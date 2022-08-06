Россияне обстреляли Сумщину в течение 6 августа более 200 раз, - ОВА

6 августа в течение дня россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.

В общей сложности зафиксировано около 200 прилетов.

В Глуховской громаде зафиксирован около 11:00 обстрел из гранатометов - 10 прилетов и стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

В Эсманьской громаде с 10:40 продолжался артобстрел территории – 15 прилетов.

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