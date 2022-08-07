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Новини Війна
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Росіяни змогли захопити лише околиці Пісків, - ISW

піски

Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

За оцінками експертів, єдине на що спромоглися загарбники - захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".

"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - зазначили в ISW.

Читайте: Росія розгортає додаткові війська в Білорусі, - Генштаб

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку та міни на Запорізькій атомній електростанції й навколо неї і, можливо, замінували частини станції.

  • Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу.

  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід і південь від Бахмута.

  • Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.

  • Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували вживати оборонних заходів.

  • Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір лякають ворога, оскільки він продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до РФ після майбутніх фіктивних "референдумів" про анексію.

  • РосЗМІ пропагували трудові табори, репресії та розстріли українських партизанів і мирних жителів, які відмовлялися співпрацювати з призначеними Росією чиновниками на окупованих українських територіях.

Також дивіться: Війська РФ обстріляли Донецьк та спалилися: так прилетіти могло лише з окупованих РФ територій, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17729) Донбас (22356) Донецька область (8734)


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Топ коментарі
+17
А почему на этом направлении наши не применяют хаймерсы или у величайшего свое палкаводческое видение ситуации????????????
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07.08.2022 08:21
+14
Цюцюрку їм, а не Піски.
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07.08.2022 08:18
+13
Чули вже про Сєвєродонецьк
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07.08.2022 08:50
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Цюцюрку їм, а не Піски.
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07.08.2022 08:18 Відповісти
Чули вже про Сєвєродонецьк
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07.08.2022 08:50 Відповісти
Що означає "чули вже про Сєверодонецьк"? У Сєверодонецьку була надскладна ситуація, наші війська перебували в напівоточенні, війська ворога перевищували наші сили разів у п'ять, логістика була ускладнена через Сіверський Донець. Нічого з переліченого не наявне у Пісках
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07.08.2022 15:57 Відповісти
А почему на этом направлении наши не применяют хаймерсы или у величайшего свое палкаводческое видение ситуации????????????
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07.08.2022 08:21 Відповісти
ніззя , бо путєн нападьот
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07.08.2022 08:36 Відповісти
Там не по чем применять Хаймарсы
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07.08.2022 09:23 Відповісти
Чому не знищують ворожу артилерію, а чекають поки ворог захопить Піски?
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07.08.2022 10:56 Відповісти
Так где наша артиллерия?Пять месяцев прошло,хоть что-нибудь сделано,хоть один завод построен или один свистеж про видновлення?Где стволы,где снаряды.
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Завод с жутко дорогостоящим оборудованием? Под угрозой постоянного прилета ракет в этот завод и уничтожением всего оборудования? Тем более, что производство стволов и снарядов не смогли наладить за 8 лет без обстрелов - куда уж тут пол-года под обстрелами...
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07.08.2022 13:32 Відповісти
- В Польщі чи десь поруч за кордоном вже давно можна було розгорнути виробництво.
- В підземних спорудах, тунелях, тощо яких в Україні достатньо.
- Врешті решт засобами ПВО нормально прикрити існуючі потужності якщо фантазія зовсім відсутня
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07.08.2022 13:55 Відповісти
Ти часом не родич нашого сонцесяйного найверховнішого ященевтіка ? Бо щось так тут розпланувався як він із завершенням війни у 2019 (( У чому тобі не відмовиш , так це у буйній фантазії , видно вся енергія на неї іде (( Проблеми з потенцією ? (( Співчуваю ((
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07.08.2022 15:45 Відповісти
А кто тебе сказал, что не применяются? Склады боеприпасов на Донеччине чем по-твоему уничтожают? Или ты предлагаешь Хаймарсами по пехоте бить?
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07.08.2022 13:30 Відповісти
Там є такі ********** для коврового удару по великій площі.
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07.08.2022 13:59 Відповісти
Ти щось із зброї у реальному житті бачив , чи те що у інтернеті начитався - тим і радий ?
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07.08.2022 15:47 Відповісти
Напевно влада вже домовилась з рашистами, про віддачу всієї Донецької області, на відхід рашистів з Херсону!
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07.08.2022 17:11 Відповісти
Так собі новина... Візьмуть Піски - поспиться вся оборона Донеччини....
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07.08.2022 08:29 Відповісти
«Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу. Джерело: » - лінивий або некваліфікований перекладач: якого такого заводу??? правильно : СТАНЦІІ (АЕС) - Nuclear power PLANT (NPP) це АЕС англійською!!! Самому автору ( і редактору також) не дивно - мова весь час про АЕС у тексті, і тут з'являється раптом … якийсь завод, про який зовсім не йшлося
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07.08.2022 08:36 Відповісти
професійніть журналістики нижче плінтусу! (звісно є винятки)

головне першим прокукарікати, а що і про що йдеться мова, то другорядна справа(

з перекладачами ЩЕ катострофічніше!

