Росіяни обстріляли Сумщину протягом 6 серпня більше 200 разів, - ОВА
6 серпня протягом дня росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький.
Загалом зафіксовано близько 200 прильотів.
У Глухівській громаді зафіксовано близько 11:00 обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).
В Есманьській громаді з 10:40 тривав артобстріл території − 15 прильотів.
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1555996842202103808