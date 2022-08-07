В Украине ликвидирован подполковник Центра спецназначения ФСБ РФ Горбань. ФОТО

Украинские защитники ликвидировали российского подполковника спецслужб Горбаня.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, известно об уничтожении подполковника Центра спецназначения ФСБ РФ Николая Горбаня на территории Украины.

"Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ России сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризировался", – говорится в сообщении.

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По состоянию на утро 7 августа потери личного состава противника составляют около 42 200 человек.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали российского летчика, заместителя начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковника Василия Клещенко.