останні СУПЕРПЕРЕКЛАДАЧІ співпрацювали з журналом "Всесвіт" у далекі 90ті (на привеликий жаль підтримки від держави видання не отримало, а його з читали навіть російськомовні українці!)

хто любить мову та читання різноманітної але корисної літератури, шуайте, не пожалкуєте
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07.08.2022 09:25 Відповісти
Саме у Всесвіті читав "хрещеного батька"...
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07.08.2022 13:53 Відповісти
Головне, що ви зрозумiли про що йдеться.
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07.08.2022 09:26 Відповісти
А ведь понял, но пошел на конфликт. ЗЫ...Для правок есть контактная страница с редакцией.
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07.08.2022 09:29 Відповісти
він зрозумів, а хтось, хто не знає англійської, не зрозуміє.
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07.08.2022 12:01 Відповісти
Пардон!

Історія повторюється двічі....
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07.08.2022 08:40 Відповісти
лапоть, цитуй далі
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07.08.2022 08:43 Відповісти
вони вірять Абдрістовічу
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07.08.2022 08:43 Відповісти
А може ще булки запропонуєш роздвинути перед кацапами "савєтчік"?
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07.08.2022 08:51 Відповісти
ты кацап совсем епанулся
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07.08.2022 09:07 Відповісти
Шо підар , наклав вже к штани . ? . Такі як гірше за кацапню .
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07.08.2022 09:14 Відповісти
лиха беда - начало....
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07.08.2022 10:10 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.08.2022 10:14 Відповісти
"лише околиці"....так мені що,радіти?
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07.08.2022 10:36 Відповісти
Не хочеш радіти - плач , яка кому різниця , а ще краще - просто не ****#, усім від того легше ! Як такі як ти своїми тупими коментарями дістали ! Навіщо ви всю цю муть пишете , таке враження що по своїй тупості вже кацапню переганяєте ((
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07.08.2022 15:52 Відповісти
Это как понимать? сегодня околыци,а завтра?
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07.08.2022 11:09 Відповісти
Взяли окраины, но при этом терпят неудачи, взято из текста дословно. Выбирайте. Может пора отбросить подобные противоречия? Война таких шуток не терпит долго.
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07.08.2022 11:32 Відповісти
Значить скоро наші покинуть Піски.
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07.08.2022 12:45 Відповісти
Сценарій повторюється, залишається піхота в окопах, без прикриття артилерії і танку, що призводить до відступу!
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07.08.2022 17:37 Відповісти
Так же само говорили про Сіверодонецьк, а Лисичанськ називали взагалі фортецею

Почалось в Пісках а за ними слідом Авдієвка.

Де наш контрнаступ хоч на якійсь ділянці фронту?!
Стамбульський договорняк в дії?!
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07.08.2022 13:48 Відповісти
Заводь бойовий диван, заряджай його усіма наявними видами озброєння та очолюй контрнаступ на будь-якому напрямку-усі вже зачекалися мудрого керівництва.
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07.08.2022 14:29 Відповісти
Андрюша організовує у польському бункерові підземному виробництво чудо - зброї (( "піздьож" називається , не заважай йому а то технологія зіб'ється ))
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07.08.2022 15:56 Відповісти
Це дибілізм і обман власного народу, навіщо таке робити якщо ворог все знає з передової? Потім скажуть що покинули місто N днів тому, знов таки ворог все знає в реальному часі, от такі інфооперації суто для власного населення яке й надалі тримають за дебілів.
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07.08.2022 16:16 Відповісти
Ну если захватили окресности, то захватят и центр.
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07.08.2022 17:36 Відповісти
Якщо зібрати до купи всі дивани нас єкстраекспертів,і зробити з них барикаду перед пісками ,то хрен би який кацапський танк проїхав,і снаряд перелетів.скоро загребуть за шкірку на війну, от там здибаємся.позвєздимо.головне прихопити побільше туалетного паперу.і лопераміду.
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09.08.2022 12:15 Відповісти
 
 