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Новости Война
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В Украине ликвидирован подполковник Центра спецназначения ФСБ РФ Горбань. ФОТО

фсб

Украинские защитники ликвидировали российского подполковника спецслужб Горбаня.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, известно об уничтожении подполковника Центра спецназначения ФСБ РФ Николая Горбаня на территории Украины.

"Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ России сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризировался", – говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 42,2 тыс. человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 805 танков и 4 055 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали российского летчика, заместителя начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковника Василия Клещенко.

В Украине ликвидирован подполковник Центра спецназначения ФСБ РФ Горбань 01

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) потери (4419) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+70
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07.08.2022 12:19
+48
Потому что Рашка в совершенстве освоила способы превращения людей в некое подобие роботов, когда даже имея родственников в Украине, эти дебилы воюют против нас и разрушают города, прекрасно осознавая что они творят. И это будет серьёзный для нас вызов, даже после войны. Это к вопросу о "хороших расисянах"...
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07.08.2022 12:27
+34
Блд, чому майже у всіх офіцерів українскькі прізвища?
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07.08.2022 12:22
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07.08.2022 12:19 Ответить
- При жизни он был бесполезный ©️
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07.08.2022 12:22 Ответить
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07.08.2022 12:22 Ответить
Блд, чому майже у всіх офіцерів українскькі прізвища?
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07.08.2022 12:22 Ответить
бо розумніші за все інше стадо
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07.08.2022 12:26 Ответить
Потому что Рашка в совершенстве освоила способы превращения людей в некое подобие роботов, когда даже имея родственников в Украине, эти дебилы воюют против нас и разрушают города, прекрасно осознавая что они творят. И это будет серьёзный для нас вызов, даже после войны. Это к вопросу о "хороших расисянах"...
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07.08.2022 12:27 Ответить
Цей принцип діяв ще з часів монгольського супербандюгана темужжіна(чингісхана) з тринадцятого століття. Після захоплення територій вони чоловіче населення примушували воювати в їх туменах для завоювання наступних територій. А мордор як спадкоємець монголотатарської орди тільки виконує ясу(заповіт темуджіна).
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07.08.2022 14:48 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Вы не правы! Не в роботов, а в безмозглых скотов.
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07.08.2022 15:51 Ответить
Нащадки людей, які були родом з України.
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07.08.2022 12:28 Ответить
Вони манкурти, немає жалю до них
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08.08.2022 08:53 Ответить
А також - це етнічні українці з наших земель, які у складі кацапії - Кубань, Білгородщина, Курщина, Вороніжчина, Стародубщина і т.д.
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08.08.2022 09:27 Ответить
Свідома політика кремля - посилати українців, на війну з українцями, тобто "ми адін народ".
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07.08.2022 12:45 Ответить
Частина зросійщених вихідців з України в армії мордору стають ще більшими ворогами для нас, ніж орки, своїм намаганням вислужитись перед ординцями. За 10 років служби в кадрах совітської армії попадались такі землячки, що й зараз рука не здригнулась ...
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07.08.2022 14:56 Ответить
Читал что половина офицеров во время войны 41-45г. были украинцами. БольшУю часть сержантского состава, а также мичманов на флоте составляли украинцы. Наверное потому что более сообразительны, трудолюбивы и с хозяйственной клепкой.
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07.08.2022 14:08 Ответить
Це вірно... Але свідчить про те, що що культурні якості гинуть першими, а генетика ще тримаєся декілька поколіннь
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07.08.2022 15:17 Ответить
З вісімнадцятого століття в московитській армії більшість стариших офіцерів - європейці.
Лекція О.Палія на цю тему https://www.youtube.com/watch?v=MBN67MG1C_w
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07.08.2022 18:39 Ответить
Ну й що що прізвища ? Б'ють не по паспорту а по мордє.
Українець - це свідомий вибір, як і назва країни Україна - це свій власний проєкт, свій край.
Ми приймаємо в українці тих, хто згодний жити разом, без царя, без рабів, в своїй хаті з вишневим садочком, і боронити наші вольності.
А прізвище в людини може бути хоч китайське.
В США прийнято називати Індію "найбільшою демократією". Як вони можуть бути демократами , якщо одружуються тільки на членах своєї касти?
А Україна здавна-давен була першим випадком степової демократії. Де ще в степу було таке, щоб один і той же народ обирав собі ватажків, орав землю і не нападав на сусідів ? Тільки ми такі одні і є.
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07.08.2022 20:49 Ответить
Volodymyr Nykytiuk

