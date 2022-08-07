В Украине ликвидирован подполковник Центра спецназначения ФСБ РФ Горбань. ФОТО
Украинские защитники ликвидировали российского подполковника спецслужб Горбаня.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, известно об уничтожении подполковника Центра спецназначения ФСБ РФ Николая Горбаня на территории Украины.
"Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ России сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризировался", – говорится в сообщении.
По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек.
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали российского летчика, заместителя начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковника Василия Клещенко.
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+70 Татьяна Ежова
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+34 Юрий Шмалько #511275
показать весь комментарий07.08.2022 12:22 Ссылка
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Вы не правы! Не в роботов, а в безмозглых скотов.
Лекція О.Палія на цю тему https://www.youtube.com/watch?v=MBN67MG1C_w
Українець - це свідомий вибір, як і назва країни Україна - це свій власний проєкт, свій край.
Ми приймаємо в українці тих, хто згодний жити разом, без царя, без рабів, в своїй хаті з вишневим садочком, і боронити наші вольності.
А прізвище в людини може бути хоч китайське.
В США прийнято називати Індію "найбільшою демократією". Як вони можуть бути демократами , якщо одружуються тільки на членах своєї касти?
А Україна здавна-давен була першим випадком степової демократії. Де ще в степу було таке, щоб один і той же народ обирав собі ватажків, орав землю і не нападав на сусідів ? Тільки ми такі одні і є.
Треба підіймати йому рейтинг на IMDB, бо там орки вже гадять
https://www.imdb.com/title/tt19465630/?ref_=vp_vi_tt_p
Василі та Миколи наразі захищають свої родини, свої міста і села!
А то нечість з мокшанських боліт - васіліі і ніколаі...
Редакція цензор.нет!!!
Прошу звернути на це увагу!!!
Згідно міжнародних правил, імена НЕ перекладаються. Тобто, якщо воно "Никааалай" або "Артём", то транслітеруватися українською воно мусить як Нікалай та Артьом. Ми ж не кажемо на Джона Уіка - Жорік Віков, чи не так?
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Дохлих рашистів забагато не буває...Слава ЗСУ !!!
Слава ЗСУ!!!