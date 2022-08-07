В Україні ліквідовано підполковника Центру спецпризначення ФСБ РФ Горбаня. ФОТО
Українські захисники ліквідували російського підполковника спецслужб Горбаня.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відомо про знищення підполковника Центру спецпризначення ФСБ РФ Миколи Горбаня на території України.
"Підполковник Микола Горбань Центру спеціального призначення ФСБ Расєї зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - йдеться в дописі.
Станом на ранок 7 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 200 осіб.
Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували російського льотчика, заступника начальника 344 центру БПіП льотного складу армійської авіації, полковника Василя Клещенка.
Топ коментарі
+70 Татьяна Ежова
показати весь коментар07.08.2022 12:19 Посилання
+48 дмитрий #513526
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+34 Юрий Шмалько #511275
показати весь коментар07.08.2022 12:22 Посилання
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Вы не правы! Не в роботов, а в безмозглых скотов.
Лекція О.Палія на цю тему https://www.youtube.com/watch?v=MBN67MG1C_w
Українець - це свідомий вибір, як і назва країни Україна - це свій власний проєкт, свій край.
Ми приймаємо в українці тих, хто згодний жити разом, без царя, без рабів, в своїй хаті з вишневим садочком, і боронити наші вольності.
А прізвище в людини може бути хоч китайське.
В США прийнято називати Індію "найбільшою демократією". Як вони можуть бути демократами , якщо одружуються тільки на членах своєї касти?
А Україна здавна-давен була першим випадком степової демократії. Де ще в степу було таке, щоб один і той же народ обирав собі ватажків, орав землю і не нападав на сусідів ? Тільки ми такі одні і є.
Треба підіймати йому рейтинг на IMDB, бо там орки вже гадять
https://www.imdb.com/title/tt19465630/?ref_=vp_vi_tt_p
Василі та Миколи наразі захищають свої родини, свої міста і села!
А то нечість з мокшанських боліт - васіліі і ніколаі...
Редакція цензор.нет!!!
Прошу звернути на це увагу!!!
Згідно міжнародних правил, імена НЕ перекладаються. Тобто, якщо воно "Никааалай" або "Артём", то транслітеруватися українською воно мусить як Нікалай та Артьом. Ми ж не кажемо на Джона Уіка - Жорік Віков, чи не так?
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Дохлих рашистів забагато не буває...Слава ЗСУ !!!
Слава ЗСУ!!!