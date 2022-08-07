Росіяни змогли захопити лише околиці Пісків, - ISW

Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

За оцінками експертів, єдине на що спромоглися загарбники - захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".

"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - зазначили в ISW.

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Ключові висновки аналітиків:

Російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку та міни на Запорізькій атомній електростанції й навколо неї і, можливо, замінували частини станції.

Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід і південь від Бахмута.

Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.

Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували вживати оборонних заходів.

Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір лякають ворога, оскільки він продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до РФ після майбутніх фіктивних "референдумів" про анексію.