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ВСУ освободили от захватчиков уже 1060 населенных пунктов Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили от захватчиков уже 1060 населенных пунктов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время своего вечернего обращения.

"В общей сложности уже освобождены 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. И я благодарю всех наших партнеров, которые присоединились к соответствующим работам. В частности, на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением. Эстония первой в рамках Fast Recovery plan выбрала объекты для финансирования", – сказал Зеленский.

По его словам, власти Украины работают с дипломатами и компаниями и в отношении всех других областей, нуждающихся в поддержке и восстановительных работах.

Глава государства также заявил, что за эту неделю Вооруженные силы Украины и разведка "достигли мощные результаты" в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз захватчиков.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) увольнение (2685)


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Топ комментарии
+25
А ти ************** збоченець скільки здав,назви цифру.
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07.08.2022 01:15
+23
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07.08.2022 01:45
+20
Единственное что этот ПОЦ умеет делать так это видосики с пламенными речами словно на комсомольском митинге !!! Чувствуется квартальная школа, но только уже перебор, а этот так и не понимает что уже задолбал всю страну!!!!
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07.08.2022 01:30
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А ти ************** збоченець скільки здав,назви цифру.
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07.08.2022 01:15 Ответить
А чом не додав що приїхали окупанти по асфальту а залишили після себе роздовбані колії і "напрямки" замість доріг?...
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07.08.2022 01:21 Ответить
Кокс сегодня завезли хорошего качества, не такой как вчера.
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07.08.2022 01:23 Ответить
Звідки знаєш ?
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07.08.2022 01:24 Ответить
Дегустатор, напевно...
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07.08.2022 01:27 Ответить
Судячі з карти британської розвідки, складається враження, що орки все більше і більше захоплюють наших земель.
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07.08.2022 01:24 Ответить
Если презик сказал что лево это право, значит право это лево.
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07.08.2022 01:31 Ответить
Вчера мы освободили 2 населенных пункта ...Изюмское направление... Совсем скоро будем освобождать сам Изюм . К Изюму 15 км всего осталось . Так что не все так плохо
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07.08.2022 05:45 Ответить
Единственное что этот ПОЦ умеет делать так это видосики с пламенными речами словно на комсомольском митинге !!! Чувствуется квартальная школа, но только уже перебор, а этот так и не понимает что уже задолбал всю страну!!!!
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07.08.2022 01:30 Ответить
Да все он прекрасно понимает.Все его действия согласованы с Ермаком и направлены на дестабилизацию внутри страны.Цель-госпереворот,на что раха молится.Ермак в открытую ставит своит друзей,ОП,разведка каждый день несет полную херь,зепридурок косит под дурачка.
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07.08.2022 07:00 Ответить
Наказу "звільнити Херсон " вже місяць, стратег наш Верховний...
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07.08.2022 01:34 Ответить
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07.08.2022 01:45 Ответить
Так само як і з моряками- лишався тиждень рашці до повного морського ембарго. Але ЗЕ обміняв моряків, ще й на Цемаха
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07.08.2022 10:23 Ответить
Вже пора снова братись за мільярд дерев та мільйон доріг.

От тільки німці чомусь гроші ЗЄрмаку давати не хочуть...
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07.08.2022 02:23 Ответить
Zeлох не хоче озвучити цифру, скільки було пройопано населених пунктів з 24.02 від його бездарного правління?
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07.08.2022 05:34 Ответить
Гундосий Чмоня весь день "грається на піаніно" і розучує новий текст для вечірнього висеру, поки Єрмак, Татаров, Шмигаль, Гєтьманцев шкодять країні у своїх сферах зацікавленості. Отакий "лідер"
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07.08.2022 06:17 Ответить
А якшо в сантиметрах озвучувати, то ми взагалі мільярди сантиметрів звільнили)
От тільки спочатку скажи, скільки ти здав
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07.08.2022 06:59 Ответить
буба криворогий занимается бухгалтерскими подсчетами. Он прекрасно знает, сколько он с Дерьмаком и его ж.ОПой населенных пунктов сдал ***** и его орде, кукарекая о шашлыках в мае. Видимо он и его ЗЕбанутая срань планировали выехать с кацапами после оккупации Украины на природу в мае и вместе с кацапами отпраздновать 9 мая.
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07.08.2022 07:23 Ответить
От що хорошо він вміє--це показувати видосикі і грати роль "найвеличнішого"президента. Ні сорому ні честі!
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07.08.2022 08:34 Ответить
Які ти, хренморжовий, здав разом з поплічниками!
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07.08.2022 08:52 Ответить
Счетовод! Не сдавал бы, так и освобождать не надо было бы. А сколько людей угробил,
фельдмаршал х...вый! Чему тут радоваться? Пол Украины в развалинах.
Это ермак перепутал и не то дал прочитать, или специально, чтобы цинично подставить Зе?
Хотя и так видно, что недееспосбен, как говорящий пингвин.
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07.08.2022 09:30 Ответить
Как в старом кино фраза:'..огласите весь список '.. .
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07.08.2022 11:37 Ответить
Зеленскому можно верить. Он отвечает за каждый миллиард деревьев.
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07.08.2022 14:33 Ответить
1000 сел це лише статистика нажаль з них 80% зруйновано під нуль.Звільняти потрібно Херсон Маріуполь Бердянськ Мелітополь Ізюм ось це буде звільненя.
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07.08.2022 15:37 Ответить
 
 