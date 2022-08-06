РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8051 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 693 8

Россияне обстреляли Сумщину в течение 6 августа более 200 раз, - ОВА

живицький

6 августа в течение дня россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал руководитель ОВА Дмитрий Живицкий.

В общей сложности зафиксировано около 200 прилетов.

В Глуховской громаде зафиксирован около 11:00 обстрел из гранатометов - 10 прилетов и стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

В Эсманьской громаде с 10:40 продолжался артобстрел территории – 15 прилетов.

Также читайте: Зеленский поручил Залужному рассмотреть усиление ПВО Харькова и области

обстрел (27626) Сумская область (3254) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сколько раз в ответ обстреляли белгородскую и курскую области ? (риторический вопрос)
показать весь комментарий
06.08.2022 22:19 Ответить
скорее Брянскую..
показать весь комментарий
06.08.2022 22:26 Ответить
останні кадри полонених в Оленівці .Цензор Ви повинні опублікувати це ..Біль до сліз

https://twitter.com/antiputler_news/status/1555996842202103808
показать весь комментарий
06.08.2022 22:30 Ответить
Оленівка це десь під Сумами чи біля Охтирки?
показать весь комментарий
07.08.2022 09:37 Ответить
Сколько раз я писал что против чертей работает только операция Наполеон, массовый пожар на территории россии приблизить победу над ордой 🔥
показать весь комментарий
06.08.2022 22:37 Ответить
Возможно горящие шары помогут, если гаранты не защищают.
показать весь комментарий
06.08.2022 22:39 Ответить
 
 