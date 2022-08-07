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Новости Война
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Россияне смогли захватить лишь окрестности Песков, - ISW

піски

Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески, что в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

По оценкам экспертов, единственное на что смогли захватчики - захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой "ДНР".

"Российские войска, вероятно, контролируют лишь юго-восточные окраины Песков", - отметили в ISW.

Ключевые выводы аналитиков:

  • Российские войска, вероятно, хранят взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заминировали части станции.
  • Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи завода.
  • Российские силы совершили ограниченные наземные атаки на северо-запад от Славянска и на восток и юг от Бахмута.
  • Русские войска провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные линии на север, запад и юг от Донецка.
  • Российские войска не проводили наступательных действий на юге Украины и продолжали принимать оборонительные меры.
  • Продолжающаяся украинская партизанская деятельность и гражданское сопротивление пугают врага, поскольку он продолжает готовиться к интеграции оккупированных территорий в РФ после будущих фиктивных "референдумов" об аннексии.
  • РосСМИ пропагандировали трудовые лагеря, репрессии и расстрелы украинских партизан и мирных жителей, которые отказывались сотрудничать с назначенными Россией чиновниками на оккупированных украинских территориях.

Читайте также: Морские пехотинцы в течение суток уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, склад с боекомплектом и военную технику

Автор: 

армия РФ (19578) Донбасс (26956) Донецкая область (9920)


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Топ комментарии
+17
А почему на этом направлении наши не применяют хаймерсы или у величайшего свое палкаводческое видение ситуации????????????
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07.08.2022 08:21
+14
Цюцюрку їм, а не Піски.
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07.08.2022 08:18
+13
Чули вже про Сєвєродонецьк
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07.08.2022 08:50
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Цюцюрку їм, а не Піски.
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07.08.2022 08:18 Ответить
Чули вже про Сєвєродонецьк
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07.08.2022 08:50 Ответить
Що означає "чули вже про Сєверодонецьк"? У Сєверодонецьку була надскладна ситуація, наші війська перебували в напівоточенні, війська ворога перевищували наші сили разів у п'ять, логістика була ускладнена через Сіверський Донець. Нічого з переліченого не наявне у Пісках
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07.08.2022 15:57 Ответить
А почему на этом направлении наши не применяют хаймерсы или у величайшего свое палкаводческое видение ситуации????????????
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07.08.2022 08:21 Ответить
ніззя , бо путєн нападьот
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07.08.2022 08:36 Ответить
Там не по чем применять Хаймарсы
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07.08.2022 09:23 Ответить
Чому не знищують ворожу артилерію, а чекають поки ворог захопить Піски?
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07.08.2022 10:56 Ответить
Так где наша артиллерия?Пять месяцев прошло,хоть что-нибудь сделано,хоть один завод построен или один свистеж про видновлення?Где стволы,где снаряды.
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07.08.2022 13:00 Ответить
Завод с жутко дорогостоящим оборудованием? Под угрозой постоянного прилета ракет в этот завод и уничтожением всего оборудования? Тем более, что производство стволов и снарядов не смогли наладить за 8 лет без обстрелов - куда уж тут пол-года под обстрелами...
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07.08.2022 13:32 Ответить
- В Польщі чи десь поруч за кордоном вже давно можна було розгорнути виробництво.
- В підземних спорудах, тунелях, тощо яких в Україні достатньо.
- Врешті решт засобами ПВО нормально прикрити існуючі потужності якщо фантазія зовсім відсутня
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07.08.2022 13:55 Ответить
Ти часом не родич нашого сонцесяйного найверховнішого ященевтіка ? Бо щось так тут розпланувався як він із завершенням війни у 2019 (( У чому тобі не відмовиш , так це у буйній фантазії , видно вся енергія на неї іде (( Проблеми з потенцією ? (( Співчуваю ((
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07.08.2022 15:45 Ответить
А кто тебе сказал, что не применяются? Склады боеприпасов на Донеччине чем по-твоему уничтожают? Или ты предлагаешь Хаймарсами по пехоте бить?
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07.08.2022 13:30 Ответить
Там є такі ********** для коврового удару по великій площі.
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07.08.2022 13:59 Ответить
Ти щось із зброї у реальному житті бачив , чи те що у інтернеті начитався - тим і радий ?
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07.08.2022 15:47 Ответить
Напевно влада вже домовилась з рашистами, про віддачу всієї Донецької області, на відхід рашистів з Херсону!
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07.08.2022 17:11 Ответить
Так собі новина... Візьмуть Піски - поспиться вся оборона Донеччини....
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07.08.2022 08:29 Ответить
«Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу. Джерело: » - лінивий або некваліфікований перекладач: якого такого заводу??? правильно : СТАНЦІІ (АЕС) - Nuclear power PLANT (NPP) це АЕС англійською!!! Самому автору ( і редактору також) не дивно - мова весь час про АЕС у тексті, і тут з'являється раптом … якийсь завод, про який зовсім не йшлося
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07.08.2022 08:36 Ответить
професійніть журналістики нижче плінтусу! (звісно є винятки)

головне першим прокукарікати, а що і про що йдеться мова, то другорядна справа(

з перекладачами ЩЕ катострофічніше!