Треба підіймати йому рейтинг на IMDB, бо там орки вже гадять

https://www.imdb.com/title/tt19465630/?ref_=vp_vi_tt_p

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07.08.2022 12:27 Ответить
10/10
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07.08.2022 12:32 Ответить
і це падло стовідсотково мало родичів в Україні...
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07.08.2022 12:30 Ответить
В цю мить, десь на болотах, якась самка андрофага народжує ще одну істоту..
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07.08.2022 12:32 Ответить
И вот єта радувает нас
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07.08.2022 12:47 Ответить
Прийміть мої щирі "і х*й з ним"...
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07.08.2022 13:06 Ответить
Не пишіть Василь та Микола, не ганьбіть добрі Українські ім'я, вони жили як Василий и Николай, нехай і здохнуть як Василий и Николай.
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07.08.2022 13:12 Ответить
Повністю згоден!!!
Василі та Миколи наразі захищають свої родини, свої міста і села!
А то нечість з мокшанських боліт - васіліі і ніколаі...
Редакція цензор.нет!!!
Прошу звернути на це увагу!!!
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07.08.2022 13:38 Ответить
До речі, це ще й жахливе незнання правил транслітерації імен при перекладі на інші мови.
Згідно міжнародних правил, імена НЕ перекладаються. Тобто, якщо воно "Никааалай" або "Артём", то транслітеруватися українською воно мусить як Нікалай та Артьом. Ми ж не кажемо на Джона Уіка - Жорік Віков, чи не так?
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07.08.2022 13:49 Ответить
"Вік"ов", навіть якби й хотіли, то не "ов", ми ж не кацапи.
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07.08.2022 17:41 Ответить
"Ванька Вік". "Жорік" було б від Джордж
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07.08.2022 23:11 Ответить
Горбаня могила исправит.
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07.08.2022 13:23 Ответить
Отличная новость! Побольше жмуров-фсбшников, хороших и разных. Недавно в Кыргызстане три фсбшника залетели в автокатастрофе. Наверно, перепились кумыса.
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07.08.2022 13:31 Ответить
Станом на ранок 7 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 200 осіб
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Дохлих рашистів забагато не буває...Слава ЗСУ !!!
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07.08.2022 13:56 Ответить
Наші чомусь не пишуть,скільки наших хлопців гине,не дуже радійте.
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08.08.2022 01:20 Ответить
Передай "привіт" кАбздону!!!
Слава ЗСУ!!!
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07.08.2022 14:02 Ответить
Торбань...
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07.08.2022 14:09 Ответить
по твердженню сайту Агентура через значні втрати ФСБ знизило критерії при прийомі на службу. В "лави чисторуких" беруть без вищої освіти і т.д. А служивих із спеців бють по другому колу, загинуло біля 200 спецов.
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07.08.2022 14:17 Ответить
Непристойный жест доброй воли
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07.08.2022 14:56 Ответить
Бо ще з радянських часів Червона армія без українців не вартувала ніц. Но і зараз ми маємо тому підтвердження. А призвища- то манкурти, як турецьки яничари, нема чого звертати уваги на призвища, звертайте увагу на дії: зайшов в Україну зі зброєю- ворог, підлягає знищенню! То хай вже родина розбирається, як то сі стало, що воно зтало бандитом і мародером, зрадником України.
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07.08.2022 15:37 Ответить
Сдох Максим і х...з ним !
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07.08.2022 23:09 Ответить
 
 