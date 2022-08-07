Россияне смогли захватить лишь окрестности Песков, - ISW
Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески, что в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
По оценкам экспертов, единственное на что смогли захватчики - захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой "ДНР".
"Российские войска, вероятно, контролируют лишь юго-восточные окраины Песков", - отметили в ISW.
Ключевые выводы аналитиков:
- Российские войска, вероятно, хранят взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заминировали части станции.
- Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи завода.
- Российские силы совершили ограниченные наземные атаки на северо-запад от Славянска и на восток и юг от Бахмута.
- Русские войска провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные линии на север, запад и юг от Донецка.
- Российские войска не проводили наступательных действий на юге Украины и продолжали принимать оборонительные меры.
- Продолжающаяся украинская партизанская деятельность и гражданское сопротивление пугают врага, поскольку он продолжает готовиться к интеграции оккупированных территорий в РФ после будущих фиктивных "референдумов" об аннексии.
- РосСМИ пропагандировали трудовые лагеря, репрессии и расстрелы украинских партизан и мирных жителей, которые отказывались сотрудничать с назначенными Россией чиновниками на оккупированных украинских территориях.
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- В підземних спорудах, тунелях, тощо яких в Україні достатньо.
- Врешті решт засобами ПВО нормально прикрити існуючі потужності якщо фантазія зовсім відсутня
головне першим прокукарікати, а що і про що йдеться мова, то другорядна справа(
з перекладачами ЩЕ катострофічніше!
останні СУПЕРПЕРЕКЛАДАЧІ співпрацювали з журналом "Всесвіт" у далекі 90ті (на привеликий жаль підтримки від держави видання не отримало, а його з читали навіть російськомовні українці!)
хто любить мову та читання різноманітної але корисної літератури, шуайте, не пожалкуєте
Історія повторюється двічі....
Почалось в Пісках а за ними слідом Авдієвка.
Де наш контрнаступ хоч на якійсь ділянці фронту?!
Стамбульський договорняк в дії?!