от нажаль ситуація
Позбавитись Ермака,як собі серпом відрізати без наркозу!
************
З мільйонної ферми, викритої СБУ.
ким являється преЗедент 😠
Чи ще раніше,на КВНі?!
То керівник і керує!
что оно такое, это дермак? - фаворит никакого Вошьдя - и всё, "любкИн муж"
Так віцепрепіздєнта ще ніхто не опускав.
Ну який з цього гарант?!!!
Повністю підтримую!
КРОТІВ ФСБ - ПІД СУД!!!
и не просто заявить, а назвать их имена
Цікава аналітика від CNN на адресу Спартц. Оцінки дуже та дуже не однозначні, якщо не казати більше.
Антикорупційного прокурора теж вона призначити не дає ?
Корупцію і купу зрадників у владі розвела теж вона ?
От ви і олух.
передачу в американскую тюрьму.
От такий от він у нас "керівник оХвісу"