Росіяни обстріляли Сумщину протягом 6 серпня більше 200 разів, - ОВА

6 серпня протягом дня росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький.

Загалом зафіксовано близько 200 прильотів.

У Глухівській громаді зафіксовано близько 11:00 обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

В Есманьській громаді з 10:40 тривав артобстріл території − 15 прильотів.

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