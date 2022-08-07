Росіяни змогли захопити лише околиці Пісків, - ISW
Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
За оцінками експертів, єдине на що спромоглися загарбники - захопити околиці селища. На це вказують геолокаційні кадри бойовиків так званої "ДНР".
"Російські війська, ймовірно, контролюють лише південно-східні околиці Пісків", - зазначили в ISW.
Ключові висновки аналітиків:
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Російські війська, ймовірно, зберігають вибухівку та міни на Запорізькій атомній електростанції й навколо неї і, можливо, замінували частини станції.
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Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу заводу.
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Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід і південь від Бахмута.
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Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.
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Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували вживати оборонних заходів.
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Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір лякають ворога, оскільки він продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до РФ після майбутніх фіктивних "референдумів" про анексію.
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РосЗМІ пропагували трудові табори, репресії та розстріли українських партизанів і мирних жителів, які відмовлялися співпрацювати з призначеними Росією чиновниками на окупованих українських територіях.
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- В підземних спорудах, тунелях, тощо яких в Україні достатньо.
- Врешті решт засобами ПВО нормально прикрити існуючі потужності якщо фантазія зовсім відсутня
головне першим прокукарікати, а що і про що йдеться мова, то другорядна справа(
з перекладачами ЩЕ катострофічніше!
останні СУПЕРПЕРЕКЛАДАЧІ співпрацювали з журналом "Всесвіт" у далекі 90ті (на привеликий жаль підтримки від держави видання не отримало, а його з читали навіть російськомовні українці!)
хто любить мову та читання різноманітної але корисної літератури, шуайте, не пожалкуєте
Історія повторюється двічі....
Почалось в Пісках а за ними слідом Авдієвка.
Де наш контрнаступ хоч на якійсь ділянці фронту?!
Стамбульський договорняк в дії?!