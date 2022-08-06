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Росіяни обстріляли Сумщину протягом 6 серпня більше 200 разів, - ОВА

живицький

6 серпня протягом дня росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький.

Загалом зафіксовано близько 200 прильотів.

У Глухівській громаді зафіксовано близько 11:00 обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

В Есманьській громаді з 10:40 тривав артобстріл території − 15 прильотів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з мінометів і САУ

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) Живицький Дмитро (466)


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А сколько раз в ответ обстреляли белгородскую и курскую области ? (риторический вопрос)
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06.08.2022 22:19 Відповісти
скорее Брянскую..
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06.08.2022 22:26 Відповісти
останні кадри полонених в Оленівці .Цензор Ви повинні опублікувати це ..Біль до сліз

https://twitter.com/antiputler_news/status/1555996842202103808
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06.08.2022 22:30 Відповісти
Оленівка це десь під Сумами чи біля Охтирки?
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07.08.2022 09:37 Відповісти
Сколько раз я писал что против чертей работает только операция Наполеон, массовый пожар на территории россии приблизить победу над ордой 🔥
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06.08.2022 22:37 Відповісти
Возможно горящие шары помогут, если гаранты не защищают.
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06.08.2022 22:39 Відповісти
 
 