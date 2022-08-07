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ЗСУ звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час свого вечірнього звернення.

"Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт. Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery plan обрала обʼєкти для фінансування", – сказав Зеленський.

За його словами, влада України працює з дипломатами та компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки і відновлювальних робіт.

Глава держави також заявив, що за цей тиждень Збройні сили України і розвідка "досягли потужних результатів" у знищенні логістики російської армії, тилових баз загарбників.

Також читайте: Зеленський нагородив 192 військовослужбовців, із них 18 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) звільнення (2687)


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Топ коментарі
+25
А ти ************** збоченець скільки здав,назви цифру.
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07.08.2022 01:15
+23
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07.08.2022 01:45
+20
Единственное что этот ПОЦ умеет делать так это видосики с пламенными речами словно на комсомольском митинге !!! Чувствуется квартальная школа, но только уже перебор, а этот так и не понимает что уже задолбал всю страну!!!!
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07.08.2022 01:30
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А ти ************** збоченець скільки здав,назви цифру.
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07.08.2022 01:15 Відповісти
А чом не додав що приїхали окупанти по асфальту а залишили після себе роздовбані колії і "напрямки" замість доріг?...
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07.08.2022 01:21 Відповісти
Кокс сегодня завезли хорошего качества, не такой как вчера.
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07.08.2022 01:23 Відповісти
Звідки знаєш ?
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07.08.2022 01:24 Відповісти
Дегустатор, напевно...
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07.08.2022 01:27 Відповісти
Судячі з карти британської розвідки, складається враження, що орки все більше і більше захоплюють наших земель.
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07.08.2022 01:24 Відповісти
Если презик сказал что лево это право, значит право это лево.
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07.08.2022 01:31 Відповісти
Вчера мы освободили 2 населенных пункта ...Изюмское направление... Совсем скоро будем освобождать сам Изюм . К Изюму 15 км всего осталось . Так что не все так плохо
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07.08.2022 05:45 Відповісти
Единственное что этот ПОЦ умеет делать так это видосики с пламенными речами словно на комсомольском митинге !!! Чувствуется квартальная школа, но только уже перебор, а этот так и не понимает что уже задолбал всю страну!!!!
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07.08.2022 01:30 Відповісти
Да все он прекрасно понимает.Все его действия согласованы с Ермаком и направлены на дестабилизацию внутри страны.Цель-госпереворот,на что раха молится.Ермак в открытую ставит своит друзей,ОП,разведка каждый день несет полную херь,зепридурок косит под дурачка.
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07.08.2022 07:00 Відповісти
Наказу "звільнити Херсон " вже місяць, стратег наш Верховний...
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07.08.2022 01:34 Відповісти
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07.08.2022 01:45 Відповісти
Так само як і з моряками- лишався тиждень рашці до повного морського ембарго. Але ЗЕ обміняв моряків, ще й на Цемаха
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07.08.2022 10:23 Відповісти
Вже пора снова братись за мільярд дерев та мільйон доріг.

От тільки німці чомусь гроші ЗЄрмаку давати не хочуть...
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07.08.2022 02:23 Відповісти
Zeлох не хоче озвучити цифру, скільки було пройопано населених пунктів з 24.02 від його бездарного правління?
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07.08.2022 05:34 Відповісти
Гундосий Чмоня весь день "грається на піаніно" і розучує новий текст для вечірнього висеру, поки Єрмак, Татаров, Шмигаль, Гєтьманцев шкодять країні у своїх сферах зацікавленості. Отакий "лідер"
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07.08.2022 06:17 Відповісти
А якшо в сантиметрах озвучувати, то ми взагалі мільярди сантиметрів звільнили)
От тільки спочатку скажи, скільки ти здав
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07.08.2022 06:59 Відповісти
буба криворогий занимается бухгалтерскими подсчетами. Он прекрасно знает, сколько он с Дерьмаком и его ж.ОПой населенных пунктов сдал ***** и его орде, кукарекая о шашлыках в мае. Видимо он и его ЗЕбанутая срань планировали выехать с кацапами после оккупации Украины на природу в мае и вместе с кацапами отпраздновать 9 мая.
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07.08.2022 07:23 Відповісти
От що хорошо він вміє--це показувати видосикі і грати роль "найвеличнішого"президента. Ні сорому ні честі!
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07.08.2022 08:34 Відповісти
Які ти, хренморжовий, здав разом з поплічниками!
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07.08.2022 08:52 Відповісти
Счетовод! Не сдавал бы, так и освобождать не надо было бы. А сколько людей угробил,
фельдмаршал х...вый! Чему тут радоваться? Пол Украины в развалинах.
Это ермак перепутал и не то дал прочитать, или специально, чтобы цинично подставить Зе?
Хотя и так видно, что недееспосбен, как говорящий пингвин.
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07.08.2022 09:30 Відповісти
Как в старом кино фраза:'..огласите весь список '.. .
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07.08.2022 11:37 Відповісти
Зеленскому можно верить. Он отвечает за каждый миллиард деревьев.
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07.08.2022 14:33 Відповісти
1000 сел це лише статистика нажаль з них 80% зруйновано під нуль.Звільняти потрібно Херсон Маріуполь Бердянськ Мелітополь Ізюм ось це буде звільненя.
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07.08.2022 15:37 Відповісти
 
 