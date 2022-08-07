ВСУ освободили от захватчиков уже 1060 населенных пунктов Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные освободили от захватчиков уже 1060 населенных пунктов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время своего вечернего обращения.

"В общей сложности уже освобождены 1060 населенных пунктов, и абсолютное большинство из них нуждаются в значительных восстановительных работах, разминировании, строительстве социальных объектов. И я благодарю всех наших партнеров, которые присоединились к соответствующим работам. В частности, на этой неделе делегация Эстонии посетила районы Житомирской области, которой помогает с восстановлением. Эстония первой в рамках Fast Recovery plan выбрала объекты для финансирования", – сказал Зеленский.

По его словам, власти Украины работают с дипломатами и компаниями и в отношении всех других областей, нуждающихся в поддержке и восстановительных работах.

Глава государства также заявил, что за эту неделю Вооруженные силы Украины и разведка "достигли мощные результаты" в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз захватчиков.

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