останні СУПЕРПЕРЕКЛАДАЧІ співпрацювали з журналом "Всесвіт" у далекі 90ті (на привеликий жаль підтримки від держави видання не отримало, а його з читали навіть російськомовні українці!)

хто любить мову та читання різноманітної але корисної літератури, шуайте, не пожалкуєте
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07.08.2022 09:25 Ответить
Саме у Всесвіті читав "хрещеного батька"...
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07.08.2022 13:53 Ответить
Головне, що ви зрозумiли про що йдеться.
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07.08.2022 09:26 Ответить
А ведь понял, но пошел на конфликт. ЗЫ...Для правок есть контактная страница с редакцией.
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07.08.2022 09:29 Ответить
він зрозумів, а хтось, хто не знає англійської, не зрозуміє.
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07.08.2022 12:01 Ответить
Пардон!

Історія повторюється двічі....
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07.08.2022 08:40 Ответить
лапоть, цитуй далі
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07.08.2022 08:43 Ответить
вони вірять Абдрістовічу
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07.08.2022 08:43 Ответить
А може ще булки запропонуєш роздвинути перед кацапами "савєтчік"?
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07.08.2022 08:51 Ответить
ты кацап совсем епанулся
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07.08.2022 09:07 Ответить
Шо підар , наклав вже к штани . ? . Такі як гірше за кацапню .
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07.08.2022 09:14 Ответить
лиха беда - начало....
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07.08.2022 10:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.08.2022 10:14 Ответить
"лише околиці"....так мені що,радіти?
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07.08.2022 10:36 Ответить
Не хочеш радіти - плач , яка кому різниця , а ще краще - просто не ****#, усім від того легше ! Як такі як ти своїми тупими коментарями дістали ! Навіщо ви всю цю муть пишете , таке враження що по своїй тупості вже кацапню переганяєте ((
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07.08.2022 15:52 Ответить
Это как понимать? сегодня околыци,а завтра?
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07.08.2022 11:09 Ответить
Взяли окраины, но при этом терпят неудачи, взято из текста дословно. Выбирайте. Может пора отбросить подобные противоречия? Война таких шуток не терпит долго.
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07.08.2022 11:32 Ответить
Значить скоро наші покинуть Піски.
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07.08.2022 12:45 Ответить
Сценарій повторюється, залишається піхота в окопах, без прикриття артилерії і танку, що призводить до відступу!
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07.08.2022 17:37 Ответить
Так же само говорили про Сіверодонецьк, а Лисичанськ називали взагалі фортецею

Почалось в Пісках а за ними слідом Авдієвка.

Де наш контрнаступ хоч на якійсь ділянці фронту?!
Стамбульський договорняк в дії?!
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07.08.2022 13:48 Ответить
Заводь бойовий диван, заряджай його усіма наявними видами озброєння та очолюй контрнаступ на будь-якому напрямку-усі вже зачекалися мудрого керівництва.
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07.08.2022 14:29 Ответить
Андрюша організовує у польському бункерові підземному виробництво чудо - зброї (( "піздьож" називається , не заважай йому а то технологія зіб'ється ))
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07.08.2022 15:56 Ответить
Це дибілізм і обман власного народу, навіщо таке робити якщо ворог все знає з передової? Потім скажуть що покинули місто N днів тому, знов таки ворог все знає в реальному часі, от такі інфооперації суто для власного населення яке й надалі тримають за дебілів.
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07.08.2022 16:16 Ответить
Ну если захватили окресности, то захватят и центр.
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07.08.2022 17:36 Ответить
Якщо зібрати до купи всі дивани нас єкстраекспертів,і зробити з них барикаду перед пісками ,то хрен би який кацапський танк проїхав,і снаряд перелетів.скоро загребуть за шкірку на війну, от там здибаємся.позвєздимо.головне прихопити побільше туалетного паперу.і лопераміду.
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09.08.2022 12:15 Ответить
 
 