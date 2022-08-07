В Україні ліквідовано підполковника Центру спецпризначення ФСБ РФ Горбаня. ФОТО

Українські захисники ліквідували російського підполковника спецслужб Горбаня.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відомо про знищення підполковника Центру спецпризначення ФСБ РФ Миколи Горбаня на території України.

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"Підполковник Микола Горбань Центру спеціального призначення ФСБ Расєї зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - йдеться в дописі.

Станом на ранок 7 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 42 200 осіб.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували російського льотчика, заступника начальника 344 центру БПіП льотного складу армійської авіації, полковника Василя Клещенка.