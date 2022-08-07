ЗСУ звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили від загарбників вже 1060 населених пунктів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час свого вечірнього звернення.

"Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися до відповідних робіт. Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery plan обрала обʼєкти для фінансування", – сказав Зеленський.

За його словами, влада України працює з дипломатами та компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки і відновлювальних робіт.

Глава держави також заявив, що за цей тиждень Збройні сили України і розвідка "досягли потужних результатів" у знищенні логістики російської армії, тилових баз загарбників.

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